Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

После прохождения процедуры, нам удалось побеседовать с Ильясом Ахмедовичем и выяснить его отношение к вакцинации.

- Почему Вы приняли решение о постановке вакцины?

- Вам известно, что около года прошло со времени начала пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Уже накоплен определенный опыт лечения, который постоянно уточняется и корректируется. Однако, до сих пор нет ни специфических лекарственных средств, ни какого универсального комплекса лечебных мероприятий, который бы в одинаковой степени подходил всем заболевшим и гарантировал благоприятный исход заболевания. Все очень индивидуально, а течение заболевания, к сожалению, все еще зачастую мало предсказуемо. Кроме того, вирус мутирует, появляются новые, в том числе более вирулентные, его формы. На сегодняшний день массовое вакцинирование– единственно возможный способ справиться с распространением этого вируса.

- Было ли Ваше решение вакцинироваться добровольным?

- Разуметься добровольным. Мое решение – результат анализа рисков, связанных с возможностью инфицирования. За время пандемии многие семьи понесли невосполнимые потери, связанные с заболеваниями, вызванными COVID-19. Мы потеряли наших товарищей, коллег. Были среди погибших во время пандемии и молодые крепкие ребята, которые, казалось бы, должны были легко справиться с болезнью. И хотя в последние месяцы заболеваемость снижается, сложившаяся ситуация побуждает принять необходимые меры предосторожности. Среди этих мер вакцинирование – сегодня на первом месте.

- Как Вы оцениваете эффективность отечественной вакцины?

- Скажу главное – результаты научных испытаний и клинического ее использования говорят сами за себя. Нельзя не указать и на отсутствие серьезных побочных эффектов при условии предварительного медицинского обследования.

Недавняя публикация характеристик нашей отечественной вакцины в таком авторитетном и признанном во всем мире научном издании как Ланцет, а также возрастающий интерес к нашей вакцине в целом ряде зарубежных стран, активное использование ее для вакцинации–очередные дополнительные тому доказательства.

- Как вы себя чувствуете после вакцинирования?

- Мое физическое самочувствие не изменилось. Каких-то негативных проявлений я не почувствовал.