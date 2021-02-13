Сергей Меликов почтил память Героя России Магомеда Нурбагандова в его родном селе

Сергей Меликов почтил память Героя России Магомеда Нурбагандова в его родном селе.

Трагическая история лейтенанта полиции из Сергокалы стала широко известна в 2016 году. В июле того года четверо боевиков недалеко от этого села захватили нескольких отдыхающих, после чего застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата – Магомеда – боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД. Узнав, что перед ними полицейский, преступники под дулом автомата потребовали, чтобы он призвал своих коллег оставить службу в правоохранительных органах. Вместо этого Магомед Нурбагандов, оставаясь верным присяге, произнес: «Работайте, братья!». Впоследствии видеозапись случившегося была обнаружена в телефоне одного из уничтоженных боевиков, благодаря чему о героическом поступке полицейского узнала вся страна. А его слова «Работайте, братья!» стали символом крепости духа, чести и служения долгу.

В том же году Указом Президента России за проявленные мужество и героизм Магомеду Нурбагандову присвоено звание Героя России посмертно. Глава государства Владимир Путин лично вручил звезду Героя его родителям.

Память об этом поступке увековечена в разных городах и районах. В честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного. Кроме того, в Махачкале улицу имени Николаева переименовали в честь братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых, а в Избербаше открыт сквер их имени.

В рамках поездки Сергей Меликов также посетил Сергокалинскую среднюю общеобразовательную школу №2, которая носит имя своего выпускника Магомеда Нурбагандова.

Во дворе учебного заведения глава региона осмотрел памятник, посвященный дагестанскому полицейскому. Затем руководитель республики вместе с директором школы, отцом Героя Нурбагандом Нурбагандовым и главой муниципалитета Магомедом Омаровым обошел помещения школы, где обучаются около 900 детей. В образовательном учреждении имеются современные мини-футбольное поле, волейбольная площадка, спортзал и пищеблок. Детям созданы комфортные условия для обучения и развития.

Здесь же глава региона провел рабочую встречу с руководством муниципалитета, на которой обсуждены состояние и перспективы социально-экономического развития района. Были затронуты вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса, сфер образования и здравоохранения и других приоритетных для муниципалитета направлений.

Затем Сергей Меликов навестил семью Героя России. У Магомеда Нурбагандова остались родители, сестры, жена и двое маленьких детей. Семья Нурбагандовых пользуется в районе глубоким уважением и высоким авторитетом.