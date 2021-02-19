Уже к лету 2020-го года был в основном завершён процесс последовательного перевода из Астраханской области в пункты основного базирования на территории Республики Дагестан командования, штаба и управления флотилии, её корабельных сил и береговых частей. Церемония открытия летнего периода обучения на флотилии впервые была проведена в 71-м городке в Каспийске. Здесь же 24 июня на центральной площади города прошёл военный парад, посвящённый 75-летию Победы над фашисткой Германией. А в последнее воскресенье июля впервые в истории Республики Дагестан на траверзе Каспийска состоялся парад кораблей Каспийской флотилии в честь Дня Военно-морского флота России. Иными словами, главной базой флотилии уже официально является город Каспийск.

Сейчас здесь функционирует современный пункт базирования, где дислоцируются штаб и управление КФл, соединения кораблей, береговые части и службы, полк морской пехоты, подразделения авиации и ПВО.

Большой объём работ выполнен по возведению причалов и гидротехнических сооружений для размещения корабельно-катерного и судового состава. В Каспийске на территории военного городка возведён также новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки личного состава отряда специального назначения. В его инфраструктуре предусмотрен современный бассейн для подготовки боевых пловцов, который не имеет аналогов в нашей стране и является гордостью флотилии. По словам командира группы боевых пловцов Каспийской флотилии капитан-лейтенанта Даниила Лучина, этот комплекс является единственным в России центром подготовки боевых пловцов, который оснащён подводным тиром. Он позволяет военнослужащим до совершенства оттачивать навыки стрельбы из автомата АПС и пистолета СПП-1.

На территории комплекса имеется также современный скалодром, полосы препятствий различного типа, барокамера, дыхательные тренажёры. А рядом с комплексом построен новый военный госпиталь, который уже принят в эксплуатацию.

Большое внимание уделяются созданию комфортных бытовых условий для прохождения службы на новом месте. В Каспийске возведено четыре многоквартирных дома «под ключ». Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ также сдали современный жилой комплекс на более чем 500 квартир в новом жилом комплексе для военнослужащих в Махачкале по улице Джигитская. Здесь в шаговой доступности находятся детские сады, медицинские, социально-бытовые учреждения города, продовольственные магазины.

В новом пункте базирования большое внимание уделяется возведению объектов социального назначения, благоустройству и расширению инфраструктуры военного городка в Каспийске, культурно-досугового центра и нового жилищно-казарменного фонда.

Минобороны рассчитывает вдохнуть новую жизнь в бывший флагман дагестанской промышленности завод «Дагдизель». В реконструкцию «Дагдизеля» будет вложено около 2 млрд. рублей. Предприятие продолжит производить торпеды и станет ремонтной базой для кораблей Каспийской флотилии.