Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции

Дагестан получил 1,5 тыс. упаковок «Арепливира» для лечения COVID-19 в рамках благотворительной акции

Глава Дагестана Сергей Меликов и гости республики провели совещание по вопросу реализации благотворительной программы в регионе.

В том числе речь шла о вкладе компании ГК «ПРОМОМЕД» в обеспечение лекарственной безопасности страны в период пандемии коронавирусной инфекции, а также о новых возможностях противовирусной терапии COVID-19.

Глава Дагестана напомнил коллегам, что весной и летом прошлого года в республике было очень сложное положение и сообщил, что ежедневно в республике проводится более 6 тысяч тестов, есть резерв коечного фонда, в том числе с подачей кислорода. Достаточно средств индивидуальной защиты и антисептиков, приобретены аппараты компьютерной томографии, машины скорой помощи, своевременно закупаются лекарства. Медучреждения, перепрофилированные под ковидные госпитали, постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Однако, выразил уверенность Сергей Меликов, расслабляться не стоит: работу нужно продолжать постоянно, контролировать ситуацию – системно. И в качестве одного из важнейших направлений в данной работе руководитель республики выделил организацию поставок в регион новых препаратов против коронавирусной инфекции.

Среди таких перспективных лекарств и «Арепливир». В ходе клинических исследований, которые проводились и в Дагестане в том числе, лекарство показало высокую эффективность и безопасность, препятствуя переходу заболевания в тяжелую форму.

«Отрадно, что данный препарат является отечественной разработкой. Вместе с тем обстоятельством, что Россия первой в мире изобрела и начала производить вакцину от коронавирусной инфекции, это свидетельствует о значительном потенциале российской медицинской науки и фармацевтики. Сейчас нами проводится работа по вакцинации жителей региона. В этом плане у нас еще есть определенные проблемы. Поэтому благотворительная помощь, которую республика сегодня получила от Совета Федерации, очень важна», – подчеркнул Меликов и поблагодарил гостей за оказанную поддержку.

«Честь и хвала Главе региона за заботу о здоровье граждан, а также честь и хвала руководителям фармацевтической компании, которые пошли на встречу Главе Дагестана. Это лекарство поможет надежно защитить людей», – убежден Виктор Бондарев. Продолжив, Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности заметил, что предприятие, выпускающее сегодня «Арепливир», для удовлетворения потребностей российских медицинских учреждений с сентября 2020 г. перешел на работу в три смены, что позволило увеличить объем производства препарата в 10 раз – со 100 тыс. до 1 млн упаковок в месяц.

Как отметили представители ГК «ПРОМОМЕД», в рамках инициированной компанией всероссийской благотворительной программы «Арепливир» – врачам», предусматривается создание в медицинских центрах регионов запасов «Арепливира» для лечения врачей и медицинского персонала, работающих в «красной зоне».

Программа успешно зарекомендовала себя в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Амурской, Воронежской, Кировской областях, Республике Мордовия и Пермском крае. На сегодняшний день компания безвозмездно передала ряду российских регионов более 15 тыс. упаковок «Арепливира». Более того, благотворительной программой «Арепливир – врачам» запланировано обучение медицинского персонала особенностям применения препарата.

В Дагестан партия лекарства передается исключительно на благотворительной основе, 1,5 тысячи упаковок препарата будут распределены в медицинские учреждения.

Научно-производственной базой компании является завод АО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) – одно из старейших отечественных фармацевтических предприятий, созданное в советские времена, в первую очередь, с целью борьбы с эпидемиями, в том числе и вирусными.

«То, что было заложено тогда, сегодня сработало на благо нашей страны. Потому что, когда надо было создать новейшее средство по борьбе с новой инфекцией, предприятие с честью справилось с этой задачей за три месяца. Это благодаря тому, что завод может работать в условиях абсолютной автономности, независимо от поставок импортных производителей. Это был не просто подвиг трудового коллектива, но и подвиг со стороны правительства РФ, потому что во всем мире только правительство России создало такие условия, когда во время эпидемии документы рассматривались очень быстро. Уже с лета препарат применялся в стационарах и осенью поступил в свободное обращение. Результаты наших исследований признаны на международном уровне, запрос на препарат поступает фактически со всех стран мира. Но нами принято решение удовлетворить сначала потребности России и только потом уже экспортировать продукт», – рассказал главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев.

Портфель завода насчитывает более 150 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Объем производства в 2020 году составил 61 млн упаковок препаратов различного назначения. При этом линейка препаратов расширяется. Большой акцент делается на разработку препаратов для реабилитации после коронавирусной инфекции.

Все антибактериальные и противовирусные препараты производства АО «Биохимик» применяются для лечения опасных инфекций и включены в перечень методических рекомендаций «Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Министерства здравоохранения РФ.

В этой связи, принимая во внимание имеющуюся в Дагестане необходимость в лекарственных препаратах нового поколения, глава региона предложил проработать вопросы дальнейшего сотрудничества с ГК «ПРОМОМЕД». Представители компании в свою очередь пригласили дагестанскую делегацию посетить предприятие в Саранске.

О клинических исследованиях и об эффективности препарата «Арепливир» проинформировала руководитель медицинского департамента ГК «ПРОМОМЕД» Кира Заславская. Прежде она выразила благодарность всем медработникам республики: степень их нагрузки и ответственности в нынешних условиях, по ее словам, трудно переоценить.

Как было заявлено, «Арепливир» — новейшее лекарство с направленной противовирусной активностью для терапии коронавирусной инфекции, входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19. В ходе клинических исследований лекарство показало высокую доказанную эффективность и безопасность, препятствуя переходу заболевания в тяжелую форму. Препарат относится к пятой, наивысшей, категории безопасности. При этом зафиксированная отпускная цена сделала «Арепливир» одним из самых доступных лекарственных средств против коронавируса SARS-CoV-2.

По словам одного из разработчиков препарата, главного уролога Минздрава РФ, доктора медицинских наук, академика РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ Дмитрия Пушкаря, препарат показал высокую эффективность не только во время исследований, в которых участвовали многие стационары, но и в клинической практике: «У подавляющего большинства пациентов – это 95 % – препарат предостерегает от таких тяжелых осложнений, как попадание под аппарат ИВЛ. «Арепливир» – тот зонт безопасности, который действительно обеспечивает легкое течение болезни. Сегодня Россия применяет этот препарат на ранних стадиях заболевания. Причем «Арепливир» можно применять и при гриппе. За данным лекарством большое будущее», – сказал он.

От имени дагестанских врачей поблагодарила за оказываемое внимание и поддержку всех участников благотворительной программы главный врач ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» Равганият Мирзаева.

Среди участников совещания – советник Председателя совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Старостин, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, главные врачи медицинских учреждений республики. После совещания состоялся пресс-подход. Отвечая на вопрос журналистов о целях акции, Сергей Меликов отметил, что гости в республику прибыли с благородной миссией: «По инициативе председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности, генерал-полковника, Героя России Виктора Николаевича Бондарева коллеги из фармацевтической группы компаний «ПРОМОМЕД» сегодня передают безвозмездно нам, в учреждения здравоохранения республики, 1500 упаковок препарата «Арепливир». Этот препарат предназначен для лечения на ранних стадиях как коронавирусной инфекции, так и других вирусных заболеваний».

Продолжая, руководитель региона подчеркнул своевременность гуманитарной акции для Дагестана. «Несмотря на то, что у нас сегодня наблюдается спад заболеваемости и мы движемся к стабилизации, случаи заражения этой инфекцией у нас еще есть. Поэтому сегодня любое дополнительное средство, которое позволило бы сохранить людям здоровье, нам нужно. Эта благотворительная акция, безусловно, очень своевременна, за что я хочу коллег поблагодарить», – добавил Сергей Меликов.

Один из журналистов поинтересовался у Виктора Бондарева, почему Дагестан был выбран для проведения этой акции. Отвечая на вопрос, председатель комитета Совета Федерации сообщил, что ранее аналогичные акции прошли в других субъектах России и Дагестан был включен в их число по просьбе руководителя республики.

«Мы по просьбе главы региона от чистого сердца проводим эту акцию. Как сказал Сергей Алимович, здоровье нации – это, прежде всего, безопасность страны в целом. Мы должны позаботиться не только о тех, кто заболел, но и о тех, кто их лечит, каждый день находится в «красной зоне». Лучше эту болезнь предупредить, чем потом лечить длительное время и с возможными тяжелыми последствиями. Эти медикаменты на самом деле помогают. Я в этом уверен, потому что сам переболел и именно благодаря этим лекарствам за 9 дней справился с болезнью без побочных эффектов», – заявил он.

Вместе с тем Бондарев добавил, что сегодняшняя акция является уже десятой по счету, планируется охватить ею и другие регионы страны. Завершая, он призвал проводить профилактику заболевания и пожелал всем крепкого здоровья.

Главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев в рамках общения с журналистами рассказал, почему выбор пал именно на это лекарство и какие у него есть преимущества в лечении новой коронавирусной инфекции.

«Мы проанализировали все имеющиеся формулы, молекулы и варианты лечения коронавируса в мире и разработали препарат при поддержке Правительства. Благодаря квалификации работников завода мы смогли выпустить этот препарат. Один из его разработчиков – Дмитрий Пушкарь – имеет дагестанские корни. Я очень рад здесь представлять наш препарат и компанию, потому что часть моего детства прошла в Каспийске. Наш препарат особенно эффективен в первое время, потому что он останавливает репликацию коронавируса и течение самой болезни на самой ранней стадии», – заключил представитель группы компаний.

На вопрос об объеме оказываемой помощи и опыте применения данного препарата в республике ответила врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, которая также присоединилась к словам благодарности в адрес инициаторов акции.

«Конечно, республика имеет опыт применения данного препарата, наши врачи владеют информацией о том, как он должен назначаться. Сегодняшняя акция позволит довести дополнительную информацию до наших медработников, расширить возможности применения этого препарата. Мы говорим о том, что раннее применение препарата, особенно у лиц пожилого возраста, будет способствовать тому, что мы побережем наших старших, наших близких от тяжелых осложнений и наступления летального исхода. Все препараты, поступившие в республику, будут распределены в основные «ковидные» госпитали и в поликлиническую сеть медицинских учреждений, чтобы на ранних этапах пациентам могли назначать этот препарат. Он будет доведен и до врачей, и до пациентов», – заверила Беляева.