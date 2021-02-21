Дагестан в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей сверхпредельного напряжения всех материальных и духовных сил страны, широчайших народных масс.

Навязанная Советскому Союзу германским фашизмом война была самым крупным вооруженным выступлением ударного отряда мирового империализма против социализма, в этой жестокой и кровопролитной битве решалась судьба не только первого в истории социалистического государства, но и будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии. Борьба советских людей против гитлеровской агрессии слилась с борьбой всех антифашистских сил мира.

В общем строю братских народов, поднявшихся на защиту Родины, свое место заняли и дагестанцы. Вечером 22 июня состоялся массовый митинг жителей Махачкалы. Единогласно участники митинга заявили, что трудящиеся столицы Дагестана готовы выступить на защиту Родины и сокрушить врага.

Впервые же дни войны тысячи дагестанцев обратились в военкоматы с просьбой зачислить их в ряды Красной Армии и отправить на фронт. К исходу пятого дня войны число добровольцев превысило 3,5 тыс.

Навсегда вошел в память нашего народа легендарный подвиг защитников Брестской крепости, одними из первых вступивших в бой с гитлеровскими войсками. До последнего патрона отбивался от наседавших врагов командир отделения дагестанец Максуд-Герей Шихалиев, мужественно защищая крепость, ходил в атаку против фашистов Аслан Сурхайханов.

В битве за защиту столицы сражались и дагестанцы. В одном из боев на подступах к Москве героический подвиг капитана Н. Гастелло повторил дагестанец-танкист Алик Мардахаев. Своим танком он смял две противотанковые пушки, уничтожил четыре фашистских танка, несколько десятков вражеских солдат. Когда немцы подожгли его танк, Мардахаев направил свою пылающую машину на вражеский штаб и погиб смертью героя, уничтожив еще одну группу гитлеровцев. Мардахаев был посмертно награжден орденом Ленина.

Много славных боевых дел совершили подводники под командованием Магомеда Гаджиева. С одного из боевых заданий Гаджиев не вернулся. Он погиб 12 мая 1942 года. Капитану 2-го ранга Гаджиеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Званием Героя Советского Союза были отмечены боевые подвиги при освобождении Белоруссии командира стрелкового взвода Зульпукара Абдурахманова. В 1944 году это высокое звание было присвоено 14 дагестанцам.

Славный путь прошел замечательный летчик, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан, закончивший войну в Берлине. За годы войны отважный ас совершил 603 боевых вылета и провел 135 воздушных боев. Он лично сбил 30 самолетов противника и принимал участие в групповых боях.

Героические подвиги совершили в борьбе с гитлеровскими захватчиками каспийчанин Александр Назаров, юный махачкалинец Николай Подорожный, Петр Крутов, Александр Буров, Николай Земцов, удостоенные звания Героя Советского Союза.

Мужество и отвагу проявили дагестанцы, сражаясь в составе партизанских отрядов и соединений на Украине, в Белоруссии. Бесстрашный сын Дагестана Сунгур Акаев командовал ротой партизан-подрывников, действовавшей в лесах Тернопольщины. Учитель Газимагомед Гамзатов руководил крупной группой партизан на Украине. В Белоруссии в знаменитых Пинских лесах действовал партизанский отряд под командованием Николая Гардиенко из Дербента. Позже отряд вошел в состав партизанского соединения Ф. Капусты и громил фашистов до полного освобождения Белоруссии.

Многие дагестанцы, попавшие в фашистский плен, продолжали борьбу в концентрационных лагерях, гитлеровских застенках, создавали подпольные антифашистские группы, помогали раненым и больным пленным выжить, выдержать тяготы жесточайшего лагерного режима, организовывали побеги. Те, кому удавалось вырваться из фашистского плена, вступали в боевые группы и отряды, сражались в рядах Сопротивления. Так, продолжали борьбу с врагом дагестанцы Паша Газиев, Магомед Кайпаев, Гамзат Ибрагимов и другие. Одну из разведывательных групп, действовавших в фашистском тылу, возглавлял махачкалинец Хияс Гасанов.

В годы Великой Отечественной войны в боях за Родину сражались более 150 тыс. сыновей и дочерей Дагестана.