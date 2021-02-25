Сергей Меликов поручил разобраться с перебоями в электро-, газоснабжении и ситуацией с подорожанием газового топлива на АЗС

Связывая это с ухудшением погодных условий, руководитель республики призвал более ответственно подходить к вопросам подготовки к зиме.

О том, как обстоят дела сегодня, проинформировал курирующий эту отрасль врио заместителя Председателя Правительства РД Владимир Лемешко. «В связи с изменением погодных условий и шквалистым ветром до 35 м/с 23 февраля произошли массовые отключения электроэнергии. Было отключено 45 фидеров и 1050 трансформаторных подстанций. В результате без света остались 98 населенных пунктов, в которых проживают свыше 112 тыс. человек. За это время было восстановлено электроснабжение большинства потребителей. В ремонтных работах задействована 101 бригада – 327 человек и 124 единицы спецтехники», – сказал он, добавив, что аварийно-восстановительные работы в некоторых МО еще продолжаются.

При этом Владимир Лемешко заверил, что в ближайшее время все последствия непогоды будут ликвидированы. Основными причинами возникшей ситуации врио вице-премьера назвал изношенность сетей и аварии, связанные с погодными условиями.

Восстановительные работы проводились во взаимодействии с МЧС по РД. Раскрывая тему, начальник Главного управления МЧС России по РД Нариман Казимагамедов сообщил, что ведомством было обеспечено информирование населения, а также доведены прогнозы до глав муниципалитетов и граждан через СМИ. Непосредственно к аварийным работам было привлечено свыше 3 тысяч специалистов и около 200 единиц техники.

«В Гумбетовском районе в результате порывов ветра частично повреждена кровля школы с. Мехельта и 19 домовладений в 2-х селах – Мехельта и Аргвани. Для оказания помощи и оценки сложившейся ситуации к месту направлены сотрудники Главного управления и МЧС Дагестана. Пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожары и ДТП. Кроме того, пожарно-спасательными и поисково-спасательными подразделениями по поступающим сообщениям оказывается помощь населению – осуществлены выезды для очистки дорог от поваленных деревьев и эвакуации автомобилей», – сказал Казимагамедов. Также дагестанские спасатели приняли участие в освобождении из снежного плена конного завода в Гумбетовском районе. Ранее сообщалось, что дорогу к заводу завалило снегом и нет возможности проехать. Завершая, Нариман Казимагамедов добавил, что режим повышенной готовности будет действовать до 26 февраля, взаимодействие со всеми структурами налажено, проблемных вопросов нет.

Комментируя, глава республики поблагодарил спасателей за проводимую работу. Вместе с тем Сергей Меликов отметил, что многие руководители работают с приставкой «врио» именно по той причине, что не показали свою эффективность. Это касается в том числе и подготовки к зиме. Многие чиновники, по словам Сергея Меликова, не оправдывают оказанное им доверие.

Напомнив о том, что традиционно эта работа начинается задолго до начала зимы, руководитель субъекта спросил: «А что вы делали с мая? Как вы готовились к зиме, проверяли ли электросети, какие проводили оперативные совещания, ставили ли вопрос перед федеральным руководством? Как вы осуществляли перераспределение бюджета, чтобы подготовить населенные пункты к зиме? Поручение одно – создать дагестанцам комфортные условия для жизни».

Глава республики поинтересовался, в каких муниципалитетах больше всего отключений. По информации Владимира Лемешко, наиболее остро эта проблема возникла в Акушинском районе, где был обесточен 21 населенный пункт. Поясняя, глава муниципалитета Махач Абдулкеримов сообщил, что элекстросети в МО находятся в собственности «Россетей».

С позиции надзорных органов прокомментировал ситуацию прокурор Дагестана Алексей Ежов. По его словам, надо проанализировать, как велась подготовка учреждений к открытию и поддерживалось ли надлежащее техническое состояние электросетей. В связи с обозначенными фактами будут проведены проверочные мероприятия и дана оценка деятельности должностных лиц.

Акцентируя внимание на этом, Врио Главы РД попросил прокурора провести анализ ситуации с электросетями на примере Акушинского района, объективно оценив деятельность «Россетей». Со своей стороны Ежов заверил, что сегодня же сформирует группу специалистов, которая будет направлена в Акушинский район. Как отмечалось в рамках обсуждения, в большинстве других муниципалитетов ситуация аналогичная. Практически везде электросети находятся в собственности «Россетей». Проблема с содержанием объектов данной организацией в ненадлежащем состоянии, добавил руководитель региона, будет доведена до федерального центра.

Причиной такого положения в республике в целом, уверен Сергей Меликов, стала безответственность чиновников, которые отчитывались о готовности к зиме. В то же время иначе следует выстраивать отношения с ресурсоснабжающей организацией, которая не обеспечивает качественным электроснабжением жителей республики.

«Мы говорим, что люди не платят. За что платить, если в минусовую температуру люди остались без света и тепла? Мы слишком лояльны к тем, кто обязан решать эти вопросы. Вопрос повышения тарифов на электроэнергию с «Россетями» можно поднимать только тогда, когда они докажут свою состоятельность. А когда столько населённых пунктов в один день остались без электричества, сложно убеждать людей платить за электричество, которого нет», – подчеркнул глава региона.

В этой связи Сергей Меликов поручил Владимиру Лемешко подготовить подробную справку по отключениям 22-24 февраля с указанием каждого муниципалитета, количества объектов и их собственников.

Подытоживая, руководитель республики констатировал, что на сегодня вопросы электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, земельных ресурсов являются наиболее актуальными для региона. Они, добавил Сергей Меликов, не соответствуют минимальным требованиям и постоянно находятся в аварийном режиме.

«Дагестан к зиме оказался не готов, хотя все акты о готовности были приняты. Я не позволю подобным образом готовить республику к зиме следующего года. Лично Председатель Правительства возьмет на контроль с мая вопрос подготовки к зиме», – заявил Врио Главы РД, попросив прокурора республики также проверить объективность составления вышеназванных актов на примере некоторых муниципалитетов.

О ситуации в Махачкале проинформировал мэр города Салман Дадаев, который перечислил принятые меры для ее улучшения.

Обращаясь к руководителям городов и районов, Сергей Меликов сказал: «Я бы вам посоветовал принести извинения людям за свою работу. Они правильно нас критикуют в этой ситуации. Выполняйте свои обязанности как положено». К марту поручено объективно оценить ситуацию по газу, свету, платежной дисциплине и декриминализации сферы ТЭК.

Вместе с тем, выразил уверенность глава региона, руководители министерств, ведомств, муниципалитетов, депутаты должны по своей линии разбираться в ситуации на вверенных им участках.

В рамках заседания Оперштаба Врио Главы Дагестана Сергей Меликов также поручил врио заместителя Председателя Правительства РД Владимиру Лемешко разобраться с ситуацией с повышением цен на газ и бензин на автозаправочных станциях.

По этому поводу поступают многочисленные жалобы граждан, в связи с чем руководитель региона и акцентировал внимание на этой теме. Комментируя ситуацию, врио вице-премьера региона Владимир Лемешко сообщил, что оптовые цены на заводах не поднимались.

Подчеркивая недопустимость подобного самовольства, Сергей Меликов отметил, что в отношении недобросовестных владельцев АЗС будут приняты соответствующие меры. «Они рисуют другие цифры, а люди думают, что это Правительство поднимает цены. И это происходит на территории муниципалитетов, главы которых не хотят подъехать и поинтересоваться, на каком основании поднялись цены. Когда-нибудь закон будет превалировать в вашей работе?», – обратился руководитель республики.