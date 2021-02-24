ЗАМАНА - Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию

Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию

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24 февраля, 2021. Среда 17:04
Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию

 

Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев проинспектировал накануне готовность двух школ на 300 мест каждая и детского сада на 150 мест в селах Эндирей и Кандаураул Хасавюртовского района.

Две школы в Хасавюртовском районе готовы к открытию
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В сёлах имеется острая нехватка количества ученических мест. Большое количество детей обучается в соседних посёлках, однако, уже в ближайшее время учебные заведения откроют свои двери. 

Школы построены по современным стандартам и оснащены всем необходимым для учебного процесса. Во дворах школ большие спортплощадки с установленными средствами для занятия спортом. Так же стоит отметить наличие лифта для детей с ограниченными возможностями в Эндирейской школе. 

Что касается детского сада, то здесь еще ремонтные работы не до конца завершены. Но уже 1 июня, в День защиты детей садоткроет свои двери для маленьких жителей Эндирея.  

Батыр Эмеев обсудил с участниками делегации проблемы и сроки сдачи объектов, а также отметил качественно проделанную работу в лице главы Хасавюртовского района Джамбулата Салавова, руководителя Управления Правительства по капростроительству Магомеда Азизова, руководителя "Дирекции единого государственного заказчика - застройщика" Багавдина Алиева и других ответственных лиц.

 

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