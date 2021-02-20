Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2021 года за №26 утверждены Правила предоставления господдержки производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности нашей республики.

За комментариями обратились к начальнику Управления агропродовольственных рынков, переработки сельскохозяйственной продукции, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода РД Магомеду Патахову.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД является ответственным исполнителем мероприятий господдержки, предусмотренных данным Постановлением Правительства РД. Предусматривается предоставление государственных субсидий на возмещение части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, а также на возмещения части затрат мукомольных предприятий на закупку продовольственной пшеницы.

Министерством проведено множество совещаний, в том числе и с выездом на места, в ходе которых руководителям хлебопекарных предприятий городов и районов разъяснены принципы оказания государственной поддержки. Так, производителям хлеба и хлебобулочных изделий субсидии предоставляются из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Производителям муки субсидии предоставляются в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет, по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированной с учетом инфляции.

На поддержку имеют право претендовать предприятия и индивидуальные предприниматели, состоящие на налоговом учете и зарегистрированные на территории Республики Дагестан. По предварительной оценке на первом этапе на поддержку могут претендовать более 50 предприятий хлебопекарной промышленности. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию. Компенсация части затрат хлебопекам должна позволить избежать роста цен на хлеб, что безусловно будет иметь положительный эффект для потребителей.

В Минсельхозпроде РД ждут обращений от производителей хлеба и готовы оказывать им всю необходимую информационно-консультационную поддержку по участию в мероприятиях господдержки.