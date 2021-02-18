Сергей Меликов: «Ключевая задача – повысить качество жизни наших граждан»

Именно этот вопрос был ключевым в обсуждении.

В России, и Дагестан – не исключение, национальные проекты реализуются по 12 направлениям, начиная с 2019 года. Это «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Производительность труда», «Наука», «Культура», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Руководитель субъекта напомнил, что ранее на федеральном уровне проведена в этой части большая организационная работа, приняты соответствующие нормативные документы. А в июле прошлого года цели проектов были уточнены, расширен их горизонт и срок исполнения – до 2030 года.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которые проводил Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года, был представлен подробно проработанный единый план – объёмный стратегический документ, который связывает в одно целое июльский Указ о национальных целях развития России до 2030 года, национальные проекты и госпрограммы.

«Для Республики Дагестан, как и для всей России, реализация нацпроектов является приоритетом. Нацпроекты – как инструмент для осуществления рывка в развитии, так и необходимый для этого ресурс. В то же время сказать, что мы оптимально используем эти инструменты, нельзя», – подчеркнул Сергей Меликов.

Обосновывая заявление, глава региона отметил, что кассовое исполнение, которое является показателем реализации нацпроектов, составляет 22,8 млрд рублей – это 76,9% от объема выделенных средств. «Получается, что каждый 4-й рубль, выделенный на решение насущных проблем Дагестана, остался не востребован», – сказал Врио Главы Дагестана.

По абсолютным показателям значительные объемы неосвоенных средств зафиксированы по проектам «Образование» – 3,6 млрд рублей, «Демография» – 2,7 млрд рублей, «Здравоохранение» – 289 млн рублей. «Жилье и городская среда» – 155 млн рублей.

Основная цель нацпроектов, напомнил Сергей Меликов, - качественное улучшение жизни граждан. Однако в текущем году, по сравнению с прошлым, объемы финансирования нацпроектов в республике будут сокращены значительно, предупредил глава региона.

Более чем на 60 % сокращаются ассигнования по линии проекта «Демография», на 45 % – по «Образованию», почти на 13 % – по проекту «Жилье и городская среда».

Вместе с тем, по словам Сергея Меликова, планируется увеличение по проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура», причём по последнему – на 117,7 %.

«В подобных условиях мы должны уделить внимание эффективному использованию средств и увеличить работу по доходной части бюджета. Ключевая задача – повысить качество жизни наших граждан. За январь объем поступлений в бюджет составил 71,7 %, это минус 501 млн рублей.

Продолжает стоять вопрос эффективного управления государственным имуществом. В частности, объектами газораспределения, земельными массивами, земельными участками. Значительный ресурс имеется в сфере сбора налоговых недоимок – около 11,5 млрд рублей. Любой объект нацпроекта подразумевает финансирование, как правило, из трёх источников: федерального, республиканского и муниципального. Поэтому все взаимосвязано», – выразил уверенность глава Дагестана и пояснил, что без эффективной реализации нацпроектов не будет качественного исполнения расходной части бюджета. Достижение одних национальных целей находится в прямой зависимости от достижения других.

Итоги реализации национальных проектов в 2020 году

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров подробно рассказал о реализации национальных проектов на территории региона в 2020 году, а также озвучил проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

По озвученным данным, общий объем финансирования проектов в прошлом году составил 29,6 млрд рублей, из которых 80% – это средства федерального бюджета, 14% – республиканского бюджета и 6 % – внебюджетные источники.

За прошлый год освоено 22,8 млрд рублей. Остальные средства возвращены в соответствующие бюджеты. В разрезе национальных проектов картина следующая.

В рамках нацпроекта «Демография» практически все показатели выполнены, кроме тех, которые касаются строительства социальных объектов. «Это самый крупный проект как по социальному значению, так и по финансовому наполнению», – прокомментировал Омаров. Не освоены в основном средства по строительству детсадов и яслей. Из 55 строившихся в 2020 году объектов на конец года завершено строительство 12, еще на 28 объектах техническая готовность составляет от 50% до 90%.

Помимо этого, в рамках данного нацпроекта было выплачено около 3,9 млрд рублей в связи с рождением первенца, и эту реальную помощь получили более 36 тысяч семей республики. Более тысячи семьям, страдающим бесплодием, была проведена процедура ЭКО.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» построены спортплощадки, футбольные поля, закуплено оборудование и экипировка для спортсменов. Осталось, по словам Первого вице-премьера, завершить строительство футбольного поля в с. Ансалта Ботлихского района.

Немало пробелов, как отметил выступающий, в реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Так, недополучено оборудования на 172 млн рублей, потому что откладывали процессы заключения договоров на осень. По информации министерства до сих пор дорогостоящее оборудование для онкологических больных остается упакованным, так как заблаговременно не были построены под него помещения», – привел пример Нюсрет Омаров, обратив внимание на несоответствие между кассовым освоением и его фактическим исполнением.

«В 2020 году создано 20 ФАПов вместо 19 запланированных, но их противопажарную обработку просто не успели сделать. Перечислили средства на ремонт 16 поликлиник, но отремонтировать не успели, а 4 из них даже не законтрактовали. Хотя по отчету полное кассовое освоение», – сообщил докладчик.

Вместе с тем в рамках этого проекта республика получила 55 передвижных медицинских комплекса, учреждения здравоохранения дооснащены компьютерными томографами. Во все муниципальные районы осуществлена поставка более 10 тысяч автоматизированных рабочих мест. Свыше 200 врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор» направлены в медучрежения, нуждающиеся в квалифицированных кадрах.

Национальный проект «Образование» Нюсрет Омаров назвал вторым по капиталоемкости. «Было заложено 8 млрд рублей, из которых освоено чуть больше половины. Не освоены средства потому, что не построены школы: из 17 запланированных к вводу в 2020 году школ введено лишь 2. А всего за 2020-2021 годы должны ввести 23 новые школы. Но по ряду школ очень низкая строительная готовность. Наиболее проблемные из них – в Махачкале, Каспийске, в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Ахтынском районах. При этом немалая ответственность здесь лежит на муниципалитетах, которые либо не вовремя выделили землю или выделили ее с обременением, как оказалось, или точки подключения к инженерным сетям оказались либо не там, где предусмотрено по ПСД, либо оказались без наполнения», – дал пояснения Первый вице-премьер.

В этой связи отмечена необходимость синхронизации мероприятий нацпроектов не только между собой, но и с другими программами, реализуемыми в муниципалитетах.

В целом по данному нацпроекту созданы 42 центра образования «Точка роста» в 28 муниципальных образованиях, обновлена материально техническая база 2 коррекционных школ, оснащены более 100 спортивных площадок, в школах отремонтированы спортзалы, открыты различные центры как для детей, так и для педагогов.

Показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены в полном объеме. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 259 дворовых и общественных территорий. Причем 18 из них – за счет средств, сэкономленных на торгах. В рамках регионального проекта «Жилье» по программе «Стимул» построено 2 школы в Каспийске.

Достигнуты показатели и по трем региональным проектам в рамках исполнения нацпроекта «Экология». В части регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» работа еще предстоит, прежде всего, связанная с проработкой вопроса досрочного получения финансирования на строительство заводов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Для этого необходимо провести подготовительные работы по инвентаризации объектов, по составлению ПСД и т.д.

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», по словам Омарова, средства освоены, 85 улиц Махачкалы отремонтированы, 6 региональных дорог реконструированы, на 66 улицах установлены объекты безопасности дорожного движения. Также в рамках проекта в прошлом году размещен 1 пункт весогабаритного контроля.

Национальный проект «Цифровая экономика» позволил в прошлом году подключить более 900 социальных объектов к сети Интернет.

В реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют такие предприятия, как АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель». В прошлом году по проекту обучение прошли 50 человек.

По национальному проекту «Наука» мероприятия реализуются в рамках федеральных проектов посредством участия в них ведущих вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты. Ключевым моментом реализации данного национального проекта является создание научно-образовательных центров (НОЦ). «Министерству образования, – отметил Нюсрет Омаров, – необходимо активизироваться в вопросе обеспечения участия республики в данном конкурсе. Если у нас будет открыт НОЦ, – это и дополнительные рабочие места, и дополнительная возможность для нашего научного сообщества».

Нацпроект «Культура», несмотря на все трудности с проведением массовых мероприятий, реализован полностью. Отремонтировано 6 домов культуры, начато строительство Дома танца «Лезгинка», осуществлена поставка музыкальных инструментов в музучилища.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство поддержка предпринимательской инициативы» реализуется 5 региональных проектов. Количество действующих микрозаймов, выданных на поддержку предпринимательства, составляет около 600 единиц, в 2020 году на экспорт выведено 13 субъектов МСП, по итогам чего заключено 13 экспортных контрактов на общую сумму 2,3 млн долларов США. Также предоставлена поддержка в виде грантов и субсидий 48 субъектам МСП в сфере сельского хозяйства.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» все показатели перевыполнены. Финансируемым, как отметил Первый вице-премьер, был только региональный проект «Экспорт продукции АПК», в рамках которого введено в эксплуатацию 1700 га мелиорированных земель, объем экспорта продукции АПК (в основном рис и баранина) составил 27,8 млн долларов. В рамках других проектов осуществлялась модернизация международных пунктов пропуска в аэропорту Махачкалы и через границу с Азербайджаном «Яраг-Казмаляр». Также в рамках этого проекта проводится классификация гостиниц.

Завершая, Первый вице-премьер Нюсрет Омаров предложил ужесточить ответственность за существенное неосвоение выделенных из федерального бюджета средств в рамках реализации нацпроектов вплоть до принятия решения о соответствии занимаемой должности.

В ходе обсуждения этого вопроса выступили Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев и врио вице-премьера Владимир Лемешко, а также профильные министры, которые подробно проинформировали о планах на текущий год.

Планы на 2021 год

Из крупных мероприятий, намеченных на 2021 год, выделены завершение строительства 57 садов и яслей, 20 школ, ремонт более 100 км дорог и другое.

По предварительным данным, на реализацию нацпроектов в 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями предусмотрено 16,5 млрд рублей, из которых 75% – это средства федерального бюджета. Данная сумма указана без учета отозванных средств 2020 года, которые, по словам Нюсрета Омарова, также должны вернуться.

О задачах, поставленных на 2021 год в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика Российской Федерации», рассказал Батыр Эмеев.

Что касается нацпроекта «Жилье и городская среда», то на территории Дагестана реализуется 4 региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

В рамках этих проектов в текущем году планируется строительство 6 объектов водоснабжения в Кизляре, Буйнакском и Хунзахском районах, предусмотрено переселение из аварийного жилья 19 семей. Республикой выполнены обязательства по заключению контрактов по переселению из аварийного жилья на 90% от общей расселяемой площади этапа 2020-2021 годов.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 218 территорий на общую сумму более 1 млрд рублей. Уже заключены 126 контрактов по благоустройству 195 территорий.

Если в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были выполнены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 89,6 км автомобильных дорог регионального значения и улично-дорожной сети г. Махачкалы, то в этом году планируется ремонт, капремонт и реконструкция 102,5 км автомобильных дорог.

Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется начать внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации. Планируется установка камер фотовидеофиксации нарушений ППД, пункта весогабаритного контроля на автодороге регионального значения и системы мониторинга транспортных потоков на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

В 2021 году планируется подключение 2700 социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Например, село Куруш – самое высокогорное – уже к нему подключено.

Комментируя, глава республики обратил внимание на необходимость постоянной корректировки региональных проектов с учетом долгосрочных пожеланий граждан. Акцент был сделан и на поддержку малого и среднего предпринимательства, руководитель республики назвал эту сферу большим подспорьем в развитии экономики региона.

Одной из задач национального проекта «Экология» является сохранение лесов. В этом году реализация одноименного регионального проекта будет продолжена в Дагестане. На приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, а также осуществление заготовки семян и проведение лесовосстановления, как сообщил курирующий вице-премьер Владимир Лемешко, предусмотрено финансирование в размере 35,5 млн рублей.

С учетом того, что экология для Дагестана – это приоритетный вопрос, глава региона поручил Председателю Правительства РД взять на личный контроль участие республики в таком проекте, как «Чистая страна».

Среди других примеров – строительство в рамках реализации национального проекта «Демография» 2 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. Куруш и с. Тарумовка в 2021 году, в рамках проекта «Здравоохранение» – развитие санавиации и переоснащение Республиканского онкоцентра, региональных сосудистых центров и первичных сосудистых центров, создание Центра амбулаторной онкологической помощи в г. Избербаш.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году планируется завершение строительства начатых объектов, создание в 170 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ в Махачкале, создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 61» в Махачкале, создание условий для занятия спортом и физкультурой в 80 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В 2021 году в планах благоустроить 218 территорий в 48 муниципальных образованиях, построить 6 объектов водоснабжения и переселить из аварийного жилья 53 граждан.

По проекту «Культура» на этот год намечено возведение еще 4 домов культуры и одного Центра культурного развития, предусмотрен капитальный ремонт 7 домов культуры и 3 детских школ искусств.

Подводя итоги, руководитель республики нацелил коллег на эффективное межведомственное взаимодействие при реализации национальных проектов, заметив при этом, что не доволен существующими подходами к работе. «Надо разобраться с каждым из проектов, определиться со степенью участия Правительства в их реализации. Прошу подготовить перечень должностных лиц, ответственных за реализацию в Дагестане нацпроектов. Курировать по направлениям будут вице-премьеры. Министры, как и вице-премьеры, не должны сидеть на местах, а теснее взаимодействовать с муниципалитетами и федеральными структурами», – сказал Меликов.

Вторым важным пунктом в этой работе глава республики назвал взаимосвязь между реализацией национальных проектов и стратегией развития Дагестана – они должны «строго сочетаться», убежден Меликов. Кроме того, глава республики призвал активнее подключаться к реализации нацпроектов муниципалитеты: каждый из руководителей муниципальных образований должен владеть ситуацией и информировать о положении дел и трудностях своевременно.