ЗАМАНА - Когда чужая жизнь дороже своей. Врачи Дагестана против смертоносной войны

Когда чужая жизнь дороже своей. Врачи Дагестана против смертоносной войны

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21 февраля, 2021. Воскресенье 21:12
Когда чужая жизнь дороже своей. Врачи Дагестана против смертоносной войны

Более 75 лет отделяет нас от первой весны Победы в Великой Отечественной войне. И вспоминая эту дату, мы чтим труд, подвиг, отвагу и стойкость всего советского народа. Именно народ выстоял, заплатив за эту победу большую ценю – человеческую жизнь.

Когда чужая жизнь дороже своей. Врачи Дагестана против смертоносной войны
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Эта победа всех – солдат на передовой, рабочих на тыловом фронте, врачей в госпиталях. Врачи, ангелы в халатах, которые смогли организоваться и явить собой истинное призвание – лечащего человека. Дагестан подарил фронту тысячи специалистов и медперсонала, который вместе с солдатами ушли на фронт. Нане Дагестанский государственный медицинский университет прошел через несколько стадий реорганизации учебного процесса с целью оснастить войска профессорским и врачебным персоналом. Сразу же был сделан упор на военно-полевую хирургию. Вместе с тем интересы фронта требовали, чтобы главное внимание органов здравоохранения было сконцентрировано на госпитальном деле. В короткие сроки в республике была развернута большая сеть эвакогоспиталей, а также госпиталей, подчиненных Министерству обороны СССР. В июле 1941 г. открывается первый госпиталь в Дербенте (№1628), а 22 августа — первый госпиталь в Махачкале (№3187). За годы войны в Дагестане было развернуто более 60 эвакогоспиталей. Самоотверженная работа врачей и медсестер эвакогоспиталей нашла отражение в письмах раненых и больных воинов Проявив огромное мужество и титанический труд, дагестанские медики внесли значительный вклад в достижение великой Победы над фашизмом.

 

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