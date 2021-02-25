ЗАМАНА - Дагестанские кардиохирурги теперь лечат аритмию сердца с помощью 3-D навигации

Дагестанские кардиохирурги теперь лечат аритмию сердца с помощью 3-D навигации

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25 февраля, 2021. Четверг 12:49
Дагестанские кардиохирурги теперь лечат аритмию сердца с помощью 3-D навигации

Современные технологи все глубже внедряются в работу дагестанских медиков. Кардиохирурги Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи первыми в республике стали лечить пациентов с аритмией сердца, в том числе и мерцательной,  с помощью 3-D навигации. Больница получила современную навигационную установку Ensite Precision, которая рисует объемную модель сердца еще до операции и позволяет обнаружить все уязвимые места. 

Дагестанские кардиохирурги теперь лечат аритмию сердца с помощью 3-D навигации
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Для специалистов - это своего рода навигационная карта, по которой они неотступно следуют во время процедуры. И даже микроскопический участок поврежденной ткани кардиологи видят как на ладони. Без скальпеля, используя только катетер, через небольшой прокол в ноге, врачи находят источник аритмии и прижигают его радиочастотным током.

«Радиочастотная аблация с использованием данной навигационной установки в Дагестане проведена впервые. Аппарат позволяет визуализировать 3-D-изображение сердца и теперь при помощи новейшей установки, мы сможем лечить самые сложные формы аритмий», - говорит кардиохирург РКБСМП Мустафа Омаров.

Первой пациенткой, которую прооперировали по новой методике, стала 80-летняя жительница Махачкалы. Бабушку беспокоило учащенное сердцебиение. Ее состояние осложнялось еще и тем, что в прошлом она перенесла операцию по замене сердечного клапана. Врачам понадобилось 1,5 часа, чтобы обнаружить и прижечь все участки аритмии. Операцию выполнили кардиохирурги РКБСМП Мустафа Омаров и Рустам Магомедов.

С момента хирургического вмешательства прошло несколько дней. Пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Теперь она сможет жить без одышки и болей. К слову, быстрая реабилитации является еще одним преимуществом подобных вмешательств. Пациенты восстанавливаются буквально за несколько дней.

 

 

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