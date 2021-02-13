В Дагестане с 1 марта планируется организовать системную работу по обращению с ТКО

Сергей Меликов, комментируя журналистам работу по вывозу мусора, отметил: «Сегодня мы проводим очередной субботник, потому что именно такими методами мы можем снивелировать ситуацию до того, как перейдем к плановой работе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Я хотел бы поблагодарить руководство города Махачкалы и районов, которые уже не в первый раз принимают участие в подобных акциях. Это добровольная акция. Те, кто работает на улицах и во дворах Махачкалы, делают это исключительно из-за желания помочь махачкалинцам в наведении порядка. Еще раз хочу поблагодарить и руководство муниципалитетов, и жителей Дагестана за то, что они не оставили без внимания сложную ситуацию в Махачкале и Каспийске».

Саму организацию сегодняшней работы глава региона оценил положительно. Люди не просто обеспечены техникой и необходимым инвентарем, но также внимание уделяется и смежным вопросам: не затрудняется движение автотранспорта, продуман график уборки территорий и вывоза мусора к месту сбора. Помимо прочего, для участников субботника организовано бесплатное питание. Кроме того, Врио Главы РД не исключил проведение в течение февраля еще одного субботника. При этом принуждение людей участвовать в нем руководитель региона назвал неправильным.

Сергей Меликов подчеркнул, что работа по решению данного вопроса идет в тесном взаимодействии с федеральными властями, в том числе с Минприроды РФ, а также Российским экологическим оператором. Было отмечено, что подобная ситуация сложилась не только в городах республики, но и в горных районах, где проблема мусора также копилась не один год и сегодня его вывоз проходит хаотично.

Руководитель субъекта, сообщив, что с начала марта в Дагестане планируется организовать системную работу по обращению с ТКО, перечислил меры, которые позволят полностью решить проблему с мусором не только в крупных городах, но и на территории всей республики.

«Выход здесь только один – создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории всей республики. До 1 марта, пока оформляются необходимые нормативные документы, мы работаем в авральном режиме, чтобы снивелировать ситуацию и обеспечить условия, чтобы в дальнейшем мы могли работать уже по определенному системному графику. Параллельно мы отрабатываем вопросы, связанные с организацией предприятий, которые смогут вывозить или обеспечивать обработку отходов на территории республики. Кроме того, мы проводим работу по определению земельных участков, на которых в последующем будут организованы пункты сбора отходов, а также по вопросу создания технической базы, прежде всего, специализированной техники, которая позволит обращаться с отходами как в городах, так и в местах складирования. Второй этап – с 1 марта мы уже приступим к системной работе по вывозу отходов уже на оформленные территории, которые смогут принимать определенные объемы. Третья задача – обеспечить условия для работы системного регионального оператора», – обозначил Сергей Меликов.

Глава республики сообщил, что власти региона занимаются подбором серьезных компаний, которые смогли бы прийти в Дагестан для того, чтобы системно и долго работать над решением данной проблемы, вплоть до ее полного устранения. «В этой работе требуется очень серьезный подход, взаимодействие с федеральными властями, продолжение изучения ситуации по всему Дагестану. Главное – это определение исходных данных для создания территориальной схемы и пунктов складирования отходов», – отметил руководитель региона.

Расставляя приоритеты, Сергей Меликов подчеркнул, что уже до наступления теплого времени года будет налажена работа, которая позволит своевременно и качественно очищать города Дагестана от мусора. Вместе с тем полностью решить вопрос на территории всей республики планируется до конца текущего года. Это время обусловлено не только техническими вопросами, но и оформлением правовой базы, в том числе тех документов, которые требуют согласования на федеральном уровне.

Отметим, сегодня в общегородском субботнике в столице региона помимо Минприроды Дагестана и администрации города приняли участие некоторые депутаты Народного Собрания РД, коллективы министерств и ведомств, представители бизнес-сообщества. Более того, помощь техникой и человеческими ресурсами оказали и другие муниципалитеты. Среди них – города Хасавюрт, Кизилюрт, Буйнакск, а также районы: Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Карабудахкентский, Хивский, Унцукульский, Кайтагский, Табасаранский, Буйнакский, Цумадинский, Лакский. Всего для уборки территорий Кировского, Ленинского и Советского районов Махачкалы было привлечено около 1000 человек и порядка 300 единиц техники. Также Минприроды и Минмолодежи региона при помощи волонтеров и бизнес-сообщества организовали бесплатное питание для участников субботника.