ЗАМАНА - Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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18 февраля, 2021. Четверг 13:25
Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров в среду, 17 февраля, провел заседание Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения.
Рамазан Джафаров провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
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Открывая мероприятие, Рамазан Джафаров подчеркнул, что несмотря на проводимую работу и некоторые положительные тенденции, ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в Дагестане остается сложной и требует принятия дополнительных мер.

Было отмечено, что в 2020 году на дорогах республики совершено 1444 ДТП, где погибло 316 и травмированы 1976 человек. За январь 2021 года число погибших в ДТП граждан увеличилось на 53% (26 против 17 человек в годом ранее).

Подробно о состоянии дорожно-транспортного травматизма в регионе за 2020 год рассказал начальник УГИБДД МВД по РД Александр Шалагин. По словам докладчика, около 40% всех ДТП совершены в городах республики, из них две трети – в г.Махачкала, еще 30% - зарегистрированы на федеральных автодорогах.

«Особенно высокий уровень дорожно-транспортного травматизма за 2020 год отмечен в городах республики, исключение – Южно-Сухокумск и Кизляр, а также на территориях 24-х районов республики. Наибольшая тяжесть последствий ДТП зарегистрирована на федеральных и на горных автодорогах.

Четверть всех автопроисшествий составили наезды на пешеходов, из них около половины совершены из-за собственной неосторожности пешеходов. В городах проблема безопасности этой категории участников движения требует освещения улиц с установкой дополнительных светильников, обустройства пешеходных ограждений на всей протяженности магистралей, строительства разноуровневых переходов, а также финансирования в полном объеме мероприятий по организации движения»,- подчеркнул докладчик.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, как доложил Шалагин, способствовало совершению более 17% процентов всех ДТП. Результаты проверок улично-дорожной сети показали наличие многочисленных недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения. Так, требует капитального ремонта дорожного покрытия участки автодорог Кумторкалинского, Левашинского, Докузпаринского, Агульского, Ахтынского и Дербентского районов; реконструкции мостовых переходов в Кизлярском, Ногайском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Чародинском, Цумадинском и Цунтинском районах. По словам Шалагина, в каждом восьмом ДТП по республике пострадали 209 несовершеннолетних, из них 17 погибли. Большинство из них были пешеходами: «Министерство образования и науки республики серьезно активизировало работу по профилакти¬ке детского дорожно-транспортного травматизма. При этом требует решения вопрос всестороннего укрепления материальной базы учебных организаций с целью обучения «дорожной азбуке».

В рамках обсуждения вопроса о соблюдении правил перевозки организованных групп детей автобусами, было озвучено, что в настоящее время в общеобразовательных организациях региона в эксплуатации имеется 573 единицы школьного транспорта. Из них в 2020 году, с учетом потребности образовательных организаций в подвозе учащихся и рейтинга удаленности места проживания детей от образовательного учреждения, в муниципалитеты передана 91 единица школьного автотранспорта.

Автотранспорт школ, осуществляющий подвоз детей в образовательные организации, со сроком эксплуатации свыше 10 лет, полностью заменен.

По итогам заседания был утвержден план работы Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год.

Участие в обсуждении приняли замминистра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров, директор филиала Упрдор «Каспий» Сиражудин Айгумов, представители Северо-кавказской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО и другие

 

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