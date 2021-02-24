Александру Медведю в Минске вручили регалии кавказского рыцарского звания

19 февраля 2021 года в Минске на первенстве по борьбе торжественно вручен сертификат о присвоении почетного звания кавказского рыцаря («Почетный Уздень Дагестана») и регалии дагестанского благородного сословия легендарному советскому и белорусскому борцу Александру Медведю.

По поручению Совета ДРОО «Уздени Дагестана», эту высокую миссию выполнили 2 члена Президиума Международной Общественной Палаты — Почётный председатель федерации фехтования Республики Беларусь, Олимпийский Чемпион по фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-кратный Чемпион Мира, 17-кратный Чемпион СССР, Почетный член Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь Александр Романьков и Председатель Комиссии по сотрудничеству в сфере спорта и здорового образа жизни, заместитель Председателя Белорусской федерации борьбы, Мастер спорта международного класса по борьбе, Победитель первенства Мира Виктор Крейдич, при участии 2-кратного чемпиона Мира по классической борьбе Алима Селимова.

Выдающуюся роль Почетного члена Президиума Международной Общественной Палаты Александра Медведя в развитии главного дагестанского спорта сложно переоценить. 3-кратный Олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля, 7-кратный чемпион Мира, 3-кратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, судья международной категории, Почетный Председатель Белорусской Федерации борьбы, Почетный гражданин Минска, Махачкалы и Хасавюрта. В 1970 году с Федерацией борьбы Белоруссии совместно с Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР учредил международный турнир по вольной борьбе на призы А. В. Медведя; с 1994 года турниру присвоена престижная высшая категория международных турниров Гран-при. В 1980 году на открытии Олимпийских игр в Москве был удостоен чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей. После распада СССР стал вице-президентом Национального Олимпийского Комитета Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе. В 2001 году признан лучшим спортсменом Белоруссии XX века. В 2005 году он был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введён в Зал спортивной славы борьбы. Награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, двумя Орденами «Знак Почёта», Серебряным Олимпийским орденом, Призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», Орденом Почета (Беларусь).

В честь празднуемого в 2021 году 100-летия со Дня образования Дагестанской АССР, высшего почетного звания дагестанского благородного сословия «Почетный Уздень Дагестана» за выдающиеся заслуги удостоены 5 человек. 2 из них знаменитые Олимпийские чемпионы — Александр Медведь и его младший коллега Абдулрашид Садулаев («Русский Танк»), Олимпийский чемпион по вольной борьбе, 4-кратный чемпион Мира и Европы, 5-кратный чемпион России. За личный вклад в обеспечение межрелигиозного взаимопонимания и пропаганду духовно-нравственных ценностей почетным дагестанским рыцарем стал Александр Ольшевский — Сопредседатель Международной Общественной Палаты, Председатель Клуба деятелей российско-белорусского сотрудничества, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства, получивший сертификат и регалии в Махачкале, во время визита делегации в Дагестан.

Из числа деятелей культуры, почетного звания удостоен скульптор Салават Щербаков — Народный художник РФ, скульптор, автор памятника Князю Владимиру у Кремля, памятника «Вежливым людям» в Крыму, памятников всем Патриархам Всея Руси у Храма Христа Спасителя, скульптурного оформления Главного Храма Вооруженных Сил РФ, а из государственных деятелей — Сергей Меликов, врио Главы Республики Дагестан, генерал-полковник.

В числе атрибутов дагестанского благородного сословия, обладателям высокого звания вместе с сертификатом вручаются символы кавказской чести, гордости, достоинства, мужества и воинской доблести — традиционный кинжал и папаха.