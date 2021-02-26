Ольга Ткачева: Почему так важно сделать прививку от COVID-19 пожилым

Ольга Николаевна, не только врачи России, но и всех стран мира, в ходе пандемии напоминают пожилым: осторожно, вы находитесь в зоне риска. А почему, собственно? Новый вирус действительно более опасен для человека в возрасте, чем для молодого?

Ольга Ткачева: Эпидемию коронавируса часто сравнивают с разгулом "испанки" - гриппа в начале ХХ века. Его эпидемия тоже была тяжелым испытанием для мира. Но кривая смертности там была совсем другой: умирали дети, подростки и пожилые люди. Заболевание коронавирусом протекает иначе. У детей мягко, часто незаметно. Но чем старше человек, тем тяжелее переносит болезнь. Кривая смертности коронавирусной инфекции очень похожа на кривую смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, где летальность также увеличивается с возрастом. Пожалуй, впервые в истории человечества мы наблюдаем эпидемию, столь зависимую от возраста. Например, для тех, кто старше 80 лет, риск умереть от нового вируса является более значительным, чем у более молодых возрастных групп. Окончательного ответа, почему происходит именно так, пока нет. Поделюсь лишь гипотезами. Одна из них связана со старением иммунной системы. Иммунная система человека в преклонном возрасте, столкнувшись с незнакомым для нее вирусом, не может быстро и адекватно ответить на него. У нее просто нет для этого резерва. Обсуждаются и другие причины. Например то, что реализует свой эффект ангиотензин превращающий фермент 2-го типа. Чем старше наш пациент, тем больше у него этого фермента, а значит тем тяжелее заболевание. И, наконец, то, о чем знают все. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной системы, онкологическими заболеваниями и рядом других хронических заболеваний коронавирусная инфекция протекает достаточно тяжело. В то же время у пожилых часто эти болезни сочетаются. И конечно, это многократно увеличивает риск тяжелого течения.

Чем вы, специалист по старению, это объясните?

Ольга Ткачева: Дело в том, что одновременно с иммунной стареют и все другие органы и системы. Становятся более жесткими сосуды и мышца сердца, развиваются процессы атеросклероза. Таким образом, создается среда для тромбоза, который в любой момент может "закрыть" сосуд. Вирус же, как установлено, увеличивает активность свертывающей системы крови. Это приводит к таким тяжелейшим осложнениям как инфаркт, инсульт и другие тромбозы.

Происходит с возрастом и старение эндокринной системы. Изменяется метаболизм, растут риски нарушений углеводного обмена, появляется почва для развития сахарного диабета. А сахарный диабет сопровождается иммунодефицитом. С возрастом меняется функция почек - уменьшается количество клубочков в почках (сосудов, через которые фильтруется моча). А ведь больные с хронической болезнью почек находятся так же в зоне риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Известно также, что после перенесенной коронавирусной инфекции у пожилых пациентов затягивается период восстановления: многие продолжают жаловаться на то, что по прежнему не чувствуют вкуса и запахов, у некоторых сохраняется одышка, они быстро устают, испытывают головные боли, бессонницу и даже депрессию…

То есть тест на коронавирус отрицательный, а человек все равно чувствует себя плохо?

Ольга Ткачева: Да. Мы пока только изучаем, что происходит с организмом человека после того, как он перенес коронавирусную инфекцию. Ясно одно, что в отличие от обычной острой респираторной вирусной инфекции, которая проходит, как мы шутим, за семь дней, если ее лечить, и за неделю, если не лечить, здесь требуется достаточно длительный процесс восстановления у некоторых пациентов. Исследования, которые проводятся в нашем центре, дают возможность предположить, что некоторые симптомы связаны со специфическим действием коронавируса на нервную систему. Восстановление нервной ткани требует времени. Однако для того, чтобы ускорить выздоровление Минздрав России уже подготовил и активно внедряет рекомендации по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В основе этих программ лежат дозированные физические нагрузки, определенные правила питания, направленные на восстановление баланса витаминов и микроэлементов, психологические и когнитивные тренинги. Ну, и, конечно, в программу реабилитации входит контроль за имеющимися у человека хроническими заболеваниями, артериальным давлением, углеводным обменом и так далее. Словом, последствия от коронавируса даже при благоприятном исходе могут оставаться. Вот почему мы, врачи, так акцентируем внимание на необходимости профилактики этого заболевания.

Риск заразиться у пожилых тоже больше, чем у молодых?

Ольга Ткачева: Нет. Риск заразиться у всех абсолютно одинаковый. Только если молодой человек может даже и не почувствовать, что переболел, оставаясь лишь носителем вируса. Пожилому человеку инфекция грозит тяжелым течением болезни со многими осложнениями и даже смертью.

И как же представителям старшего поколения лучше себя обезопасить? Вы что посоветуете?

Ольга Ткачева: Ничего нового я не скажу. Первый путь - социальная изоляция. Но она тоже не безобидна для здоровья пожилых. Ведь пандемия продолжается уже почти год, и многие в течение этого времени вообще не выходят из дома. У них снизилась физическая активность. Следствие - атрофия мышц, снижение физической силы, прогрессирование остеопороза, повышение риска падений и переломов. Результат пониженной социальной активности - депрессия, отсутствие аппетита. В итоге развивается синдром недостаточного питания, что и без коронавируса является колоссальной проблемой в пожилом возрасте. Ведь мы социальные существа, сколько же можно находиться без общения? Вспомним, когда пандемия началась, нам говорили: надо потерпеть, вот вакцинация появится и вернемся к нормальной жизни. И вот оно, это время наступило. Можно выдохнуть, вакцинироваться.

Да, правительство Москвы пригласило всех москвичей в возрасте 60+ сделать защитную прививку. Среди более 300 тысяч горожан, которые уже воспользовались такой возможностью, свыше 60 процентов именно представители старшего поколения. Но есть немало и сомневающихся: не опасна ли вакцинация в зрелые годы?

Ольга Ткачева: В ответ на этот вопрос могу сказать только одно: нет ни одного лекарства, ни одного медицинского вмешательства, которое было бы на сто процентов безопасно. Выход один - взвешивать риск и пользу каждого вмешательства. Почему Москва приняла решение в декабре прививать жителей 60 +? Потому что именно в это время были подведены окончательные итоги исследования, показавшие, что наша вакцина "Спутник V" безопасна для людей в этом возрасте. Да и в целом всего у 2% из привитых отмечались побочные эффекты. Головная боль, небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции. . Эти симптомы появлялись как правило на следующий день после введения вакцины и были кратковременными. Чем же оборачивается заболевание коронавирусом, каким букетом осложнений и рисков, мы с вами уже обсудили.

Главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева поделилась с "РГ" еще одним наблюдением, которое она сделала во время вакцинации пациентов в больнице имени Давыдовского, где работает главным врачом. Чем старше больные, тем легче они переносят прививку. Некоторые говорят, что даже не почувствовали ее. Точно так же, как и ее 93-летняя мама.

Ольга Ткачева: Это объясняется тем, что у молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка словно вспыхивает: только увидела, как мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко.

Но титр антител, который защищает впоследствии, у пожилых благодаря вакцине все-таки формируется?

Ольга Ткачева: Да. Исследование, которое проводилось по "Спутнику V", показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения. Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите.

Объясните, пожалуйста, как работает прививка. Что происходит в организме человека, которому сделали защитный укол?

Ольга Ткачева: Постараюсь объяснить "на пальцах". Вакцина "Спутник V" - это введение аденовируса( безопасного и знакомого нам уже), но этот вирус изменен - он может синтезировать белки коронавируса. Поэтому встречая его, наша иммунная система видит в нем "чужака": "Ты кто такой? Я тебя раньше не встречала". А дальше начинают вырабатываться антитела к этому белку. Фактически она тренируется для борьбы с настоящим вирусом.

Вы хотите сказать, что привитый человек будет встречаться с новым вирусом, заставившим изменить жизнь всей планеты, во всеоружии?

Ольга Ткачева: Именно так. Его иммунные клетки смогут быстро начать вырабатывать иммуноглобулины, способные убивать чужака. Кроме того, на подмогу к ним добавятся так называемые Т- лимфоциты, которые запоминают, потом распознают и убивают вирус. В организме эти клетки будут циркулировать постоянно. И если враг появится вновь, они срочно мобилизуются для его уничтожения.

Ольга Николаевна, ваш центр тоже лечит людей с ковидом?

Ольга Ткачева: В марте наш центр (Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России) одним из первых был трансформирован в корона-госпиталь. И только когда столица открыла дополнительные койки для лечения этой инфекции, мы смогли вернуться к плановой помощи. В нашем центре оказывают многопрофильную высокотехнологичную помощь. В составе центра - отделения ортопедии, общей хирургии, гинекологии, урологии, неврологии, кардиологии и кардиохирургии, неврологии, гериатрии, ревматологии, эндокринологии и поликлиника. Есть и уникальные подразделения: клиника нарушений памяти, клиника головокружений, клиника боли и другие. Множество научных лабораторий, которые занимаются изучением механизмов старения, разрабатываю программы профилактики ускоренного старения.

Я очень рада тому, что такие гериатрические центры в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" открываются во многих регионах России. В настоящее время открыто уже 73 центра на базе госпиталей для ветеранов войн, на базе многопрофильных больниц.

Во многих зарубежных странах вакцинация началась с домов престарелых. В России о стариках не забыли?

Ольга Ткачева: В Москве от коронавирусной инфекции привито уже 90 процентов жителей домов престарелых, идет вакцинация этой категории россиян и в других регионах. Но в рамках того же нацпроекта "Демография" проживающих в Домах престарелых мы привили от пневмококковой инфекции еще до пандемии. Это важно, так как любая вакцина поднимает иммунную защиту организма в целом. Кроме того, осложнением коронавируса является наслоение бактериальной инфекции, в том числе пневмококковой.

Помимо "Спутника V" на стадии запуска в массовое производство еще две прививки - новосибирского центра "Вектор" и Центра Чумакова. Какая из них по вашему больше подходит пожилым?

Ольга Ткачева: Теоретически можно вводить пожилым любую вакцину. Но для точного ответа на этот вопрос нужны результаты исследования эффективности и безопасности всех вакцин у людей пожилого возраста. Пока я видела предварительные результаты исследования вакцины "Спутник V". Кстати, исследование проведено на большой выборке - - 33 тысячах человек и показало, как я уже говорила, 91 % эффективности и высокую безопасность. Именно на основании этого исследования была разрешена вакцинация пожилым. Я считаю, что пожилым надо вакцинироваться уже сейчас, так как каждый день промедления связан с огромным риском инфицирования. Да, пандемия понемногу начала отступать, но люди ведь продолжают умирать от коронавируса. Причем, каждый день. Прививка защитит от такой угрозы.

Мэр Сергей Собянин поставил задачу перед городскими властями: максимально быстро вакцинировать 6-7 миллионов москвичей. Столько же, сколько в городе ежегодно вакцинируется горожан от гриппа. Но Москва - открытый город. И если вся страна не будет вакцинироваться такими же темпами, то и столица по прежнему не сможет вернуться к нормальной жизни?

Ольга Ткачева: Это так. Не случайно ВОЗ сейчас озабочена ситуацией в бедных странах, где нет ни вакцины, ни денег, чтобы ее приобрести или производить. Следовательно, надо думать, как им помочь. Коронавирус границ не признает, от него не спрячешься. К счастью, у нас в России появилась возможность в обозримом будущем создать популяционный иммунитет, привив от коронавируса 60-70% населения. В Москве же вакцинация на мой взгляд организована просто замечательно. В прививочных пунктах инъекцию делают быстро и комфортных условиях. Дай Бог, чтобы во всех регионах так было.