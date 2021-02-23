Ответный выстрел

17 лет назад, 28 февраля 2004 года, в огневой схватке с Русланом Гелаевым погибли российские пограничники из дагестанского села Бежта Абдухалик Курбанов и Мухтар Сулейманов. Указом президента Путина им посмертно присвоено звание Героев России.

…Наверное, к зиме 2003/2004 года Руслан Гелаев понимал, что война «в общем и целом» проиграна. Все крупные формирования боевиков были разгромлены, некоторые их лидеры с громкими именами арестованы и осуждены. В Чеченской республике всё прочнее крепли позиции новой местной власти, которая выстраивала совсем другие – конструктивные – отношения с федеральным центром.

Гелаев решил пробиваться на зимовку за рубеж – в Грузию. Сделать это непосредственно из Чечни было сложно – здесь отрезок российско-грузинской государственной границы охранялся очень тщательно.

И он придумал альтернативный обходной маршрут – через Цумадинский и Цунтинский районы Дагестана. Здесь его отряд был обнаружен и в основном разгромлен в течение двух недель. Оставшиеся в живых восемь боевиков (из 34) – арестованы. От преследования тогда ушел сам Гелаев.

Два месяца он прятался в одной из местных чабанских кошар. А к концу зимы решил снова пробиваться в Грузию, на сей раз со стороны Бежтинского участка. Здесь в направлении соседнего государства ведет старая и необорудованная Аваро-Кахетинская дорога.

Возможно, когда-нибудь ее приведут в порядок, и в этой живописной горной местности появятся активные туристические потоки: по ту сторону границы расположена красивейшая Алазанская долина (или ЦIор, как её называют дагестанские горцы).

Цели Гелаева были совсем не туристические. В новой куртке-ветровке и теплом свитере, с картой, автоматом Калашникова и гранатами, он, оставшийся без своих боевиков, продвигался всё дальше в направлении Грузии.

Ранним утром 28 февраля в местности «Горячий источник» его заметил младший сержант Дмитрий Буянов. Информация об этом поступила на погранзаставу «Бежта». Оттуда приказ настичь незнакомца поступил пограничникам-контрактникам 26-летнему старшему сержанту Абдухалику Курбанову и 24-летнему старшине Мухтару Сулейманову – местным жителям.

Они бросились в погоню. Выслеживать человека с вещмешком было несложно: помогали следы на недавно выпавшем снегу. Увидев пограничников, Гелаев свернул с дороги на тропинку, которая тянулась вдоль горной речки Симбирис-Хеви.

Погоня продолжалась более двух часов. Часть пути Гелаев бежал, но пограничники не отставали. Иногда он открывал огонь, тогда Абдухалик и Мухтар скрывались в рыхлом снегу и стреляли в ответ, но затем продолжали преследование.

Гелаев решил схитрить: он спустился непосредственно к реке, будто желая перебраться на ее противоположный, левый, берег, но пройдя немного по течению, вернулся на правый склон и спрятался в засаде за большим деревом.

Используя фактор внезапности, он расстрелял появившихся пограничников. Мухтар Сулейманов, получивший четыре ранения, в том числе в голову, погиб. А раненый в живот и грудь Абдухалик Курбанов сумел сменить позицию и еще некоторое время вел бой, истекая кровью…

У самого Гелаева была тяжело повреждена рука: одна из пуль попала в локтевой сустав, раздробила кости, предплечье повисло на сухожилиях. Отрезав себе руку, остановить кровотечение самодельным жгутом Гелаев не смог и умер здесь же, недалеко от реки.

На следующий день родственники и пограничники отправились на поиски невернувшихся бойцов и нашли у берега тела Абдухалика Курбанова и Мухтара Сулейманова.

Указом президента Путина погибшим пограничникам было посмертно присвоено звание Героев России. Вручая звезды Героев их родственникам, глава государства сказал: «В таких случаях очень сложно говорить – трудно найти нужные подходящие слова. Хочу поблагодарить вас, что вы были рядом с этими людьми, воспитывали их, поддерживали».

Пограничники были похоронены в родном селении Бежта. Их имя носят здешняя застава и местная школа, в которой открыта мемориальная доска. На стендах представлена информация о жизни и службе погибших бежтинцев. Памяти пограничников проводятся местные спортивные соревнования.