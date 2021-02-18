Заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров в среду, 17 февраля, провел заседание Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения.

Открывая мероприятие, Рамазан Джафаров подчеркнул, что несмотря на проводимую работу и некоторые положительные тенденции, ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в Дагестане остается сложной и требует принятия дополнительных мер.

Было отмечено, что в 2020 году на дорогах республики совершено 1444 ДТП, где погибло 316 и травмированы 1976 человек. За январь 2021 года число погибших в ДТП граждан увеличилось на 53% (26 против 17 человек в годом ранее).

Подробно о состоянии дорожно-транспортного травматизма в регионе за 2020 год рассказал начальник УГИБДД МВД по РД Александр Шалагин. По словам докладчика, около 40% всех ДТП совершены в городах республики, из них две трети – в г.Махачкала, еще 30% - зарегистрированы на федеральных автодорогах.

«Особенно высокий уровень дорожно-транспортного травматизма за 2020 год отмечен в городах республики, исключение – Южно-Сухокумск и Кизляр, а также на территориях 24-х районов республики. Наибольшая тяжесть последствий ДТП зарегистрирована на федеральных и на горных автодорогах.

Четверть всех автопроисшествий составили наезды на пешеходов, из них около половины совершены из-за собственной неосторожности пешеходов. В городах проблема безопасности этой категории участников движения требует освещения улиц с установкой дополнительных светильников, обустройства пешеходных ограждений на всей протяженности магистралей, строительства разноуровневых переходов, а также финансирования в полном объеме мероприятий по организации движения»,- подчеркнул докладчик.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, как доложил Шалагин, способствовало совершению более 17% процентов всех ДТП. Результаты проверок улично-дорожной сети показали наличие многочисленных недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения. Так, требует капитального ремонта дорожного покрытия участки автодорог Кумторкалинского, Левашинского, Докузпаринского, Агульского, Ахтынского и Дербентского районов; реконструкции мостовых переходов в Кизлярском, Ногайском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Чародинском, Цумадинском и Цунтинском районах. По словам Шалагина, в каждом восьмом ДТП по республике пострадали 209 несовершеннолетних, из них 17 погибли. Большинство из них были пешеходами: «Министерство образования и науки республики серьезно активизировало работу по профилакти¬ке детского дорожно-транспортного травматизма. При этом требует решения вопрос всестороннего укрепления материальной базы учебных организаций с целью обучения «дорожной азбуке».

В рамках обсуждения вопроса о соблюдении правил перевозки организованных групп детей автобусами, было озвучено, что в настоящее время в общеобразовательных организациях региона в эксплуатации имеется 573 единицы школьного транспорта. Из них в 2020 году, с учетом потребности образовательных организаций в подвозе учащихся и рейтинга удаленности места проживания детей от образовательного учреждения, в муниципалитеты передана 91 единица школьного автотранспорта.

Автотранспорт школ, осуществляющий подвоз детей в образовательные организации, со сроком эксплуатации свыше 10 лет, полностью заменен.

По итогам заседания был утвержден план работы Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год.

Участие в обсуждении приняли замминистра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров, директор филиала Упрдор «Каспий» Сиражудин Айгумов, представители Северо-кавказской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО и другие