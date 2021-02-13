В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов

Руководители региональных органов АПК и представители отраслевых союзов и ассоциаций рассмотрели вопросы исполнения индикаторов по закладке садов в регионах, поддержки развития отечественного питомниководства, а также переработки и реализации плодовой продукции. В работе заседания приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, начальник Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхозпрода РД Назим Рамазанов, начальник отдела развития растениеводства и садоводства Ахмед Расулов и специалист отдела Магомедрашид Мусаев. Напомним, что общая площадь садов в Дагестане на начало 2021 года составляет 28,9 тысяч гектаров, из которых более 21,4 тысяч га – в плодоносящем возрасте. Также в республике насчитывается более 3,7 тысяч га интенсивных садов, в том числе плодоносящих – 942 гектара. В 2020 году в Дагестане собрано 182 тысячи тонн плодов. При плановом индикаторе в 866 га в нашей республике заложено 1207 гектаров новых садов, в том числе 686 га интенсивного типа. В последние годы через механизм субсидирования государство активно стимулирует привлечение инвестиций в отрасль садоводства. Особый интерес у инвесторов проявляется к закладке интенсивных и суперинтенсивных плодовых насаждений. В частности, хорошие результаты демонстрирует ООО «Полоса» Сулейман-Стальского района, которое за последние три года осуществило закладку 300 гектаров супертинтенсивных яблоневых садов, а также 600 га фундуковых садов. В текущем году здесь запланировано посадить фундук еще на площади 400 га и яблоню на 120 га, намечено начать строительство первого этапа плодохранилища на 6 тысяч тонн. На 2021 год запланировано посадить 900 га новых садов, при этом будет использовано 200 тысячи штук саженцев дагестанского производства. Недостающую часть посадочного материала намечено завезти из соседних регионов нашей страны, некоторую часть саженцев приобретут и за рубежом. В дагестанских плодовых питомниках будет произведено всего 223 тысячи штук саженцев. Из них 100 тысячи штук на вегетативных среднерослых подвоях «ММ 106» подготовят в ДСОСПК г. Буйнакск – филиал ФАНЦ РД. Еще 100 тыс. шт. на семенных и вегетативных подвоях «ЛЦ 52», «М 9» и «ММ 106» намечено произвести в СКХ «Шамиль» Дербентского района. Остальная часть саженцев на семенных и вегетативных подвоях будет произведена в КФХ «Бавчу» Буйнакского района и КФХ «Гюрипери» Сулейман-Стальского района.