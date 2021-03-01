Дни Республики Дагестан проходят впервые в Совете Федерации РФ

Стартовавшие сегодня Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут с 1 по 3 марта в Москве в рамках празднования 100-летия образования Дагестанской АССР. Делегацию возглавил Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Сегодня в рамках программы мероприятий состоится расширенное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с участием представителей органов государственной власти Дагестана на тему «Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Дагестан».

Участие в нем в режиме видеоконференцсвязи примет врио министра финансов Дагестана Юнус Саадуев, который выступит с докладом.

«Для Дагестана это историческое событие. Наша республика впервые в Совете Федерации представляет себя в таком формате. Для нас это действительно очень ответственное и большое событие. Подготовка велась очень серьезно. Наиболее важно для нас, жителей республики, что благодаря Дням Дагестана в Совете Федерации на федеральном уровне будут обозначены актуальные для нашей республики проблемы и намечены пути их решения», – поделился своими ожиданиями глава Минфина РД.

Кроме того, сегодня с участием Врио Главы Дагестана Сергея Меликова и представителей органов госвласти региона на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоится обсуждение механизмов решения некоторых проблем социально-экономического развития республики.

В работе заседания примут участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, органов государственной власти Республики Дагестан.

На расширенном заседании Комитета в том числе планируется обсудить вопрос комплексного социально- экономического развития города Дербента, проблематику сейсморайонирования территории региона, а также переселения граждан, проживающих в оползневых зонах, в районы с благоприятными условиями проживания, вопрос строительства и реконструкции на территории региона канализации, а также канализационных очистных сооружений.