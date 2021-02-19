Будущий город возник на берегу Каспийского моря в 1932 году в 18 километрах южнее столицы Дагестана при строительстве военного завода №182 и получил сначала производственное название Двигательстрой.

Свое нынешнее название город носит с 1947 года. В Каспийске родились или проживали такие всемирно известные личности как Леонид Михельсон (богатейший человек мира), спортсмены Владимир Юмин, певец Вилли Токарев. Город был небольшим. Почти все друг друга знали.

Предполагалось, что Каспийск в силу своих исторических особенностей способен быть пилотной площадкой для развития республики и выполнения глобальных и внешнеполитических задач России на Кавказе. И он им стал в новейшей истории. Это место службы пограничников и морских пехотинцев. А теперь — и моряков Каспийской флотилии.

В 2017 году Минобороны России принято решение о том, что пункт базирования в Каспийске должен стать основной базой Каспийской флотилии ВМФ России. «В Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

На текущий момент здесь возводится несколько микрорайонов, в среднем сдаётся около 100 тысяч кв. метров жилья в год. Очевидно, что вместе с перемещением базы Каспийской флотилии из Астрахани ожидается значительный прирост населения.

В июне 2020 года военнослужащие подразделений Каспийской флотилии получили новые служебные квартиры. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали «под ключ» первый корпус на 168 квартир строящегося нового жилого комплекса. А в начале февраля текущего года военнослужащие Каспийской флотилии получили из рук командующего Каспийской флотилией, контр-адмирала Сергея Пинчука ключи еще от очередных новых 264 квартир. Жилые помещения сданы с окончательной отделкой и полной меблировкой. Многоквартирные дома возведены по передовым энергосберегающим технологиям с учетом климатических условий и сейсмической активности в регионе. Военные строители применили новейшие теплоизоляционные материалы, смонтировали современную систему индивидуального отопления. На придомовой территории обустроены детские игровые и спортивные площадки, оборудованы парковочные места. Первый этап строительства жилья для военнослужащих полностью реализован.

А теперь о грустном. Об этом надо помнить, чтобы подобного больше никогда не повторилось. Именно в этом городе прогремели два взрыва, унесшие жизни множества людей. Первый теракт произошел в 2 часа ночи 16 ноября 1996 года. Взрыв разрушил почти все здание девятиэтажки, где проживали семьи военнослужащих Каспийского погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. Под обломками погибли 68 человек. Почти треть из них — дети, в том числе грудные младенцы. Десятки людей получили ранения и увечья. В результате сложных аварийно-спасательных работ из-под обломков были извлечены 106 человек, оказавшиеся в ту ночь в своих квартирах.

Остатки рухнувшего в Каспийске дома снесли. На его месте поставили стелу и на плитах вокруг высекли фамилии погибших. В этот день к месту трагедии приносят цветы, в соединениях и частях регионального пограничного управления проходят траурные мероприятия.

Жертвами второго взрыва 9 мая 2002 года, во время парада в честь Дня Победы на центральной площади города Каспийска стали не только участвовавшие в параде военнослужащие, но и зрители. Погибли 45 человек, в числе которых были дети. Более 130 человек были ранены. Среди пострадавших были музыканты военного оркестра бригады каспийской морской пехоты и ветераны.