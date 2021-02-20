В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, главы регионов, входящих в состав округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Ключевыми вопросами совещания были борьба с терроризмом и киберпреступностью в округе. Обсуждалась также борьба с коррупцией. «В прошлом году в округе выявлено более 2 200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил почти 2 млрд рублей», – сообщил Николай Патрушев в рамках совещания.

В этой связи правоохранительным и контрольно-надзорным органам поручено жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

Кроме того, на совещании затронуты проблемы обеспечения безопасности населения на транспорте. Руководителям ряда федеральных органов исполнительной власти и регионов поручено обеспечить соблюдение установленных правил в области транспортной безопасности, особо обращая внимание на антитеррористическую защищенность объектов транспорта.

Отдельное внимание уделили мерам по недопущению правонарушений при реализации национальных проектов.

В своем выступлении полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка отметил, что на текущий момент решение задачи по обеспечению законности и правопорядка в ходе реализации национальных проектов на территории регионов округа является одной из наиболее важных и значимых.

Так, в целом по СКФО на 327 нацпроектов предусмотрено бюджетное финансирование за весь период их реализации в размере более 500 млрд рублей.

«В этой связи в аппарате полномочного представителя организовано проведение мониторинга финансового обеспечения и фактического использования средств, выделяемых на данные цели. На регулярной основе нами проводится анализ достижения в регионах округа целевых показателей и результатов региональных проектов.

Промежуточные итоги мониторинга свидетельствуют, что нацпроекты в регионах округа реализуются на системной основе без каких-либо серьезных сбоев», – подчеркнул Юрий Чайка.

Как было отмечено, в субъектах округа достигнута достаточно высокая степень исполнения целевых показателей. Вместе с тем, по итогам 2020 года в отдельных регионах округа не достигнуты плановые значения по 113 (11,2%) показателям в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование».

«Не секрет, что к основным проблемам при реализации национальных проектов относятся такие факторы как хищение, нецелевое и неэффективное освоение выделяемых бюджетных средств, а также коррупционные проявления в ходе проводимых торгов и закупок, наличие аффилированных с заказчиками юридических и физических лиц и т.д. Указанное подтверждается и результатами работы правоохранительных органов, которыми только за 2020 год в округе выявлено более 120 преступлений, совершенных при реализации национальных проектов, 56 из которых коррупционной направленности. Предотвращен ущерб бюджету страны в размере 1,8 млрд. рублей», – сообщил полпред.

По словам Юрия Чайки, высшим должностным лицам субъектов рекомендовано обеспечить проведение мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации национальных проектов, а также разработать комплекс мер, направленных на их предупреждение и пресечение.

Одновременно с этим внимание глав субъектов округа было обращено на своевременную корректировку региональных проектов, в ходе которой необходимо учитывать положения Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (от 21 июля 2020 г. № 474). На 15 февраля текущего года, по словам Юрия Чайки, субъектам уже доведены средства в сумме 65 млрд. рублей.