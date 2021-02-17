ЗАМАНА - Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

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17 февраля, 2021. Среда 16:22
Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Ильяс Мамаев прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Руководитель территориального ФОМС Ильяс Мамаев прошел вакцинацию
Информация

После прохождения процедуры, нам удалось побеседовать с Ильясом Ахмедовичем и выяснить его отношение к вакцинации. 

- Почему Вы приняли решение о постановке вакцины?
- Вам известно, что около года прошло со времени начала пандемии, связанной с распространением  коронавирусной инфекции COVID-19. Уже накоплен определенный опыт лечения, который постоянно уточняется и корректируется. Однако, до сих пор нет ни специфических лекарственных средств, ни какого универсального комплекса лечебных мероприятий, который бы в одинаковой степени подходил всем заболевшим и гарантировал благоприятный исход заболевания. Все очень индивидуально, а течение заболевания, к сожалению,   все еще зачастую мало предсказуемо. Кроме того, вирус мутирует, появляются новые, в том числе более вирулентные, его формы. На сегодняшний  день массовое вакцинирование– единственно возможный способ справиться с распространением  этого вируса.
- Было ли Ваше решение вакцинироваться добровольным?
- Разуметься добровольным. Мое решение – результат анализа рисков, связанных с возможностью инфицирования. За время пандемии многие семьи понесли невосполнимые потери, связанные с заболеваниями, вызванными    COVID-19. Мы потеряли наших товарищей, коллег. Были среди погибших во время пандемии и молодые   крепкие ребята, которые, казалось бы, должны были легко справиться с болезнью. И хотя в последние месяцы  заболеваемость снижается, сложившаяся ситуация побуждает принять необходимые меры предосторожности. Среди этих мер вакцинирование – сегодня на первом месте.
- Как Вы оцениваете эффективность отечественной вакцины?
- Скажу главное – результаты научных испытаний и клинического ее использования говорят сами за себя. Нельзя не указать и на отсутствие серьезных побочных эффектов при условии предварительного медицинского обследования.
Недавняя публикация характеристик нашей отечественной вакцины в таком авторитетном и признанном во всем мире научном издании как Ланцет, а также возрастающий интерес к нашей вакцине в целом ряде зарубежных стран, активное использование ее для вакцинации–очередные дополнительные тому доказательства.
- Как вы себя чувствуете после вакцинирования?
- Мое физическое самочувствие не изменилось. Каких-то  негативных проявлений я не почувствовал.

 

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