Главной темой очередного заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана, прошедшего сегодня под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова, стала вакцинация населения против нового коронавируса. Кроме того, обсуждена текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с COVID-19 и меры по дальнейшему противодействию инфекции.

Глава региона констатировал определенные изменения в показателях в части прививочной кампании. По состоянию на 23 февраля привилось уже более 8,5 тыс. человек. За последние две недели почти в три раза выросло среднесуточное количество вакцинируемых. Но в то же время республика по уровню вакцинации находится на 74 месте. «У нас привито чуть больше 1 процента от того количества людей, которым положено делать прививки», – заметил Меликов и привел в пример близкую по численности населения к Дагестану Самарскую область, где на 18 февраля было привито в 10 раз больше человек, чем в республике.

При этом Сергей Меликов, обращаясь, прежде всего, к главам муниципалитетов, подчеркнул, что основные проблемы связаны не с работой медучреждений. Среднесуточное количество прививаемых на одном пункте вакцинации сегодня – около 6 человек. «То есть можно сказать, что созданные мощности в полной мере не задействованы. Хотя вакцина имеется в достаточном количестве: использовано лишь 45% поступившей вакцины», – сказал руководитель субъекта и предположил, что проблемы кроются в другом – в информационно-разъяснительной и организационной работе, в первую очередь в той ее части, что возложена на глав муниципальных районов, городских округов. Только так, считает Сергей Меликов, можно объяснить, почему в отдельных муниципалитетах виден рост привитых – от 200 до 450 человек, тогда как есть территории с числом привитых от 0 до 20 человек.

В этой связи глава Курахского района Замир Азизов проинформировал, что вакцинация в районе открыта с 17 февраля, в муниципалитет поступило 200 доз вакцины. По состоянию на 24 февраля, прошли вакцинацию 16 жителей района, но пройти вакцинацию в муниципалитете на сегодня записались более 3,7 тыс. человек.

По словам главы района, низкие темпы связаны с задержкой результатов предварительного обследования. Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, комментируя, сообщила, о последних рекомендациях Минздрава РФ: вакцинация может проводиться без проверки на антитела при условии, что у человека нет признаков респираторного заболевания, и последние две недели он ничем не болел.

Со своей стороны Глава республики, напомнив о тяжелейшем периоде, связанным с высоким ростом заболеваемости в прошлом году, связал такое положение дел с неспособностью или же нежеланием правильно организовать работу на местах, что в свою очередь обесценивает тяжелейший труд врачей и медсестер. Населению, убежден Меликов, надо доступно объяснять, что привившись сегодня, они перестанут быть разносчиками инфекции завтра, а следовательно, сохранят не только свое здоровье, но защитят своих близких.

Аналогично обстоит дело и в ряде республиканских органов власти. Причем, в том числе и тех, что имеют прямое отношение к разъяснительной работе. По имеющимся данным, сотрудники Минпечати, Минцифры, Минобрнауки, Минтруда и еще около 20 ведомств вакцинацией не охвачены. Глава региона поручил в недельный срок активизировать эту работу.

«Вы не только о своем здоровье не печетесь, но еще и создаете предпосылки для управленческого коллапса: когда люди начнут болеть, заражать друг друга и не смогут реализовывать ставящиеся задачи в интересах Дагестана», – обратился к руководителям органов исполнительной власти республики Глава субъекта.

Особенно важной, выразил уверенность Сергей Меликов, является вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день в республике доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 20%. Глава региона также сделал акцент на тот факт, что в последнее время увеличилось количество обращений из-за осложнений, связанных с COVID-19, в первую очередь – по болезням системы кровообращения. «Это говорит о том, что мы не можем в полной мере обеспечить работу поликлинического звена, участковых врачей, потому что многие из них завязаны на COVID-19. При этом вакцинирование людей позволит вернуть врачей к работе по профилю. Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, тем быстрее закончится пандемия», – напомнил руководитель республики и сообщил, что на заседании федерального Оперштаба 19 февраля Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова настоятельно рекомендовала сохранение ограничительных мер до середины марта с учетом февральских и мартовских праздничных дней.

В связи с этим до указанного периода и в Дагестане будут сохранены как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры. И только данные по созданию необходимой иммунной прослойки станут показателем для снятия ограничений, подчеркнул Меликов.

«Да, у нас сегодня среднесуточные показатели заболевших ниже 50 человек, но я не исключаю, что завтра эта цифра может увеличиться – никто такой гарантии не даст, потому что носителей инфекции у нас достаточно, и тяжелые формы у нас присутствуют сегодня, и смертность», – предостерег Глава региона участников заседания.

Продолжая тему вакцинации, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов пояснил, что раньше при вакцинации, прежде всего, смотрели на наличие антител к коронавирусу, так как вакцины было недостаточно. Сейчас же ситуация изменилась, вакцина есть в наличии, и ориентироваться при отводе от прививки надо только лишь на противопоказания.

«Надо помнить, что после второго снятия ограничений, когда мы стали открывать банкетные залы, а уровень заболеваемости в республике был порядка 40 человек, через три недели был отмечен резкий рост заболевших. Поэтому предлагаю пока ограничения не снимать», – поддержал Главу региона Павлов.

«Уже прошло два месяца после начала массовой вакцинации, и практика показывает, что плюсов больше, чем минусов. Я уже приводил пример Минобороны РФ, где идёт массовая вакцинация, это сделано для того, чтобы сохранить боеспособность вооружённых сил. Вспоминаю апрель-май, когда в Дагестане разразилась трагедия, и вся страна за этим следила. Сигнал бедствия пошёл из республики, и все помогли. А что сегодня? Вместо того, чтобы закрепить успех, создаём предпосылки для ухудшения?», – сказал в завершение мероприятия руководитель республики.

Сергей Меликов также поручил региональному Минздраву в ближайшую субботу создать условия для массовой вакцинации сотрудников органов исполнительной власти, муниципалитетам также рекомендовано продумать механизм проведения прививочной кампании, делая упор на разъяснительную работу. «Мы должны снизить уровень опасности заболевания ковидом, что возможно сделать именно за счет вакцинации. Основные усилия сосредоточить на продолжении вакцинирования населения, с учетом того, что это позволит создать иммунную прослойку, которая в свою очередь даст нам возможность снимать ограничительные меры», – заключил Сергей Меликов.