Аварийные службы Республики Дагестан трудятся в режиме повышенной готовности

В связи с осложнением метеорологических условий аварийно-восстановительные службы переведены в режим повышенной готовности. Предварительная работа с целью мобилизации сил всех ответственных служб по указанию Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова была начата заблаговременно.

Например, в Министерстве энергетики и ЖКХ РД было проведено оперативное заседание с участием управления всех ресурсоснабжающих компаний, были определены главные проблемные зоны республики.

Аналогичное оперативное совещание прошло и на базе Главного управления МЧСРоссии по РД. Как сообщил врио Заместителя Председателя Правительства РД Владимир Лемешко, на этот период тепличные хозяйства в республике были переведены на низкий уровень энергопотребления. Также Минэнерго РД заблаговременно была проведена работа с собственниками тепличных хозяйств муниципальных образований в целях подготовки ими альтернативных видов топлива.

Энергетики обеспечены достаточным объемом аварийного запаса материалов для устранения аварий. Вместе с тем, работа специалистов по ряду населенных пунктов осложнялась труднодоступностьюэнергообъектов в условиях выпавших осадков.

В течение дня фиксировались отключения электроснабжения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах г. Махачкала. Силами специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» к 15.00 мск энергетики восстановили электроснабжение 70% потребителей, оставшихся без света из-за стихии. Количество участвующих в восстановлении бригад было увеличено от 75 до 101. В работах задействованы 327 человек, 124 единицы спецтехники.

В Махачкале в связи с отключением электроэнергии вышли из строя две насосные станции ОАО «Махачкалаводоканал». По состоянию на 23:00ч. одну насосную станцию уже запитали от сетей, на второй работы по восстановлению продолжаются.

По инициативе руководства «Россети Северный Кавказ» для оказаниядополнительной помощи в регион сегодня прибыли также 6 бригад энергетиков АО «Чеченэнерго» и 4 бригады специалистов подрядной организации из Чечни.

Также для аварийно-спасательных работ задействованы дежурные силы и средства ТП РСЧС в количестве 3740 человек и 898 единиц техники,из них от МЧС 275 человек и 72 единицы техники. По состоянию на 21.00 ч. в республике зафиксировано 8 случаев, где были задействованы спасательные бригады МЧС (в том числе срыв крыши, падение деревьев на дорогу, изволение автомобилей из снежных заносов и др.).

Стоит отметить, что главной причиной отключений является ветхое состояние электросетевого имущества республики. Напомним, что решением проблемы должна стать программа повышения надёжности электроснабжения потребителей региона, в рамках которой планируется выделение средств из федерального бюджета для модернизации и реконструкции сетей. Аварийные и спасательные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.