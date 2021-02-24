Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами

В соответствии с Указом Председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета Муфтиев России, Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, высокими мусульманскими наградами отмечены заслуги 4 членов Президиума Международной Общественной Палаты созыва 2020-2023, тесно сотрудничающих с мусульманской уммой.

Медаль «За заслуги» Совета Муфтиев России вручена:

Крейдичу Виктору Анатольевичу, Председателю Комиссии по сотрудничеству в сфере спорта и здорового образа жизни, заместителю Председателя Белорусской федерации борьбы, Мастеру спорта международного класса по борьбе, победителю первенства Мира — За значительный вклад в укрепление духовных и нравственных ценностей спортсменов, донесение общих ценностей народов Беларуси и России до международного сообщества через спортивные достижения, международное спортивное сотрудничество;

Умаханову Керимхану Амирхановичу, Председателю Комиссии по сохранению исторической памяти и традиций, Председателю Совета ДРОО «Уздени Дагестана», руководителю постоянно действующего гуманитарного проекта «Беларусь — Дагестан», Председателю Общественного Совета Министерства образования и науки Республики Дагестан — За значительный вклад в сохранение традиционных ценностей, понятий чести и заботы о ближних, сохранение исторической памяти, развитие международных гуманитарных связей.

Романькову Александру Анатольевичу, Почетному члену Президиума, Почётному Председателю Федерации фехтования Республики Беларусь, Заслуженному деятелю физической культуры Республики Беларусь, Олимпийскому чемпиону по фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-кратному чемпиону Мира, 17-кратному Чемпиону СССР, Почетному члену Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь — За большой личный вклад в пропаганду традиционных ценностей через спорт, за развитие международного сотрудничества, наставничество для молодежи.

Фетняеву Александру Ивановичу, Председателю Комитета по экологии и работе с ветеранами Чернобыля, Заместителю Председателя Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов», ликвидатору аварии ЧАЭС ст.19 1986-1987гг. — За значительный вклад в сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов Великой Отечественной Войны и их преемников в защите Отечества в мирное время — ветеранов Чернобыля.