Сергей Меликов ознакомился с потенциалом Кизлярского электромеханического завода

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, 18 февраля, прибыл с рабочей поездкой в город Кизляр. В первую очередь руководитель региона решил ознакомиться с промышленным потенциалом города.

С этой целью глава республики посетил ОАО «Концерн КЭМЗ». Здесь Сергей Меликов осмотрел новый корпус завода на 10 000 квадратных метров, который предназначен для сборки авиационной техники, производственные мощности, новые цеха с современным оборудованием, а также ознакомился с выпускаемой концерном продукцией.

Особое внимание было обращено на выставку-экспозицию, которая развернута в новом корпусе. В последние годы за счет собственных средств предприятия произведено техническое перевооружение, освоены новые изделия и открыты новые цеха. Также с целью развития малой авиации в Дагестане концерн создал собственную авиакомпанию «КЭМЗ АВИА».

Отметим, Кизлярский электромеханический завод является крупнейшим промышленным предприятием республики, на котором сегодня трудится свыше 2 тысяч дагестанцев. Здесь выпускается бортовое оборудование, катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, товары народного потребления, продукция для нужд МЧС.

Достижением завода является разработка серийного образца многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, в этом году планируется выпуск еще трех самолетов этой модели. Более того, ведутся работы по созданию высокотехнологичного производства многоцелевого пятиместного вертолета АП-55.

Приоритетное внимание предприятием сегодня также уделяется производству мостов, которые особенно актуальны с учетом географических особенностей Дагестана. Кроме того, в период пандемии КЭМЗ освоил выпуск бактерицидных ламп и производство корпусов для бактерицидных рециркуляторов, заводом также осуществляются крупные поставки кислорода в больницы региона.

В рамках поездки в Кизляр Сергей Меликов также почтил память погибших ровно три года назад в результате теракта прихожанок Свято-Георгиевского храма.

Кроме того, Врио Главы РД вручил медработникам Северной зоны Дагестана Почетные грамоты и Благодарности Президента РФ за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а один из участников церемонии был удостоен ордена Пирогова.