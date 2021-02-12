На заседании рабочей группы по решению проблем, связанных с обращением твердых коммунальных отходов под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова обсудили меры, принимаемые для стабилизации ситуации в этом направлении.



Напомним, в конце января руководитель республики провел рабочее совещание с участием представителей ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), в рамках которого была дана реальная оценка положения дел с ТКО в регионе, а также выработан алгоритм действий для решения существующей проблемы. С этой целью между Правительством РД и «Российским экологическим оператором» было подписано соглашение, создана рабочая группа.«За последнюю неделю мы в ручном режиме работали над вопросом очистки Махачкалы и Каспийска, определенных результатов добились, но я не могу назвать это успехами. Отменить этот ручной режим мы пока не можем, потому что ситуация с мусором пока стабильной быть не может. Мы во многом разрешили её за счет инициативы наших граждан, я бы хотел в этом отношении отметить и Минприроды республики, и неравнодушных людей», – сказал Сергей Меликов и нацелил коллег на дальнейшую работу уже в другом формате: налаживая системную деятельность по решению проблемы с ТКО. При этом глава региона обратил внимание и на ситуацию в районах, особенно в горной части Дагестана, где, по его словам, проблем с мусором не меньше, чем в городах. «Проблема весьма банальная – во многих районах вопросами обслуживания ТКО вообще никто не занимался. Путем использования русел рек те, чье село располагается территориально выше, сбрасывает мусор вниз. На самом деле, это страшная проблема, которую пока не так заметно. Надеюсь, мы поэтапно решим и это», – подчеркнул Меликов. О том, какие протокольные пункты уже удалось выполнить в этой части, проинформировал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, основной задачей было принятие оперативных действий по снятию напряженности из-за отказа регоператора УК «Лидер» от выполнения своих обязательств. Были вопросы возобновления вывоза мусора в городах Махачкала и Каспийск. Фактически регоператор заблокировал работы на этих участках, что привело к захламлению городских территорий. «По состоянию на сегодняшний день в данных городах законтрактованы 43 мусоровоза, которые регулярно работают. Однако, для достижения показателей в Каспийске дополнительно нужны 5 единиц техники, а в Махачкале – плюс еще 20. В качестве помощи мы нашли технику в Москве, и она уже готова начать работу в Махачкале. В этой связи важна работа по оформлению договоров», – заявил Денис Буцаев. Говоря о втором протокольном поручении, связанном с мусорными полигонами, он отметил, что важно определить объекты и получить на них соответствующие документы с целью организации вывоза мусора на ближайшие несколько лет. «Сейчас важно в кратчайшие сроки представить обновленный пакет документов», – заявил Буцаев, добавив, что РЭО готов взять на себя финансирование 50% от общего объема инвестиций в строительство полигонов и объектов обработки мусора на территории региона. С подробностями о проводимой работе по решению проблем, связанных с обращением ТКО в республике, выступили врио министра природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов, руководитель Республиканской службы по тарифам РД Камиль Алигалбацев, главы муниципалитетов. Так, для обеспечения полноценной деятельности региональных операторов, уже определенных в республике, запущен механизм по утверждению соответствующих тарифов. По словам Камиля Алигалбацева, расчет будет производиться, исходя из действующей на сегодня схемы территориального планирования, и до 1 марта тарифы будут установлены. Как сообщил представитель столичной мэрии, в настоящее время в Махачкале для уборки мусора задействовано 46 единиц спецтехники. В Каспийске, по словам главы города Бориса Гонцова, 9 единиц спецтехники и 10 КАМазов ежедневно вывозят ТКО. Ведется работа по приобретению дополнительной техники. До 1 марта задача по очистке городов от мусора, пообещали руководители муниципалитетов, будет выполнена. В рамках заседания, заслушав все выступления, Сергей Меликов определил несколько этапов работы над проблемными вопросами. В первую очередь, глава региона поставил задачу до марта утвердить тариф для полноценной работы двух муниципальных бюджетных учреждений, с которыми заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.«До 1 марта мы решаем все организационные вопросы, в том числе и в части уточнения схемы территориального планирования. Уже с марта мы должны начинать работать по графику. До этого времени города республики, привлекая бюджетные и внебюджетные источники, должны очистить свои территории. Ко второму этапу нам необходимо определиться с полигонами, с пунктами временного складирования, решить вопросы с генеральными схемами санитарной очистки городов», – сказал глава субъекта, обратив при этом внимание на огромную значимость работы с населением в части экологического воспитания, связанного с культурой обращения с отходами. В целях перспективного решения проблем с ТКО начаты работы по проектированию 5 мусоросортировочных комплексов, для реализации указанных проектов отобраны земельные участки в Дербенте, Кизляре, а также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. Определены земельные участки и для создания 4 полигонов. Кроме того, с учетом опыта других регионов рассматривается вопрос по размещению на территории республики мусороперевалочных комплексов.