РКБ Дагестана в минувшем году внедрила 20 новых методик лечения пациентов

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, Республиканская клиническая больница справилась с поставленными в 2020-м задачами. Это отметил главный врач РКБ, профессор Газияв Мусаев на подведении итогов минувшего года. Заседание коллегии прошло под руководством врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Медучреждение с первых дней пандемии было на передовой в борьбе с опасным вирусом, ведь под инфекционный стационар в РКБ был перепрофилирован весь терапевтический корпус на 630 коек. В итоге специалисты вылечили более 7 тысяч пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, среди них свыше 150 беременных Перинатального центра, которых лечили в отделении обсервации.

Газияв Мусаев особо подчеркнул, что среди тех, кого медики РКБ вылечили от опасного вируса, больные, у которых наблюдался цитокиновый шторм - практически неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма; немало и тех, кто имел сопутствующие патологии. Это почти половина от всех госпитализированных пациентов, у которых процент поражения легких составил от 20% и более. И несмотря на всю сложность ситуации, специалисты РКБ сделали все от них зависящее для выздоровления пациентов.

Хирурги Республиканской клинической больницы провели в 2020-м более 8 тысяч различных операций. При этом как терапевтическая служба медучреждения, так и хирургическая, активно оказывали высокотехнологичную помощь (ВМП) жителям региона. За год внедрено порядка 20 новых методик лечения, многие из которые проведены впервые в Дагестане и в СКФО – в гастроэнтерологии, эндокринологии, в ортопедии, рентгенэндоваскулярной, абдоминальной и нейрохирургии, а также в акушерстве и гинекологии. Всего более 2-х тысяч случаев оказания высокотехнологичной медпомощи.

На некоторых из ВМП главврач Газияв Мусаев остановился более подробно. Это методики генно-инженерной терапии воспалительных заболеваний кишечника; временная баллонная окклюзия аорты при кесаревом сечении с предлежанием плаценты; использование PRGF при повторных кесаревых сечениях - трехмоментная пластика тазового дна при различных видах пролапса гениталий; применение модифицированного углеобразного доступа к вторичным стволам плечевого сплетения; введение обогащенных стволовых клеток, полученных из костного мозга суставы и технология AMIC; эндоваскулярная эмболизация мешотчатой аневризмы церебральных артерий и др.

Хирурги РКБ в 2020-м сделали упор на лапароскопических, проще говоря, малотравматичных вмешательствах, которые позволяют существенно сократить сроки восстановления пациентов после операции, и снизить риск послеоперационных осложнений.

Однако оказывать пациентам высококвалифицированную помощь врачам было бы крайне сложно без современного оборудования. Республиканская клиническая больница в 2020-м получила рекордное число современного медоборудования. Таким образом, обновилась практически вся диагностическая служба медучреждения.

Большая часть из поступившего в Республиканскую клиническую больницу оборудования закуплена на средства, выделенные Минздравом Дагестана, остальное – на собственные. Это два мультиспиральных компьютерных томографа (МСКТ), интегрированная операционная, 6 УЗИ-аппаратов высокого и экспертного классов, 81 аппарат ИВЛ, операционно-диагностическая система (микроскоп), 2 стационарных цифровых рентген-аппарата, 4 цифровых рентгеновских портативных аппаратов, рентгеновский аппарат типа С-дуги, аппарат ударной волновой терапии, колоно-, бронхо- и гастрофиброскопы, электромиограф, кардиографы, хирургические кардиомониторы, аппарат для плазмафереза и др.

Учитывая большую потребность в кислороде для больных ковид-инфекцией, за счет средств Минздрава удалось закупить и запустить новую кислородную станцию.

Несмотря на сложную эпидобстановку, в 2020 году в РКБ в приемно – диагностическом и в отделении эндокринологии завершен масштабный капитальный ремонт.

Завершая подведение итогов, главврач РКБ Газияв Мусаев поблагодарил весь коллектив больницы за самоотверженный труд, небывалую самоотдачу и высокий профессионализм, без которых сделанное было бы невозможным. Так же особо подчеркнул, что на достигнутом крупнейшее медучреждение региона не остановится. РКБ будет и в 2021 году обновляться и совершенствоваться, а специалисты расширять перечень новых методик в лечении пациентов, и, следовательно, выводить медицину в Дагестане на качественно новый уровень.