Столько легенд и выдумок, сколько ходит о людях этой категории, наверное, не придумано ни об одной военной специальности.

Контрактниками приходят служить ребята, которых привлекает ореол, сложившийся вокруг военной разведки. Но реальность оказывается другой. Не все выдерживают серьезную физическую и моральную нагрузку, столкнувшись с первыми трудностями, больше половины уходят.

А вот мои герои – братья-близнецы Евгений и Александр Оськины – трудностей не испугались.

Ребята родом из дагестанского Кизляра. Разница в возрасте… 15 минут. С самого рождения они идут по жизни вместе.

Вместе окончили школу, электромеханический колледж, юридический факультет Дагестанского государственного университета. Братья расстались лишь однажды – для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил. Александр служил в Краснодаре, а Евгений – в Волгограде.

Демобилизовавшись раньше, Женя решил и свою судьбу, и судьбу старшего брата.

– Саша, знаешь, чем мы будем заниматься дальше? Пойдем служить в Каспийскую флотилию!

Сказано – сделано. Ребята, выросшие в семье офицера полиции, с детства зачитывались романами о подвигах советских разведчиков. И вопрос о том, в каком подразделении служить, даже не стоял.

Пройдя профессиональный «кастинг», братья Оськины стали военнослужащими разведроты морской пехоты.

Перечислять задачи современных разведчиков – дело неблагодарное и даже глупое. Не бывает вопросов, которые в современном мире не связаны с армией.

«Глаза и уши» нашей армии сегодня оснащены самой современной техникой и вооружением. Информация для разведчиков доступна в самом широком спектре возможностей. Переоценить деятельность военных разведчиков сложно. Недооценить в силу секретности большинства операций можно. Разведчик морского флота решает задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника. Полученные разведчиками данные используются командованием для оценки обстановки и принятия решения для ведения боевых действий.

От разведчика тре­буется аккуратность в работе, находчивость­ и быстрое реагирование, самообладание и вы­держка, длительное сохранение концент­рации внимания

Разведчик должен хорошо знать вооружение и тактику действий подразделений и частей противника, стойко переносить жару и холод, уметь совершать многокилометровые марши по труднопроходимой местности, делать проходы в минных полях и заграждениях противника, с ходу вступать в бой или уходить от противника, хорошо владеть приемами рукопашного боя, всеми видами стрелкового оружия, ножом, саперной лопатой как средством самозащиты и нападения, уметь ориентироваться на местности и определять координаты целей и объектов противника, уметь вести скрытое наблюдение.

Разведчик должен не только в совершенстве владеть своим личным оружием, но и успешно выполнять задачи при действии подразделения морской пехоты в наступлении, встречном бою, обороне, при форсировании водных преград. Он обязан уметь оборудовать различного рода укрытия, правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, производить маскировку штатными и подручными средствами, действовать в любых, даже самых неблагоприятных условиях обстановки – днем и ночью, в жару и холод, снегопад, при любой погоде.

Все это требует от разведчика аккуратности в работе, терпеливости, находчивости и быстрого реагирования, самообладания и выдержки, выносливости зрительного анализатора, длительного сохранения концентрации внимания, несмотря на усталость и действие постоянных раздражителей, правильной глазомерной оценки величины предметов, умения сохранять активность при малой загруженности, обнаруживать цели и объекты по отдельным признакам в условиях маскировки и отвлекающих действий противника, хорошей зрительной и слуховой памяти для прочного запоминания большого объема информации, умения точно доложить информацию командиру.

Всеми этими навыками Оськины овладели в совершенстве. Вот только рассказывают обо всем крайне неохотно.

Намного веселее пошла беседа, когда ребята рассказали о своих семьях. И Женя, и Саша – молодые папы. Жена Саши – Варвара – родом из Владивостока, а сынишке Богдану уже 7 месяцев.

Если вы думаете, что ребята и женились в один день, то ошибаетесь. Друг жениха (и брат по совместительству) Евгений встретил свою будущую супругу Юлию позже. Потому и свадьбу «младший» Оськин, как и положено, сыграл следом. Его сынишке Назару только 2 месяца.

– Вы всегда и всюду вместе, не устали друг от друга? Как вам служба одна на двоих?

– Это прекрасно! Чувствовать братское плечо в сложной ситуации и знать, что ты можешь доверять своему напарнику на тысячу процентов, – отвечают они.

Ну что тут скажешь? С двойным праздником вас, ребята! Пусть растут ваши сыновья под мирным небом, которое вы защищаете!