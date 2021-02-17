ЗАМАНА - За 2020 год в Дагестане было ликвидировано 9 боевиков

За 2020 год в Дагестане было ликвидировано 9 боевиков

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17 февраля, 2021. Среда 14:23
За 2020 год в Дагестане было ликвидировано 9 боевиков

В МВД Дагестана сегодня, 17 февраля встреча руководителя ведомства Абдурашида Магомедова с журналистами. В рамках пресс-конференции, министр сообщил, что в прошлом году в республике было зафиксировано 700 преступлений террористической направленности.

За 2020 год в Дагестане было ликвидировано 9 боевиков
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В частности, 150 человек подозреваются в участии в незаконных бандформированиях за рубежом.

"К сожалению, среди них много женщин", - подчеркнул министр. По его словам, в прошлом году на территории Дагестана было ликвидировано  9 боевиков. Ни один сотрудник МВД в ходе данных спецопераций не погиб.

В целом, в ушедшем году  в регионе был зафиксирован рост преступности на 3,6 процента.

Также, в прошлом году  сотрудниками полиции было составлено около 200 тысяч административных протоколов в отношении субъектов  предпринимательства за нарушение режима ограничения в связи с пандемией. С 13 января МВД Дагестана составило 5000 протоколов по фактам незаконного сброса стоков в реки, море и озера. 

 Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, в ходе пресс-конференции, прокомментировал и уголовное  дело, возбужденное в адрес экс-начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева, обвиняемого в терроризме. Министр подчеркнул, информации о том, что Исаев причастен к вменяемым ему преступлениям, нет и не было.

"Ход расследования я комментировать не буду. Мы направили наше мнение о нем следствию. Полагаю, что  расследование будет объективным. Это был эффективный сотрудник, в том числе благодаря ему удалось пресечь деятельность террористов на севере", - заключил министр. 

 

Говоря о событиях, произошедших в начале года в поселке Тарки, глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что поселковая группа распространителей наркотиков уже находилась в разработке у правоохранителей.

 

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