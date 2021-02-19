Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района

В четверг, 18 февраля Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов встретился с главой Ногайского района Мухтарбием Аджековым. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития района. В частности, обсуждалось строительство школ в селах Батыр-Мурза, Кумли и Шумлелик, также в планах строительство новой школы имени Кадрии и нового детского сада в селе Терекли-Мектеб.

Мухтарбий Аджеков отметил, что— Мы обсудили еще строительство газификации сел Кунбатар и Боранчи, точнее завершение внутренних работ по проведению газа. Со стороны Правительства республики есть понимание в этом вопросе и на встрече было озвучено, что в этом году эти работы будут проведены. Уже дано поручение министру экономики и территориального развития РД по выделению средств на завершение этих проектов в этом году.

По словам Главы муниципалитета, на встрече поднимались вопросы сельскохозяйственного направления, мелиорации земель в Ногайском районе, а также дальнейшего развития Индустриального парка, проектирование которого в прошлом году было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Еще Правительство РД заинтересовал вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе. Абдулпатах Амирханов дал поручение выделить средства на проектирование комплекса, — подчеркнул Мухтарбий Аджеков.

— На встрече также я поднял проблему водоснабжения в районе, ведь население испытывает острую нехватку воды. Этот вопрос изучат специалисты заинтересованных ведомств на месте для дальнейшего решения, — сказал руководитель района.

И конечно, обсуждалась одна из основных проблем Ногайского района — опустынивание земель. Из-за ускоряющейся деградации земель, район оказался в очень сложной ситуации. Глава кабмина Дагестана заверил руководителя района, что этот вопрос находится на контроле Правительства и на повестке дня стоит одним из острых вопросов. Этой проблеме будет уделяться самое пристальное внимание.

Как отметил Глава района, вчера на ВКС с участием Врио Главы РД Сергея Меликова и первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамболата Хатуова, последним был поднят вопрос об опустынивании земель в Калмыкии и Дагестане.

— Есть позитивная новость о том, что в этом году федеральным центром начнет разрабатываться крупный проект по борьбе с опустыниванием в этих двух республиках, а со следующего года будет реализована эта масштабная госпрограмма по закреплению песков, чему мы очень рады, — подчеркнул Мухтарбий Аджеков.

По его словам, в целом, встреча прошла в конструктивной рабочей обстановке. Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амиров заверил Главу района, что решениям проблем в социально-экономическом развитии Ногайского района будет уделено самое серьезное внимание.

По итогам встречи принято решение выезда группы из администрации Ногайского района в Махачкалу, для более детального обсуждения всех озвученных вопросов со структурными подразделениями Правительства.

Также предстоит ответный визит представителей ряда министерств республики в Ногайский район для ознакомления на месте с предлагаемыми проектами.