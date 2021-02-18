Сергей Меликов: «Нам нужно прийти к единым взглядам и понять, что мы все делаем одно дело»

В среду, 17 февраля, Сергей Меликов встретился с представителями молодежных общественных организаций, интернет-сообщества и ведущими блогерами Дагестана. Мероприятие прошло в стенах Регионального ресурсного центра развития добровольчества. Здесь молодые люди смогли задать интересующие вопросы главе региона лично. В результате разговор получился откровенным и интересным.

Врио Главы РД подчеркнул неформальность встречи: «Я хотел бы, что эта встреча была нестандартной, – это не совещание, не место, где один человек ставит задачи, а другой отчитывается о проделанной работе. Я хочу услышать от вас, какие проблемы у нас есть сегодня в молодежной среде, и как эти проблемы отображаются в социальных сетях».

В продолжение Сергей Меликов сказал, что очень хорошо знаком с молодежной аудиторией Дагестана, так как в прошлые периоды работы часто встречался, в том числе при подготовке к форуму «Машук»: «Дагестанские ребята отличались единением и устремлением не просто защитить свой проект, но и показать, что эти проекты достойны республики. На первом месте стояла задача показать достоинство Дагестана и, если получится, получить какие-то гранты. Дагестанская команда всегда выделялась среди других своим менталитетом, который присущ именно вам. Я готов принимать решения, чтобы сохранить эту тенденцию и продолжить дальше», – расставил приоритеты руководитель Дагестана. При этом Сергей Меликов сказал, что по итогам встречи важно выработать определенные позиции и решения для того, чтобы двигаться дальше.

Первым выступил заместитель председателя правления ДРОО «Центр развития добровольческих объединений» Рашид Абдуллаев, который подчеркнул, что 2020 год показал насколько важны и нужны добровольцы. «Особенно это было видно по работе в рамках общероссийской акции «Мы вместе». В акции приняли участие все слои населения, благотворительные фонды, чиновники, общественные организации, волонтёры. Только на доставке продуктовых наборов, которых доставили более 110 тысяч, работало более трех тысяч волонтеров. Они были адресованы пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям».

Координатор акций, проводимых в Дагестане в рамках Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Рамазан Магомедов рассказал, что в прошлом году в республике был проведен целый комплекс мероприятий, в том числе в рамках акции «Сад памяти» было высажено более 170 тысяч деревьев на всей территории Дагестана. «Этот же год мы начали с акции «Блокадный хлеб», посвящённой городу-герою Ленинграду», – сообщил Магомедов.

Говоря о теме патриотического воспитания, Рамазан Магомедов перечислил мероприятия, которые проводятся отдельными организациями в сотрудничестве с военными. При этом он напомнил, что в республике существовал «Республиканский центр гражданского и патриотического воспитания» на базе Минмолодёжи РД и попросил возродить его.

Врио Главы РД предложение поддержал, уточнив при этом, что нужно сначала определится в каком формате центр будет восстановлен. Соответствующее поручение проработать данный вопрос было адресовано руководству Минмолодежи РД.

Блогер Булач Чанкалаев начал своё выступление со слов признательности за отношение к ситуации с братьями Гасангусейновыми. Стоит напомнить, что этот вопрос Чанкалаев поднимал на одной из встреч с Сергеем Меликовым. Кроме того, он поблагодарил Врио Главы РД за внимание к проблеме озера Ак-Гёль. «У меня есть обращение к блогерам и другим, кто активен в Интернете. Я хочу, чтобы мы, все вместе, сделали все возможное для процветания республики. Сегодня мы видим много грязи, а хотелось бы больше видеть позитивного, полезного, интересного в Интернет-сфере. По возможности поддержим нашу власть, работа реально ведется, за полгода её много выполнено», – призвал Булач Чанкалаев.

В продолжение встречи была поднята тема борьбы с распространением наркотиков.

«Сегодня распространение происходит бесконтактным способом с помощью Интернета. Уже нет тех дилеров, курьеров, которые были раньше. В этой связи особое значение приобретает профилактика», – выразил уверенность Врио Главы РД, напомнив о трагических событиях в поселке Тарки вначале этого года.

Кроме того, на встрече поднимались и другие острые социальные вопросы. Отвечая на них, Врио Главы РД обозначил главный вопрос, без решения которого не получится устранить проблемы с перебоями электричества, водоснабжения, водоотведения, в газовой отрасли и т.д. «Самой главной проблемой у нас является земля, потому что мы ничего не сможем сделать, если у нас не будет нормального участка земли, на который можно поставить опору коллектора, фонарный столб, газораспределительную станцию. Если бы этого не было, то у нас не стояли бы незаконные многоквартирные дома, а земельные вопросы позволили правильно использовать пляжную территорию. Эти проблемы одним шагом или рывком не решаются, но я вас уверяю, что по каждому из этих направлений решение уже принято», – сказал глава региона, добавив, что на многие из них для воплощения в жизнь понадобится не один год. «Дагестан должен быть таким, который по крайне мере я помню из своего детства: зеленая и красивая Махачкала, где люди спокойно гуляли по тротуарам. Нам нужно общество объединять и консолидировать, приходить к единым взглядам, понимать, что мы делаем одно дело», – выразил уверенность Сергей Меликов.

Руководитель фонда поддержки образования, науки и культуры имени Амет-Хана Султана Лаура Курбанова напомнив, что к столетию рождения Героя-лётчика в прошлом году были открыты памятники в Махачкале и Крыму, обратилась к Сергею Меликову с просьбой рассмотреть вопросы шефства военных частей над школами в период каникул. Глава субъекта назвал предложение вполне реальным и хорошим, добавив, что историю гвардейского истребительного полка, в котором служил Амет-Хан Султан, можно изучать с молодёжью бесконечно. Врио Главы РД также напомнил, что в 1942 году в Южном Дагестане была сформирована 345-я стрелковая дивизия, которая потом полегла всем составом в бою, но упоминаний об этом событии не так много. Руководитель республики предложил восполнить этот пробел и пообещал помощь тем, кто возьмется за это дело. «Солдаты этой дивизии достойны сохранения о них памяти», – особо подчеркнул Сергей Меликов.

Председатель Открытого молодёжного правительства РД Магомед Магомедалиев обратился с просьбой о предоставлении площадки для молодёжных и добровольческих объединений, волонтёров, активных граждан, которые хотят и могут организовывать мероприятия, встречи, в том числе с участием приглашённых из других субъектов. Он сообщил, что в других регионах есть практика выделения для этих целей летних лагерей.

Врио Главы РД предложил рассмотреть два бывших детских лагеря в Сергокалинском районе, которые на сегодня не используются. «Если они подойдут, то нужно будет проработать механизм реализации, подумать о средствах, но инициатива и примерный эскиз – с вас. Можно сделать что-то по типу «Машука», когда на какое-то время завозится оборудование и всё необходимое для молодёжных смен», – сказал Меликов.

Член экспертного совета по предпринимательству Государственной Думы РФ Абдулмалик Мансуров сообщил, что в Дагестане проживает более 1 млн человек до 35 лет, которые попадают в категорию молодёжи, а среди предпринимателей только 6% можно отнести к молодёжи. «У нас есть проект по популяризации предпринимательства среди молодёжи, так как многие не знают о больших возможностях поддержки такого вида предпринимательства», – сказал Мансуров.

Сергей Меликов заявил, что поддерживает принципиально данную инициативу: «Предпринимательство должно быть молодёжным, реализовывать креативные проекты на платформах новых технических возможностей».

Председатель Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан Сергей Никитин также выступил с рядом инициатив и предложений. Он попросил главу республики поддержать по линии исполнительной власти (профильных министерств) закрепление в законодательстве понятия «молодежное предпринимательство». Второе предложение Молодежного парламента касалось рассмотрения возможности увеличения количества молодых семей, обеспечиваемых социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья по профильной государственной программе. Третье - заключалось в законодательной инициативе, касающейся внесения изменений в региональное законодательство в части присвоения гражданам звания «Почетный донор Республики Дагестан» по аналогии с некоторыми субъектами нашей страны, с целью большего стимулирования и поощрения очень важного на сегодняшний день донорского движения, в которой молодежь составляет весомую долю.

Все три предложения были поддержаны главой республики и в частности вопрос внесения изменений в законодательство по понятию «молодежное предпринимательство» и поддержке донорского движения. Глава субъекта поручил их подготовить, как можно скорее согласовав с профильными министерствами и ведомствами.

Далее представители молодёжных организаций обратили внимание на вопрос грантовой поддержки, которая, по их мнению, нуждается в изменениях. Сергей Меликов ответил, что в этом году будет пересмотрена система грантовой поддержки и сами гранты в республике.

Под конец встречи у Сергея Меликова поинтересовались возможностями профессионального роста молодёжи в формате социальных лифтов через кадровые конкурсы и другие. Врио Главы РД пояснил, что для того, чтобы занять ту или иную должность надо иметь соответствующее образование, опыт работы и компетентность для этой должности. Просто победа в конкурсе не может гарантировать трудоустройство. Кроме того, есть сферы, где необходимы определенные допуски, сертификаты, лицензии и т.д.

В ходе общения руководитель региона выделил несколько пунктов – необходимость создания центра военно-патриотического воспитания и проработки вопроса по центру поддержки добровольчества.

Глава республики отметил, что на сегодня в дагестанском обществе наблюдается разобщенность, и призвал исправить эту ситуацию. «Мы все говорим про единство мнений и взглядов, но на самом деле общество сегодня расколото. У нас очень много вопросов и я считаю, что нам нужно общество объединять, консолидировать. Нам нужно прийти к единым взглядам и понять, что мы все делаем одно дело», – подчеркнул он.

Вместе с тем руководитель субъекта выразил мнение, что люди в Дагестане и сама республика «гораздо лучше, чем мы иногда представляем». В этой связи Сергей Меликов предложил создать единую платформу или программу, которая объединит людей.

Что касается деятельности молодежного парламента, глава региона отметил, что до того, как заняться подготовкой этой законодательной инициативы, следует согласовать с министром по делам молодежи. В дальнейшем это предложение будет принято или скорректировано по необходимости.

В свою очередь вице-президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РД Эльдар Цахаев сообщил, что вместе со своими единомышленниками принимал участие в акции «Мы вместе» и развозил продукты людям в период пандемии. Он заверил, что члены сообщества готовы и впредь оказывать помощь в вопросах логистики и попросил оказать поддержку автоволонтерам. Кроме того, Цахаев выразил обеспокоенность тем, что планируется ужесточение закона о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Комментируя, Сергей Меликов поблагодарил автоволонтеров, которые помогали сохранить здоровье многим людям, в том числе пожилым. Было отмечено, что оба озвученных вопроса будут проработаны.

В завершение Врио Главы РД поблагодарил аудиторию за заряд положительных эмоций. Встреча, по мнению руководителя республики, была полезной, но многие обозначенные вопросы требуют дальнейшей проработки. При этом Сергей Меликов выразил уверенность в том, что часть из озвученного может быть реализована уже к следующей встрече с представителями молодежных общественных организаций, интернет-сообщества и блогерами.