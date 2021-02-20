Дагестан нарастил закупки сельхозтехники

В четверг, 18 февраля, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, заместитель министра Эмин Шайхгасанов , а также руководители структурных подразделений Минсельхозпрода республики.

В ходе заседания его участниками была рассмотрены вопросы приобретения сельхозтехники, ситуация с ценами на минеральные удобрения и положение в бройлерном птицеводстве страны.

Джамублат Хатуов констатировал, что в регионах отмечается повышение цен на удобрения в то время, когда сельхозтоваропроизводители закупают их для внесения в почву перед стартом весенне-полевых работ. В связи с этим первый замминистра отметил необходимость организации постоянного мониторинга и при необходимости принятия мер, направленных на недопущение роста цен. Принимая во внимание, что получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур напрямую зависит от использования удобрений, необходимо использовать все возможности по их приобретению, напомнил он.

Отметим, что в Дагестане под урожай сельхозкультур текущего года планируется внести более 10 тыс. тонн удобрений в действующем веществе.

На совещании под руководством Джамбулата Хатуова также были подняты вопросы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе в рамках федерального агролизинга.

В 2021 году перед аграриями республики стоит задача удержания достигнутых в прошлом году темпов технической модернизации отрасли – обеспечение закупки 400 единиц техники на сумму не менее 600 млн рублей, в том числе не менее 100 тракторов и 10 зерноуборочных комбайнов. Для решения этой задачи принимаются меры по получению субсидирования из регионального бюджета, а также создаются условия для наращивания закупки техники в рамках федерального лизинга, как путем заключения прямых договоров с АО «Росагролизинг», так и через централизацию закупок посредством АО «Дагагроснаб».

С начала наступившего года в Дагестане приобретено 34 единицы сельхозтехники на сумму 28 млн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, аграриями закуплено 6 тракторов, 5 почвообрабатывающих машин, 18 тракторных прицепа, по 2 опрыскивателя и фронтальных погрузчика, по одному пресс-подборщику и разбрасывателю минеральных удобрений.