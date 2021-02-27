Здесь руководитель республики в первую очередь побывал на предприятии АО «Керамогранит Дагестан», где осмотрел технологическую линию и ознакомился с производимой здесь продукцией. Отметим, «Керамогранит Дагестан» является высокотехнологичным предприятием по производству широкой номенклатуры керамической плитки и керамогранита.

Затем Сергей Меликов посетил Каспийский завод листового стекла, где провел совещание по вопросам развития индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития Дагестана. В нем приняли участие руководители крупных промышленных предприятий республики и управляющих компаний индустриальных парков. Были проанализированы вопросы эффективности функционирования действующих индустриальных парков и ТОСЭР, а также определены перспективы их дальнейшего развития.

Обращаясь к статистическим данным, глава субъекта констатировал, что сегодня в сфере промышленности занято свыше 20 тысяч дагестанцев, а в структуре валового регионального продукта на промышленное производство приходится чуть более 8%. И это, по словам Сергея Меликова, учитывая исторические факты, когда Дагестан за счет промышленности был полностью самообеспечен и даже являлся донором для других регионов, мало. В настоящее время предприятия советских времен по-прежнему работают, но уже, по замечанию Меликова, не на том уровне, на котором хотелось бы. При этом темпы, которые показывает дагестанская промышленность сегодня, в определенной степени обнадеживают. «Мы посетили два предприятия. Мало того, что они сохраняли рост в период пандемии, они еще и находили возможность оказывать серьезную гуманитарную помощь населению Дагестана», – подчеркнул, в частности, глава региона.

Остановился Сергей Меликов на инструментах стимулирования промышленного развития, главным из них является создание индустриальных парков и ТОСЭР. В этом отношении, заявил руководитель республики, в регионе не все хорошо. «Зачастую территории для этих целей определяются, исходя из наличия земель по остаточному принципу, и не всегда соответствуют тому, для чего предназначены. Очень часто инфраструктура, в которую вкладываются деньги из республиканского бюджета, в последующем оказывается невостребованной. В дальнейшем нам нужно сначала понимать, как мы хотим развивать ту или иную территорию, а потом уже вкладывать в нее деньги. По парку в «Тюбе» рекомендую хорошо продумать его развитие: у этой территории в 82 гектара есть потенциал, учитывая наличие здесь линий технического подсоединения, хорошей дороги, выгодной логистики», – обратился к коллегам Меликов.

Отдельные поручения были даны в ходе совещания по мерам поддержки предприятий. На сегодняшний день в регионе действует определенная нормативная база, которая регулирует деятельность ТОСЭР и индустриальных парков, в том числе и предоставляя налоговые льготы. Тем не менее, по словам Меликова, еще есть над чем работать, чтобы создать более приемлемые условия для развития данного направления.

Сегодня в Дагестане функционируют две территории опережающего развития – это «Каспийск» и «Дагестанские Огни», а также 7 индустриальных парков. Общее количество резидентов на этих территориях, которым предоставляют льготные налоговые режимы и инфраструктурную поддержку, составляет 54 предприятия. Ими создано 1,3 тыс. рабочих мест. «Особенно радует тот факт, что на предприятиях, по крайней мере, тех, что я сегодня посетил, зарплата гораздо выше, чем средний уровень зарплаты по экономике практически в два раза», – констатировал глава региона.

Вместе с тем Сергей Меликов обратил внимание на то обстоятельство, что более 82% объема производства, налоговых отчислений обеспечивает именно этот индустриальный парк – «Тюбе», другие, к сожалению, не работают. Там цифры и по производству, и по налоговым отчислениям, и по зарплате, и количеству рабочих мест гораздо скромнее.

Среди причин, препятствующих развитию промышленных парков, названы в том числе проблемы с земельными вопросами. Сергей Меликов отметил, что надо повышать эффективность работы ТОСЭР. В том числе этому, по мнению главы региона, может способствовать создание нормальных земельных кластеров, так как зачастую развитие некоторых сфер оказывается невозможным из-за нерешенных земельно-имущественных вопросов.

Подчеркивая важность этой работы, руководитель субъекта отметил: «Пока мы решаем этот вопрос, давайте развивать те производства, которые сегодня не нуждаются в выделении дополнительных земельных участков. Мы сегодня обсуждали, что существуют сложности с подключением электро-, газо- и водоснабжения. Это системная проблема для всего Дагестана и территории индустриальных парков не становятся исключением». В этом отношении имеют место, добавил глава региона, и управленческие ошибки, в том числе это касается выделения денежных средств без доскональной проработки вопроса создания подобных территорий на стадии проектирования.

«Получается, что деньги тратились не на поддержку того, что уже работает, не на развитие тех заводов и фабрик, которые у нас есть, а шли на «воздушные замки». Обсуждению этого блока проблем, связанного с анализом эффективности функционирования действующих индустриальных парков и ТОСЭР, а также определению их дальнейших перспектив, посвящено сегодняшнее мероприятие», – заявил Сергей Меликов, выразив надежду на то, что результатом станут конкретные решения и рекомендации по сложной, но очень важной для развития республики теме. Изменить ситуацию, добавил руководитель субъекта, можно только общими усилиями.

Подробно о функционировании ТОСЭР рассказал министр экономики и территориального развития региона Руслан Алиев. По ТОСЭР «Каспийск» министр отметил, что фактическое количество резидентов составляет 23 при плане на 2020 год 12 единиц в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России. «При этом реализуется только три проекта. Проблемы, возникающие при реализации резидентами инвестиционных проектов, обсуждены с руководством Каспийска, разработана дорожная карта, в которой прописаны дальнейшие шаги по развитию территории опережающего развития. Из-за бездействия части резидентов земля не находилась в пользовании, не была загружена построенная инженерная инфраструктура, и эти резиденты будут исключены из реестра».

Руслан Алиев также отметил, что при проектировании автодороги для нужд резидентов ТОСЭР «Каспийск» возникли сложности с владельцами земельных участков, подпадающих под полосу отчуждения. Вопрос прорабатывается с Управлением Росреестра по РД.

Переходя к ТОСЭР «Дагестанские Огни», министр отметил, что на земельном участке площадью 150 га, предназначенном для реализации инвестпроектов, проходит магистральный газопровод и высоковольтная линия электропередач, с учетом охранных зон которых пригодная для реализации проектов территория составляет порядка 75 га. «Есть инвесторы, которые хотят получить статус резидента, один из них готов вложить 6,6 млрд рублей на площади 65 гектаров, но отсутствует инженерная инфраструктура. В данный момент мы проводим инвентаризацию земли и мощностей».

В конце доклада министр отметил, что для развития преференциальных зон требуется совместная работа органов исполнительной власти, администраций моногородов и институтов развития.

В свою очередь врио министра промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов проинформировал о деятельности индустриальных парков в регионе. Он сообщил, что в республике создано 7 преференциальных зон в форме индустриальных парков: 4 государственные («Тюбе», «КИП Пром Каспий», «НогайПром», «Аврора») и 3 частные («Фотон», «Кристалл Сити», «Промпарк Дагдизель»).

«Действующих парков у нас 4 («Тюбе», «КИП Пром Каспий», «Фотон», «Кристалл – Сити»), строящихся – 3 («Промпарк «Дагдизель», «НогайПром», «Аврора»). За 2020 год мы достигли следующих показателей в динамике: количество резидентов – 26 ед. (рост 104%), инвестиции в основной капитал за 2020 год составили 178,9 млн. рублей (рост 129 %), объем выручки резидентов – 3,9 млрд. руб. (рост 104,1%), налоговые отчисления – 212,6 млн. руб. (рост 145,8%). Всего в рамках проектов резидентов создано 988 рабочих мест, объем внебюджетных инвестиций в проекты составил на государственных парках – 13,5 млрд. рублей, на частных парках 9,8 млрд. рублей».

Более подробно были обсуждены вопросы, касающиеся индустриальных парков «Аврора» и «Ногайпром».

Об индустриальном парке «Аврора» рассказал замруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Абдулкадыров. «Аврора» реализуется с 2016 года на территории Карабудахкентского района, но, по его словам, какой-то серьёзной отдачи пока нет. Это связано с целым рядом причин. В 2020 году, как сообщил Абдулкадыров, началась плотная работа над продолжением реализации проекта, а также исправлением замечаний и недочётов.

Комментируя, Сергей Меликов поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить предложения по дальнейшему использованию парка «Аврора».

По вопросу создания индустриального парка «НогайПром» выступил глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков. Он сообщил, что на прилегающей к парку территории уже действуют перерабатывающие предприятия по убою и переработке мяса на промышленной основе. «Проектная мощность составляет до 1000 голов в сутки. Также работает цех по приёму и первичной обработке шкур и цех производства мясных консервов. С 2018 года предприятия участвуют в экспортных поставках, так в Иран отгружено около 1000 тонн баранины, начаты поставки мясных консервов в торговые сети нашей страны».

Вместе с тем Аджеков отметил, что за последние 15 лет в связи с увеличением энергопотребления населением, подстанция ПС Терекли-Мектеб мощностью 12,6 Мвт работает с перегрузом. Это, по его словам, не позволяет реализовывать инвестпроекты по созданию перерабатывающих производств.

Заслушав информацию, Сергей Меликов отметил, что каждый резидент, которому предоставляются какие-то определенные условия, в том числе и льготные, должен брать на себя и определенную социальную нагрузку. «Она, безусловно, должна зависеть от объема инвестиций и прибыли, которую он рассчитывает получить», – добавил глава региона.

Актуальные проблемы в сфере промышленности подняли руководители крупных дагестанских предприятий. Так, гендиректор ОАО «Концерн «КЭМЗ» Ибрагим Ахматов затронул тему отсутствия земельных участков для строительства заводов в черте города. Важной составляющей при открытии производства является создание новых рабочих мест, а это легче сделать, считает он, на базе уже существующих предприятий. Завершая мысль, он озвучил мнение, что при развитии именно таких предприятий резидентов будет больше.

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что в крупных городах республики тяжело найти участки для строительства социальных объектов, не говоря уже о заводах. «Абсолютно с вами согласен в том, что нужно развивать те свободные площади, которые у нас сегодня есть», – сказал глава региона, поддержав также мнение Ахматова по поводу того, что предварительно необходимо изучать рынок и потребность в создании индустриального парка. При этом глава региона подчеркнул, что нужно делать упор на внутренний рынок, а также изучить вопрос поддержки за счет республиканского бюджета производителя, который в свою очередь сможет поддержать предприятия, специализирующиеся на других отраслях.

Гендиректор группы компаний «Каспий Композит» Казбек Кандауров поднял ряд общих для отрасли проблем. Одна из них касалась подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий.

«Сегодня мы все говорим, что надо создавать в Дагестане рабочие места, на промышленных предприятиях они есть, но работать некому. К примеру, на нашем предприятии нехватка специалистов составляет 240 человек, из которых 60 человек с высшим образованием. По реализации проектов нам будет необходимо, где-то 700 специалистов, половина которых с высшим образованием. Объём отгружаемой продукции стекольной промышленности исчисляется миллиардами, а ни одного специалиста в этой области в республике не готовится», – констатировал Кандауров.

Сергей Меликов поддержал озвученное и поручил руководству Дагестанского государственного техуниверситета и Дагестанского госуниверситета народного хозяйства заняться решением этой проблемы.

По итогам совещания на апрель запланировано обсуждение всех обозначенных вопросов в расширенном составе с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, представителей бизнес-сообщества республики, а также с приглашением представителей отраслевых федеральных структур. Кроме того, в рамках поручений глава региона озвучил необходимость обсудить уже в ближайшее время проблему кадрового обеспечения промышленной отрасли. На заседание Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики поручено вынести вопрос по налогам в сфере промышленности, изучив опыт соседних регионов. Помимо прочего, важно активнее вести работу на различных инвестиционных площадках, экономических форумах, привлекая в республику резидентов. Не менее значимо установить и более тесное взаимодействие со всеми работающими в регионе предприятиями.