Бойцы невидимого фронта. Сказ о подвиге врача из Дагестана – Абусаида Исаева

Но, как сказал профессор, это человек с большой буквы. Родился Абусаид Валиевич в 1909 году. Закончил Махачкалинский зооветтехникум, затем Ленинградский ветеринарный институт, работал врачом-ветеринаром. С 1935 по 1938 год он студент Второго Ленинградского медицинского института. С 1938 года Абусаид — старший врач 3-го воздушно-десантного батальона. С первого дня Великой Отечественной войны А. В. Исаев на фронте как десантник-парашютист и военврач.

Начальник штаба 9-й воздушной бригады полковник П. Базелев пишет: «По характеру военврач Исаев был добрым и отзывчивым человеком. За это его очень уважала боевая семья десантников. Для парашютистов он был не только доктор, но и боевой друг, товарищ, человек завидной отваги и мужества». И далее «Всего полгода мы прошагали вместе с военврачом 2 ранга Исаевым по дорогам войны, но на всю жизнь я сохранил память об этом человеке. Он был похож на строевого командира своей хваткой и умением найти выход из самой сложной боевой обстановки». И приводит один пример. Однажды во время тренировочных прыжков у парашютиста А. Коновалова не раскрылся парашют, и он падал. В тот миг Абусаид не растерялся, схватил в обнимку падающего парашютиста, и оба спустились на парашюте Абусаида Исаева. Жизнь человека была спасена. Достоверные записки и истории сослуживцев не могут не впечатлить. Провести операцию после только что полученной раны от осколка разорвавшейся мины. И причем операция была не одна, а шесть. Героический подвиг врача А. В. Исаева вдохновил саратовского поэта Н. Соколова написать поэму «Ветры Саида». А. Н. Тихонов написал очерк «Дети гор». Абусаид погиб, выполняя долг врача, до последней секунду своей жизни. Он получил орден Ленина (посмертно).