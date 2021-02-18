Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Подчеркивая важность работы специалистов Роспотребнадзора в непростое для региона время, Сергей Меликов отметил: «Весь прошедший год стал серьезной проверкой на прочность для всех органов власти, потребовал мобилизации, полной самоотдачи, заставил нас всех по-новому взглянуть на жизнь. Мы сейчас оцениваем работу медиков, волонтеров, сотрудников полиции, МЧС. Но было бы неправильным не отметить роль надзорных органов, прежде всего вашей службы, которая на переднем крае вместе с врачами встретила этого неизвестного нам врага».

Продолжая, руководитель региона добавил, что, несмотря на то, что порой деятельность службы оставалась в тени или даже подвергалась критике, ее работники продолжали выполнять свой долг по охране здоровья и обеспечению эпидемиологического благополучия жителей республики.

«Вы стояли на страже тех мер, которые помогли людям сохранять здоровье, а во многих случаях даже жизнь. Наиболее ярко ваш профессионализм, опыт и знания проявились на территории Дагестана, потому что республика одной из первых среди субъектов России столкнулась с такой мощной атакой вируса в марте-апреле прошлого года. Здесь вся работа потребовала полного пересмотра отношения к делу с вашей стороны. Отсюда и круглосуточные дежурства, и бессонные ночи, и постоянные выезды на проверку реализации решений, которые принимались федеральными и региональными органами власти», – обозначил Врио Главы РД.

В этой связи руководитель региона напомнил о том, что в ситуацию вмешался Президент России Владимир Путин, который дал ряд поручений по Дагестану. Их претворяли в жизнь в том числе и работники Роспотребнадзора.

«Результат мы видим, он на сегодняшний день весьма позитивен. Мы сегодня уже отмечаем возможность снятия некоторых ограничительных мер. В этом отношении мы всегда будем учитывать мнение специалистов Роспотребнадзора, тех людей, которые способны бороться с любыми инфекциями», – заявил глава региона.

Вторым и не менее важным аспектом деятельности ведомства Сергей Меликов назвал работу по обеспечению санитарного режима на территории республики. Было озвучено, что не первый год в регионе остаются проблемные вопросы в части функционирования систем водоснабжения, водоотведения, канализации, которые требуют огромной работы по линии хозяйствующих субъектов всех уровней. Тем не менее, считает глава республики, со своей стороны Роспотребнадзор демонстрирует принципиальные подходы к реализации этих задач.

«Я хотел бы вас еще поблагодарить за общечеловеческие ценности, которых вы придерживаетесь. Сегодня не только ваши права по надзору вызывают уважение, но и само отношение, умение разговаривать с людьми и их убеждать. Поздравляю вас с тем, что мы вышли на новый этап борьбы с коронавирусом, с тем, что достигли определенных результатов в противодействии сложной санитарно-эпидемиологической обстановке. Но работы еще непочатый край. Поэтому предлагаю и в дальнейшем так же тесно сотрудничать для достижения всех наших целей, которые в конечном итоге позволят людям проживать в комфортной среде на территории этой замечательной республики», – заключил Сергей Меликов, пожелав всем собравшимся новых успехов.

Затем состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников структуры. Руководитель ведомства Николай Павлов получил из рук главы региона медаль «За доблестный труд». Еще 22 работника награждены Почетными грамотами РД, среди них как сотрудники головного управления, так и представители территориальных отделов в городах и районах Дагестана.

В ответном слове Николай Павлов поблагодарил руководителя региона за высокую оценку, а коллектив ведомства – за слаженную работу.

«Эта высокая награда – результат нашего с вами совместного вклада в работу, которую мы провели в течение года. Сергей Алимович, я хочу заверить, что мы будем так же принципиально, самоотверженно и сплоченно работать вместе с этим замечательным коллективом», – заверил главный санитарный врач.