Выездное совещание по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Дагестана прошло в Кизляре

В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто. На совещании также присутствовали замдиректора департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Эльвира Шапошникова, депутаты Народного Собрания РД, руководители органов власти и муниципалитетов, а также производители алкогольной продукции.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития виноградарства и виноделия в Дагестане, состояние земель северной зоны республики и меры по их улучшению, проблема обмеления Аракумских и Нижнетерских нерестно-выростных водоемов.

Глава региона напомнил участникам совещания, что агропромышленный комплекс является ключевой отраслью экономики Дагестана. На его долю приходится 21% валового регионального продукта, здесь сосредоточено почти 13% основных фондов и занято около 30% экономически активного населения республики. Тем самым агропромышленный комплекс в значительной степени определяет состояние всего народного хозяйства.

При этом, по словам Меликова, аграрный сектор играет немаловажную роль в решении социальных вопросов. От уровня развития данного сектора напрямую зависит уровень благосостояния большей части населения республики, так как доля сельского населения составляет около 55% от общего числа жителей региона.

Сегодня республика является одним из лидеров по производству основных видов сельхозпродукции и наличию поголовья сельскохозяйственных животных, тем самым внося значительный вклад в решение задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.

«Учитывая, что Дагестан является аграрным регионом, развитие данного сектора является приоритетной и стратегической задачей всех уровней власти», – подчеркнул руководитель республики. Благодаря принимаемым мерам и государственной поддержке в последние годы обеспечено развитие отрасли. Валовый объем производства продукции сельского хозяйства за 2020 год, несмотря на пандемию, вырос на 1,3% и составил 141,5 млрд рублей. При этом обеспечена положительная динамика объемов производства основных видов растениеводческой и животноводческой продукции.

«Огромное внимание развитию агропромышленного комплекса республики уделяется со стороны федеральных органов исполнительной власти. Помимо значительной финансовой поддержки, в 2020 году на поддержку различных ее подотраслей из федерального бюджета выделено около 3,4 млрд рублей. Мы постоянно ощущаем поддержку на федеральном уровне в решении ключевых проблем отрасли. И это для нас очень важно и ценно. Уверен, что такое тесное взаимодействие даст свои результаты и будет способствовать дальнейшему развитию отрасли», – заявил Меликов и поблагодарил за участие в совещании представителей руководства Минсельхоза страны.

Вместе с тем глава региона обозначил и проблемы, которые все еще существуют и сдерживают развитие. В этой связи важнейшей задачей, считает руководитель субъекта, является максимальное использование потенциала отрасли, в том числе и создание благоприятных условий для проживания сельских жителей.

Прежде всего, речь идет о наращивании объемов производства винограда и винодельческой продукции с попутным решением вопроса создания более благоприятных условий для производителей продукции из натурального сырья, которым сегодня трудно конкурировать по ценовому сегменту с производителями, использующими ненатуральное сырье.

Еще одним приоритетным направлением, на котором акцентировал внимание Сергей Меликов, является развитие горно-долинного садоводства. «Здесь у нас есть большой исторический опыт, который нам необходимо возродить. Эта сфера важна не только для агропромышленного комплекса, но и для туризма», – отметил глава региона, добавив, что развитие данного направления связано не только с производством экологически чистой продукции, но и с рачительным и эффективным использованием земель в горах.

«Надо подумать о комплексе мер по развитию этого направления, в том числе по возрождению консервной промышленности, при необходимости изыскать средства на указанные цели в республиканском бюджете», – поставил задачи Врио Главы РД.

Сложной назвал Меликов ситуацию на севере республики, связанную с усилением процессов опустынивания земель: пока эта проблема относится к числу неразрешенных. При этом указанные земли имеют стратегическое значение для развития животноводства республики, в особенности – овцеводства. «Основными причинами сложившейся ситуации, которая при непринятии соответствующих мер может привести, помимо прочего, к экологической катастрофе, с одной стороны являются изменения в последние годы климата (увеличение количества ветров и их скорости, уменьшение количества осадков), с другой стороны – антропогенный фактор», – пояснил глава региона.

Продолжая тему, Сергей Меликов констатировал, что с учетом отнесения республики к зоне рискованного земледелия и наблюдающегося в последнее время уменьшения уровня воды в реках особую актуальность для развития АПК приобретают вопросы развития мелиоративного комплекса. «И опять же эта проблема связана не только с сельским хозяйством, но и с городами: непринятие своевременных решений значительно повлияет на инфраструктуру, к примеру, Кизляра и не только», – уточнил глава республики. Наличие же в Дагестане большого количества рек и озер является для региона благоприятным условием для развития не только рыбохозяйственного комплекса, но и туристического кластера (агротуризма).

«В этом секторе мы должны реализовать комплекс мер по максимальному использованию имеющегося потенциала. Потому что именно это решение приведет к пополнению бюджета республики, да и будет способствовать серьезному престижу России в целом на уровне международного туризма», – убежден Меликов.

В свою очередь Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заметил, что все руководители федерального Министерства, которые отвечают за развитие обсуждаемых отраслей, глубоко погружены в состояние дел в регионе.

Касаясь стратегических задач, он выделил направления, которые являются традиционными для Дагестана. Отметив, что в текущем году республике удалось достигнуть максимального урожая по зерновым, начиная с советской истории, Джамбулат Хатуов тем не менее призвал несколько скорректировать работу в этом направлении.

«Мы считаем, что дальнейшее развитие растениеводства должно быть сконцентрировано не на наращивании зерноводства, а на восстановлении объема производства новых культур, которые исторически выращивались на территории Дагестана. В каком объеме и на каких территориях должна сказать аграрная наука Дагестана и России. Мы рассчитываем, что Минсельхоз будет прорабатывать в рамках поручений Председателя Правительства дополнительный инструментарий по восстановлению естественных пастбищ и остановлению опустынивания земель. Это напрямую связано со стратегией развития животноводства, в частности овцеводства для Дагестана. Здесь мы рассчитываем, что выйдем на конкретные цифры, которые будут отражены в наших программах, а дальше в индикаторах и мерах господдержки», – заявил первый замглавы федерального ведомства.

Особое внимание Джамбулат Хатуов обратил на важность дальнейшего развития мелиорации в регионе. «Мелиоративный комплекс Дагестана – один из ведущих, стратегически важных. Он способствует развитию виноградарства, садоводства, овощеводства, восстановлению производства риса, а также связан с водообеспечением территорий муниципальных образований. Поэтому нам принципиально важно, каким будет баланс подаваемой воды. В последние годы субсидия по возмещению затрат на модернизацию, а тем более создание новых мелиоративных земель, для Дагестана является весьма приоритетной. Поэтому мы готовы продолжать работать с экспертами по всем проектам, которые будут реализовываться в Дагестане. Что касается технического состояния, капитального строительства, ремонта, у нас есть утвержденная программа. Если есть дополнительные корректировки, мы готовы рассматривать их с отстаиванием дополнительного финансирования», – сказал Хатуов.

Не оставил без внимания Джамбулат Хатуов и тему овцеводства, которая особо актуальна для региона. «Мы знаем, что продукция Дагестана востребована на территории всей страны. Рынок сбыта достаточно емкий, включая Крым, Краснодарский край и самые крупные курортные территории вроде Сочи», – подчеркнул первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ.

Вместе с тем он выразил мнение, что у республики есть резервы в плане продвижения продукции овцеводства в других субъектах страны, а также в части повышения качества шерсти. В ближайшее время планируется рассмотреть достижения овцеводов Дагестана.

С одобрением высказался Хатуов об инициативах по развитию семейных молочно-товарных ферм, а также тепличных комплексов. Что касается последнего пункта, то тут представители федерального ведомства даже готовы в качестве экспертов участвовать в утверждении инвестпроектов с применением мер федеральной поддержки. Одна из возможных мер, например, – льготное кредитование длительностью до 12 лет.

Завершая, он отметил, что идет подготовка к посевной кампании текущего года и ситуацию в республике в этой части оценил как штатную.

Все обозначенные вопросы Джамбулат Хатуов попросил включить в дорожную карту для дальнейшей совместной работы.

С докладом, в котором были подведены основные итоги работы отрасли и выстроены стратегические задачи, выступил врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«За последние годы хороший толчок в развитии получила отрасль растениеводства. В этом направлении нельзя не отметить активно возрождающуюся сферу рисоводства. По последним данным, валовой сбор зерновых в 2020 году превысил уровень 2019 года на 9,7% и составил 422,4 тыс. тонн, в том числе намолочено 113 тыс. тонн риса, что является наилучшим результатом в истории рисоводства республики», – привел положительный пример Абдулмуслим Абдулмуслимов.

К достижениям он также отнес рост тепличного выращивания овощей, развитие собственной базы производства питомников и саженцев, а также уверенное развитие садоводства.

Говоря по теме развития виноградарства, вице-премьер заявил, что республика также в 2020 году собрала рекордный урожай винограда – почти 209 тысяч тонн с урожайностью 98,4 центнера с 1 га земли. «Хорошая динамика развития отрасли виноградарства в республике, прежде всего, достигнута благодаря оказываемой государственной поддержке. В прошлом году на эти цели из федерального и республиканского бюджетов направлено 355,9 млн рублей», – подчеркнул докладчик.

В качестве основных направлений для развития Абдулмуслимов выделил проработку вопроса установления минимальной закупочной цены на коньяк, предоставления налоговых вычетов для отечественных вин, произведенных из российского винограда, а также увеличения собственной базы питомников и выращивания адаптированных под местный климат саженцев виноградников.

В рамках доклада он также дал подробный анализ состояния таких отраслей, как перерабатывающая и пищевая промышленность, рыбохозяйственный комплекс, реализации ряда инвестпроектов в сфере переработки продукции АПК, а также развития агрологистики.

Подводя итоги, курирующий вице-премьер подчеркнул, что республика располагает огромным аграрным потенциалом, и именно за счет его развития гарантировано поступательное развитие экономики региона в целом.

Затем заместитель директора департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Эльвира Шапошникова остановилась на вопросе развития виноградарства и виноделия в Дагестане. В продолжение этой темы выступили также министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов и председатель комитета Народного Собрания РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева.

Со своей стороны производители алкогольной продукции – гендиректор Дербентского коньячного комбината Павел Мишиев и гендиректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин – обозначили актуальные вопросы в отрасли. В частности, они выразили обеспокоенность тем, что на рынке много продукции сомнительного происхождения, с которой порой сложно конкурировать добросовестным производителям.

Далее в режиме ВКС выступил директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Дмитрий Сорокин, который затронул тему состояния земель северной зоны Дагестана и меры по их улучшению.

Другой важный вопрос – решение проблем обмеления Аракумских и Нижнетерских нерестно-выростных водоемов – поднял заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Предваряя обсуждение этой темы, Сергей Меликов отметил, что она касается природопользования, экологии, социального статуса республики и перспектив развития северных территорий Дагестана в целом.

Подводя итоги, глава региона констатировал, что вопросы, связанные с выбросами в водную среду, не отрегулированы должным образом. Загрязнение водоемов, по словам руководителя субъекта, встречается повсеместно – это касается и крупных городов, и высокогорных районов.

«Мы видим, что это проблемы, которые нужно решать системно, потому что к ним точечно подойти нельзя. Мы сегодня вынесли вопрос улучшения состояния Ачикольских озер, потому что на сегодняшний день этот вопрос является, на мой взгляд, менее проблемным, но по мере накопления он может стать таким же, как другие глобальные вопросы, которые решить сегодня силами республики не представляется возможным», – сказал Сергей Меликов, добавив, что регион в этом отношении готов взять инициативу во многом на себя, но при этом все попытки решить проблему самостоятельно зависят от участия в этой работе территориальных органов отраслевых федеральных структур. Вместе с тем глава субъекта обратился с просьбой, чтобы по линии Минсельхоза РФ, других профильных подведомственных организаций было поручено на площадке республики провести заседание рабочей группы по этому вопросу, на котором будет выработана консолидированная позиция. Все вопросы республика готова взять на себя, но необходимо поддержать проводимые работы решениями федеральных структур.

Также глава республики предложил провести в Дагестане совместное совещание, на котором будут определены полномочия всех задействованных структур в части реализации обозначенных вопросов.