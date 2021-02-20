Более 6 тыс операций выполнили хирурги Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи в 2020 году

Около 1300 пациентов с симптомами коронавируса пролечились в перепрофилированном отделении Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи в этом году. Такие данные на коллегии, посвященной итогам деятельности медицинской организации, озвучил главный врач РКБСМП Магомед Иманалиев. Заседание под руководством врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой проходило в стенах самого медучреждения.

Больница одна из первых подключилась к помощи больным COVID-19. 17 марта в медучреждении уже было развернуто отделение на 30 коек для лечения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Отделение было открыто в изолированном крыле первого этажа нового корпуса и имело отдельный вход. Инфекционный стационар для ковид-пациентов в РКБСМП работал с 23 марта по 10 июня.

Всего же за год хирургами больницы проведено более 6 тыс операций. «Большое внимание уделяется развитию и внедрению новых видов высокотехнологичных и уникальных вмешательств. В частности, удалось нарастить количество проведенных сложенных высокотехнологичных вмешательств по таким направлениям как сердечно- сосудистая хирургия, нейрохирургия - это серьезные вмешательства на головной и спинной мозг, абдоминальная хирургия – операции на органы брюшной полости, онкология», - рассказал Магомед Иманалиев.

Более 80 % оперативных вмешательств было выполнено лапароскопическим методом – это без разрезов, с помощью нескольких проколов. Успешно применяются в своей работе хирургами и малоинвазивные вмешательства. «Несмотря на пандемию коронавируса, нам удалось нарастить количество хирургических вмешательств, если сравнивать с показателями 2019 года», - подчеркнул Магомед Иманалиев.

Среди достижений РКБСМП также увеличение количества высокотехнологичных операций. Так, в 2020 году выросло оказание ВМП в рамках больницы по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, онкология. Всего выполнено почти 1000 высокотехнологичных операций и, по словам Магомеда Иманалиева, в 2021 году их количество планируется только наращивать.

Он подробно остановился на некоторых видах ВМП оказываемых в стенах больницы - одна из них - это радиочастотная аблация (РЧА) — малоинвазивное вмешательство, при котором к источнику патологического ритма в сердце через кровеносный сосуд подводится тонкий гибкий катетер. С помощью данной методики врачи отделения эндоваскулярной хирургии избавляют пациентов от тяжелых заболеваний сердца.

В 2020 году на вооружении у врачей РКБСМП появился современный 64-срезовый компьютерный томограф, оснащенный всеми передовыми технологиями, которые повышают эффективность и качество диагностики в таких клинических областях, как онкология, ангиология, травматология, ортопедия, пульмонология и неврология, в том числе программой для пункции очаговых образований под контролем КТ. Также же больница получила два новых цифровых рентген-аппарата.

Говоря о планах, Магомед Иманалиев отметил, что больница продолжит работу по улучшению качества оказываемой высококвалифицированной и специализированной лечебной помощи и повышению качества обслуживания населения. Доктора и дальше будут внедрять в практику современные методы диагностики и лечения. Также он рассказал, что в настоящее время остро стовит вопрос строительства нового корпуса при РКБСМП.