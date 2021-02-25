1 марта стартует федеральная информационная кампания "Останови огонь"

В 2021 году в четвертый раз в нашей стране пройдет федеральная информационная кампания «Останови Огонь!».

По статистике человек является главным источником огня в лесу, и чтобы сохранить леса от пожаров, необходимо поменять отношение людей к окружающей природе. Именно в этом заключается миссия кампании «Останови огонь!» Основная задача кампании – разъяснить как можно большему числу людей, особенно детям и молодежи, правильное понимание того, как возникают лесные и ландшафтные пожары, как их не допустить и что нужно делать, оказавшись рядом с таким пожаром.

Кампания «Останови огонь!» стартует 1 марта. Акция проходит при поддержке Рослесхоза, ФБУ «Авиалесоохрана», Гринпис России, региональных лесных ведомств, Российского движения школьников, образовательных организаций и других государственных, негосударственных и общественных структур.

С наступлением весны в России начинается сезон палов травы и других рукотворных природных пожаров. Где-то жгут траву на полях, вдоль дорог, опушках, где-то поджигают степи и камыши, оставляют не затушенные костры. Чем сильнее ветер, тем быстрее скорость распространения огня и выше риск последствий.

Маленькая искра, не затушенный костер, брошенная горящая сигарета нередко приводят к пожару. Так, брошенная горящая сигарета в стерне, костер при отдыхе на природе, элементарная неосторожность становятся причиной экологического бедствия и человеческой трагедии.

Причинами лесных пожаров чаще всего, по мнению специалистов, становятся:

- безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности, оставляют непотушенные костры или окурки в местах отдыха;

- детская шалость с огнем;

- сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к лесным массивам;

- искры из выхлопных труб автотранспорта;

- в редких случаях виноваты естественные причины: удар молнии.

О чем следует помнить в лесу

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

- не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;

- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар;

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя.

Постарайтесь как можно быстрее сообщить о лесном и ландшафтном пожаре по телефону «01» в пожарную охрану, с мобильного - 112.