Подвиги легендарного разведчика Алимхана Асанова навсегда остались в памяти народа

Герой Великой Отечественной войны, легендарный разведчик Алимхан Асанов, полный кавалер орденов боевой «Славы» в нашей памяти остался, прежде всего, героем войны, подаривший нам мир. Он был простым сельским парнем, а прославил ногайский народ, встав в один ряд с известными ногайскими батырами.

В древности люди полагали, что герои рождаются от бога, приукрашивали подвиги сверхъестественными событиями, чудесами. Оказалось, что героями становятся простые люди, дети народа, и их подвиги превосходят деяния героев легенд.

23 сентября 1921 года в селе Нариман, в семье Боранбая Асанова родился сын. И нарекли сына Алимханом. Рос Алимхан также, как все его сверстники. В 1929 году он поступает в Нариманскую начальную школу и оканчивает 4 класса. Затем продолжает учебу в Терекли-Мектебской семилетней школе. Алимхан начинает свою трудовую деятельность в 16 лет учётчиком молочно-товарной фермы колхоза «Кызыл Караногай». В апреле 1938 года Алимхан поступает учиться в Павлодонскую двухгодичную сельхозшколу Моздокского района.

1941 году 18 декабря он призывается в ряды Красной Армии. Службу начинает на Дальнем востоке.

Как говорится, его боевой путь на Берлин начинается на Дальнем Востоке. Среди призванных в ряды Красной Армии наш с вами земляк, в силу сложившейся сложной международной обстановки оказался в составе кадровых воинских формирований на Дальнем Востоке. Не смотря на то, что между Советским Союзом и Японией до германского вторжения был заключен пакт о нейтралитете, предусматривающий мирные и добрососедские отношения как минимум до 1946 года, восточный сосед СССР не желал сдерживать свои агрессивные нападки. Вместе с Италией Япония заключила тройственный союз с Германией, заявив о себе как о партнерах в мировом масштабе. Третий рейх ждал от своего азиатского союзника объявления войны СССР. Однако Япония не решилась на это. И тогда Советский Союз начал переброску войск дальневосточного базирования на западные фронты. С восточных рубежей страны изымались и люди и техника.

В 1943 году, корпус, где служил Асанов Алимхан, перебросили в Поволжье, где пришлось уже столкнуться с фашистами. Теперь его боевой путь пролегал от берегов Волги прямо на Запад в составе 57-го кавалерийского полка им. М. Кутузова 15-й кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта.

Асанов Алимхан вместе со своими однополчанами был полон боевого энтузиазма, от ощущения, что 1-й Белорусский фронт, которым командовал генерал Рокоссовский намерен отразить готовящуюся атаку немцев.

Однако без данных разведки невозможно было определить направление главного удара противника. Разведподразделения, где служил наш земляк Асанов, сделали в буквальном смысле невозможное, сумев в точности определить участок, на котором немцы собирались нанести свой главный удар. Благодаря данным разведки, командование фронта создало на главном участке глубокоэшелонированную оборону, сосредоточив там около половины своей пехоты, 60% артиллерии и 70% танков.

После успешного сражения генерал Рокоссовский, любимец солдат, с пожатием руки лично благодарил разведчиков. Теплоту генеральской ладони навсегда запомнит разведчик Алимхан Асанов.

В июне 1944 года 15-я кавалерийская дивизия, где служил Алимхан, в составе 1-го Белорусского фронта участвовала в осуществлении операции под кодовым названием «Багратион».

Непосредственная подготовка операции велась с конца мая. Конкретные планы были получены фронтами 31 мая в частных директивах Ставки.

Интригу в планирование привнесло предложение генерала Рокоссовского. По первоначальному плану предполагалось нанесение 1-м Белорусским фронтом с юга, на Бобруйском направлении, одного мощного удара. Однако генерал Рокоссовский, изучив местность, заявил на совещании в Ставке 22 мая, что следует наносить не один, а два главных удара. Настойчивость командующего фронтом была поддержана и самим Сталиным.

Была организована тщательная разведка сил и позиций противника. Добыча сведений велась по многим направлениям. В частности, разведывательными командами 1-го Белорусского фронта было захвачено около 80 «языков, среди них отличился также сын степного народа, разведчик Асанов Алимхан.

За выполнение особо важного задания Советского командования по добыче ценнейших сведений о противнике и захвате в план немецкого офицера сержант Асанов Алимхан награжден орденом «Славы». Дело было так. Трое советских разведчиков во главе с сержантом Асановым, прощупывая каждый клочок земли под покровом ночи, приблизились к немецкому блиндажу. Бесшумно подошли к часовому, ударом приклада автомата по голове оглушили его и молниеносно ворвались в блиндаж. Ошарашенные от испуга фашисты подняли руки и сдались без сопротивления. Разведчики захватили ценнейшие документы, оружие, рацию. Немецкого офицера привели в штаб полка.

За счёт комбинации различных способов разведки и её интенсивности группировка противника была вскрыта достаточно полно.

Операция «Багратион» была успешно завершена. К 11 июля была взята в плен 105-тысячная группировка противника. Когда на Западе усомнились в количестве пленных в ходе операции «Багратион», то И. В. Сталин приказал провести их по улицам Москвы и, которые были засняты на кинопленки.

Эти документальные хроники обошли весь мир. Для нас, потомков Алимхана Асанова Боранбаевича, эти кинокадры и сегодня являются ярким напоминанием о героизме советских солдат, участников великой отечественной войны, где и наш земляк вместе со всеми ковал эту победу.

После этих боев, освободив территорию Беларуссии, а затем и Польши, дивизия, где служил Алимхан Асанов, в составе объединенных фронтов с боями приближалась к Берлину.

Мы с вами сегодня знаем, что в апреле 1944 года за успешное форсирование рек Висла, Одер, Гипрея героический сын ногайского народа Алимхан Асанов награжден очередным орденом «Славы».

Боевым подразделениям форсировать реки без тщательной подготовки не просто. И здесь особо приходится работать разведвойскам, поскольку выполняется операция по очищению от противника исходного берега. Выбор участков и пунктов переправ производится с учетом характера прилегающей к реке местности, маскировки и проходимости участков. Опытные разведчики знали, что наиболее удобные участки для форсирования, как правило, сильно обороняются противником. Поэтому все данные разведки служили важнейшими материалами для составления карты, по которым определялась целесообразность форсирования.

Эти не простые задачи выполняли в первую очередь разведгруппы, в том числе и группа ногайского сержанта Асанова.

Асанов Алимхан вместе со своими однополчанами форсировали Вест-Одер и прорвали оборону на его западном берегу. Им удалось сковать немецкую танковую армию, и лишили ее возможности нанести контрудар с севера по советским войскам, окружавшим Берлин. Советские войска за десять дней операции преодолели немецкую оборону по Одеру и Нейсе, окружили и расчленили на берлинском направлении и создали условия для овладения Берлином.

За героические подвиги на фронтах ВОВ сын ногайского народа Алимхан Асанов награжден орденом «Славы» всех 3-х степеней, становится полным кавалером орденов «Славы», что приравнивается к герою Советского Союза.

Однако, в силу сложившихся обстоятельств, третий орден «Славы» I степени ему не был вручен во время войны. Благодаря усилиям районных следопытов, и главным образом, секретаря райкома комсомола Даутова А.Б., награду вручили в послевоенные годы.

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии. Вручался только за личные заслуги, воинские части и соединения им не награждались.

Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест.

Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I степень — золотая, а II и III — серебряные (у второй степени был позолочен центральный медальон). Эти знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей.

Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени.

Полных кавалеров ордена Славы, по более поздним и уточнённым данным, насчитывается 2656 человек, среди них — четыре женщины. Из 7 полных кавалеров ордена Славы в Дагестане один является наш земляк – Асанов Алимхан Боранбаевич.

Войну, теперь уже старший сержант, Алимхан Асанов закончил на Дальнем Востоке.

В апреле 1945 года Советский Союз подтвердил свою готовность вступить в войну против Японии в интересах быстрейшего окончания Второй мировой войны и ликвидации очага агрессии в Азии.

9 августа СССР начал военные действия против японской Квантунской армии. В результате стремительного наступления советских войск и монгольской Народной армии Квантунская армия была разгромлена и Япония капитулировала.

Вернуться Алимхан Асанов домой смог только в мае 1946 года.

Вернувшись, он стал работать зоотехником районного сельхозпредприятия. В 1950 году назначается зоотехником Ортатюбинского МТС. В 1954 году переводится зоотехником колхоза «Коммунизм йолы», работал с 1958-1960 годы. В совхозный период он работает управляющим отделения № 1 овцесовхоза «Путь Ленина» Ногайского района. Заочно окончил Махачкалинский сельхозтехникум в 1962 году.

На отчетно-выборной профсоюзной конференции совхоза «Путь Ленина» Ногайского района в 1971 году Асанов А.Б. избирается председателем рабочего комитета совхоза.

Родина высоко оценила его добросовестный труд. Он награжден медалями «За трудовое отличие», «За добросовестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, а также Почетными грамотами Дагестанского обкома КПСС, Верховного Совета ДАССР, Ногайского РК КПСС,

14 января 1974 года будучи на посту председателя рабочего комитета совхоза «Путь Ленина» Ногайского района перестало биться пламенное сердце славного сына Ногайского народа, полного кавалера ордена «Славы» Асанова Алимхана Боранбаевича. Ему были присущи доброта и отзывчивость, принципиальность и трудолюбие. В Ногайском районе чтят память героя, его именем названа улица в с. Терекли-Мектеб Ногайского района, здесь же на Аллее героев установлен ему бюст. В селении Нариман установлены мемориальные доски в зданиях школы и конторы, где учился и работал наш герой.

Его судьба – достойный пример служения Отечеству. О его храбрости и доблести говорят многочисленные медали. Он стал одним из немногих воинов, получивших за ратные подвиги ордена Славы всех трех степеней. Его жизнь была прекрасна. Прекрасна, потому, что он познал, что такое – защищать свою Родину. После войны, оставаясь верным однажды данной им клятве, он ежедневным своим трудом подтверждал свою клятву, и, если потребуется, всегда был готов защищать любимую Родину до тех пор, пока бьется сердце в груди.

В благодарной памяти степняков навсегда останется имя земляка – героя, кавалера ордена «Славы» всех трех степеней Асанова Алимхана Боранбаевича.