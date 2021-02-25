Заседание рыбохозяйственного совета Республики Дагестан состоялось в среду, 24 февраля, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. На повестке - актуальные вопросы развития рыбохозяйственного комплекса, проблемы рыбодобывающих предприятий, перспективы килечного промысла в Каспийском море.

Открывая совещание, Абдулмуслим Абдулмуслимов акцентировал внимание на возможностях развития прибрежного рыболовства при наличии береговой полосы Каспийского моря протяженностью 540 км, что имеет важное социально-экономическое значение для прибрежных населенных пунктов:

«Кроме того, достаточно эффективно можно развивать и промышленное рыболовство в акватории Каспия, в частности судовой килечный промысел, с последующей организацией глубокой переработки рыбы. В соответствии с рекомендациями рыбохозяйственной науки, рыбодобывающие предприятия нашего региона имеют право добывать ежегодно до 147 тыс. тонн рыбы, из которых 100 тыс. тонн каспийской кильки.

В республике также налажено производство консервированной кильки в томате, на сегодняшний день мощность производства составляет 90 тыс. банок в месяц».

По словам Абдулмуслимова, около 80 % рыбоводных хозяйств республики традиционно используют прудовый метод выращивания. В результате проводимой работы введено в оборот 16 тыс. га прудовых площадей, которые зарыблены 17 млн. личинок в эквиваленте, что обеспечит увеличение производства продукции аквакультуры на 4500 тонн.

На базе Дагестанского прудового рыбоводства – ООО «Широкольский рыбокомбинат» организовано производство до 100 млн. личинок растительноядных рыб, карпа и осетровых ежегодно. Кроме того, это позволило увеличить темпы производства осетрины и черной икры в 2 раза. Таким образом, на сегодняшний день полностью обеспечена потребность рыбоводных предприятий в посадочном материале указанных видов рыб.

Кроме прудового рыбоводства в республике, как отметил Абдулмуслимов, активно развивается индустриальное форелеводство – выращивание форели в бассейнах и садках. Объем производства продукции аквакультуры в 2020 году составил 5,2 тыс. тонн рыбы, что является рекордным показателем и в 3,2 раза больше, чем в 2015 году (1600 тонн).

В рамках совещания был затронут вопрос обеспечения воспроизводства рыбных запасов в Каспийском море, что является одним из основных условий развития рыбохозяйственного комплекса республики.

Было озвучено, что наиболее крупными нерестилищами на территории республики являются Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, общей площадью 36 тыс. га. Эти водоемы являются уникальными природными объектами, имеющими огромное рыбохозяйственное и природоохранное значение для бассейна Каспийского моря. На сегодняшний день площадь водного зеркала на Аракумских и Нижне-Терских озерах составляет около 15 тыс. гектаров, это около 42 % от общей площади водоемов.

Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, вопрос об Ачикольской системе озер рассматривался 18 февраля на совещании с участием врио Главы РД Сергея Меликова и первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. Данный вопрос по поручению врио Главы РД с участием специалистов экспертов федеральных органов исполнительной власти планируется в ближайшее время обсудить дополнительно, для принятия конкретных решений.

В заседании также обсуждались вопросы охраны морских биологических ресурсов, государственного контроля, определения квот на добычу водных биологических ресурсов.

В обсуждении приняли участие врио министра природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов, председатель профсоюза работников рыбного хозяйства РД Магди Магомедов, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий «Каспрыба» Мурад Джабуев, начальник отделения по охране МБР ОБО слубжы в г. каспийске ПУ ФСБ России по РД Дмитрий Некрасов, представители Северо-Кавказского ТУ Федерального агентства по рыболовству, рыбодобывающих предприятий, владельцы морских судов.