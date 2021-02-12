Сергей Меликов принял участие в коллегии Прокуратуры Дагестана

10 февраля, в Прокуратуре Республики Дагестан подвели итоги работы за 2020 год и поставили задачи на текущий год. В заседании коллегии приняли участие Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константин Сомов, прокурор Дагестана Алексей Ежов члены коллегии Прокуратуры РД.

Открывая заседание, Алексей Ежов дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Так, основные усилия прокуроров за 2020 год были сосредоточены на обеспечении квалифицированной медпомощи гражданам и предоставлении различных мер государственной поддержки.

Благодаря превентивным мерам со стороны прокуроров, как сообщил руководитель ведомства, погашены долги по зарплате в размере 125 млн рублей, что позволило сократить общую задолженность за год до 62 млн рублей. Мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности перед предпринимателями на сумму более чем 1 млрд. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования обеспечена реализация программных мероприятий по капитальному ремонту 132 домов. При поддержке прокуратуры также создан Дагестанский фонд по урегулированию обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства.

По материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 20 уголовных дел по фактам незаконного завладения земельными участками муниципального земельного фонда. В настоящее время ведется работа по возвращению в муниципальную собственность более 250 гектаров земли.

Вместе с тем прокурор республики подчеркнул, что в республике остается множество проблем, требующих принятия системных и действенных мер в текущем году. Особенно нуждаются в исправлении ситуации в тех ведомствах, где имеется самая большая налоговая задолженность. Это налоговая сфера и ЖКХ.

«Повышенное внимание необходимо уделить вопросам снижения напряженности на рынке труда, выплаты «серых» зарплат, реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», – отметил Ежов.

Глава региона в свою очередь отметил, что минувший год для сотрудников правоохранительных органов был вдвойне непростым, так как осуществлять надзорные функции и поддерживать должным образом законность и правопорядок приходилось в условиях преобразований в нормативно-правовой базе страны, в том числе продиктованных пандемией. Сергей Меликов поблагодарил работников органов прокуратуры за проявленную стойкость, дав высокую оценку их работе.

«В Дагестане на сегодняшний день все нормы, которые необходимо было применить для стабилизации ситуации, были соблюдены. Каждый из вас выполнял свои обязанности, рискуя в нынешних условиях не только здоровьем, но и жизнью», – сказал руководитель субъекта. Продолжая, Меликов напомнил, что укрепление законности и правопорядка в республике является общим делом для представителей всех властных, силовых, правоохранительных структур в Дагестане. В этом отношении, убежден глава региона, роль прокуратуры заметна и значима практически во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулирования.

Озвучил в этой связи руководитель субъекта и ключевые проблемы, которые на сегодня мешают республике развиваться и требуют оперативного решения. Более того, все они негативно сказываются на жизни всего дагестанского общества. Это вопросы качественного водоснабжения, водоотведения и канализации, газо- и электроснабжения, вывоза ТКО.

На сегодняшний день, по словам Меликова, нельзя забывать и о противодействии экстремизму и терроризму. С этой проблемой, как отметил глава Дагестана, борется весь мир. Немаловажно и противодействие коррупции, в том числе и профилактическое. «С теми преступлениями, которые порождают коррупцию, мы должны бороться. Я говорю о том, когда чиновник, не предпринимая должных мер по исполнению своих должностных обязанностей, рассчитывает на то, что в высших эшелонах власти его действия будут поддержаны», – сказал глава субъекта.

Отдельным пунктом руководитель республики обозначил борьбу с организованной преступностью, частично связав ее и с такой сложной для региона сферой, как земельные отношения. «Организованная преступность, которая использует экономические проблемы республики, должна быть в центре нашего внимания и в сфере нашего влияния. Мы сегодня имеем столько проблем в части земельных отношений, что их невозможно разрешить одним-двумя шагами», – заявил Меликов.

Уточняя, глава региона перечислил основные из них: это и незаконное строительство многоквартирных жилых домов, и несоответствующее оформление земельных участков, которые приводят к нецелевому и неэффективному их использованию. «Пока мы не упорядочим вопросы земельных отношений, мы будем «спотыкаться» в каждой сфере. Эту работу мы ведем, в том числе при участии Прокуратуры, сотрудники которой достаточно серьезно помогают в этом», – отметил Врио Главы РД.

На втором месте после земельных отношений, по словам Сергея Меликова, находятся вопросы топливно-энергетического комплекса региона, которые также требуют вмешательства и тщательного разбирательства.

Задачей для совместной работы является и решение экологических проблем, в частности, сброса сточных вод, которые тесно связаны со строительством коллектора в Махачкале.

«Все вышеназванные проблемы объединяются в другой – незаконное строительство домов. Сегодня мы имеем около 450 незаконно возведенных многоквартирных домов, которые построены на незаконно выделенных участках, незаконно подключенных к газу и электричеству, к системе водоотведения. Без решения всех эти вопросов мы дальше не сможем развиваться, в том числе с точки зрения туризма», – высказал уверенность Сергей Меликов и призвал к совместной системной работе.

«Я рассчитываю на ваш высокий профессионализм и ответственность в решении поставленных перед нами задач и надеюсь, что вместе мы с этими проблемами справимся», – заключил Врио Главы Дагестана.

Начальник Главного управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО Константин Сомов со своей стороны поблагодарил Сергея Меликова за участие в коллегии, что, по его мнению, позволяет подвести правильные итоги и поставить стратегические задачи. «Крайне важно находить понимание с главой региона, потому что именно взаимопонимание лежит в основе эффективной работы прокуратуры. Послушав вас, я понял, что мы едины в целях и задачах, и готовы совместно решать государственные задачи», – сказал Сомов.