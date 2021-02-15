Сергей Меликов поздравил ветеранов-афганцев с Днем вывода советских войск из Афганистана

«Следуя своему долгу, многие дагестанские воины-интернационалисты, проявляя храбрость, твердый характер и настоящий боевой дух, отстаивали национальные интересы нашей страны, устанавливали мир, порой и ценой собственной жизни, противостояли проявлениям терроризма и экстремизма. Тысячи дагестанских военнослужащих прошли через афганскую войну, сотни из них за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, были удостоены высоких государственных наград, двум воинам-афганцам посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Память о тех событиях не имеет срока давности, и мы сделаем все возможное для того, чтобы люди, которые защищали наше Отечество, и их близкие жили достойно», – отметил Меликов и выразил благодарность участникам тех событий, которые и сегодня ведут активную общественную работу, передают молодому поколению традиции патриотизма и ответственности за Родину.