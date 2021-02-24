ЗАМАНА - Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами

Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами

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24 февраля, 2021. Среда 16:18
Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами

В соответствии с Указом Председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета Муфтиев России, Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, высокими мусульманскими наградами отмечены заслуги 4 членов Президиума Международной Общественной Палаты созыва 2020-2023, тесно сотрудничающих с мусульманской уммой.

Члены международной общественной палаты отмечены мусульманскими наградами
Информация

Медаль «За заслуги» Совета Муфтиев России вручена:

Крейдичу Виктору Анатольевичу, Председателю Комиссии по сотрудничеству в сфере спорта и здорового образа жизни, заместителю Председателя Белорусской федерации борьбы, Мастеру спорта международного класса по борьбе, победителю первенства Мира — За значительный вклад в укрепление духовных и нравственных ценностей спортсменов, донесение общих ценностей народов Беларуси и России до международного сообщества через спортивные достижения, международное спортивное сотрудничество;

Умаханову Керимхану Амирхановичу, Председателю Комиссии по сохранению исторической памяти и традиций, Председателю Совета ДРОО «Уздени Дагестана», руководителю постоянно действующего гуманитарного проекта «Беларусь — Дагестан», Председателю Общественного Совета Министерства образования и науки Республики Дагестан — За значительный вклад в сохранение традиционных ценностей, понятий чести и заботы о ближних, сохранение исторической памяти, развитие международных гуманитарных связей.

Романькову Александру Анатольевичу, Почетному члену Президиума, Почётному Председателю Федерации фехтования Республики Беларусь, Заслуженному деятелю физической культуры Республики Беларусь, Олимпийскому чемпиону по фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-кратному чемпиону Мира, 17-кратному Чемпиону СССР, Почетному члену Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь — За большой личный вклад в пропаганду традиционных ценностей через спорт, за развитие международного сотрудничества, наставничество для молодежи.

Фетняеву Александру Ивановичу, Председателю Комитета по экологии и работе с ветеранами Чернобыля, Заместителю Председателя Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов», ликвидатору аварии ЧАЭС ст.19 1986-1987гг. — За значительный вклад в сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов Великой Отечественной Войны и их преемников в защите Отечества в мирное время — ветеранов Чернобыля.

 

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