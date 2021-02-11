Табасаранский район с самого начала кампании по вакцинации от коронавируса находился в лидерах. Об этом на брифинге с журналистами республиканских СМИ в конце января заявила врио министра здравоохранения Татьяна Беляева.

О ситуации с вакцинированием на сегодняшний день нашему изданию рассказал главный врач Табасаранской ЦРБ Абсеретдин Мирзабеков. По его словам, за время пандемии в Табасаранском районе зарегистрировано 987 больных, в том числе 609 больных с коронавирусной инфекцией и 378 больных с внебольничной вирусной пневмонией. Из 609 больных с коронавирусной инфекцией - 356 лабораторно подтверждённых (U - 07. 1) и 253 с диагнозом «COVID - 19», установленным по КТ, клиническим признакам (U - 07. 2). В том числе старше 65 лет - 265 (28,1%), от 40 до 65 лет - 498 (52, 7%), работающего населения - 217(22, 5%), дети - 4(0, 4%).

Вылечились 908 больных, из них с коронавирусной инфекцией - 577, и 331 больной - с внебольничной вирусной пневмонией. Умерло 24 больных, из них 4 - с коронавирусной инфекцией и 20 больных - с внебольничной пневмонией.

26 больных были переведены на лечение в республиканские медучреждения. На данное время на стационарном лечении находятся 25 больных, все с внебольничной вирусной пневмонией. На амбулаторном лечении находятся 8 больных, все с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Мазки на ПЦР к РНК коронавируса доставляются в лаборатории г. Махачкалы ежедневно не менее 100 проб, за всё время пандемии было проведено более 30 000 анализов. Полностью охвачены работники здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли и тд. , некоторый контингент – как учителя – обследуются по второму разу, а медицинские работники, контактирующие с больными с коронавирусной инфекцией - еженедельно. Необходимое медицинское оснащение для транспортирования материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию имеется.

За январь 2021 год взято и отправлено на анализ 3390 проб (в среднем - 112 за день).

Нами ранее было получено 50 доз прививки ГамКОВИДВак (торговая марка «Спутник V») все 50 доз получили медицинские работники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусной инфекцией, 25 января получено ещё 100 доз, которые также сделаны. Записаться на прививку можно непосредственно в ЦРБ или посредством электронной записи через ЕПГУ. У всех, желающих получить прививку, берётся кровь и отправляется лабораторию на проверку на наличие антител, после чего проводится выборка, и подлежащие приглашаются на вакцинацию. Всего таким образом проведено больше 200 анализов.

Сама вакцинация проводится в 2 этапа – сначала вводится первая доза, затем, через две недели – вторая.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 150 человек, обе дозы получили и завершили вакцинацию - 50 человек. Кроме врачей среди привившихся от коронавирусной инфекции были Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, его заместители Рамис Османов и Заур Мусаев, председатель собрания депутатов района Иса Исаев, прокурор района Кафлан Алимурадов и начальник отдела ОМВД России по Табасаранскому району Насир Ягибеков. Ожидаем следующую партию вакцин в район.

Для лечения больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной вирусной пневмонией в районной больнице развёрнут инфекционный госпиталь на 30 коек, в том числе 6 коек в Мельцеровских боксах. Для тяжёлых больных в госпитале имеются 4 аппарата ИВЛ, ещё 2 аппарата ИВЛ имеются в запасе. Из развёрнутых коек – все 30 коек имеют подачу кислорода, из них 18 - посредством кислородных концентратов и ещё 12 - с подачей кислорода из баллонов.

На сегодняшний день с наплывом больных ЦРБ справляется, дефицита в лекарствах и средствах индивидуальной защиты нет. В достаточном количестве имеются противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты - 220 многоразовых комбинезонов и 800 - одноразовых, костюмы защитные - 218, маски - 1700 шт., респираторы - 350, защитные очки - 300, перчатки 7000 шт. , защитные экраны - 70, бахилы - 18000, дезинфицирующие средства - 300 кг. , кожные антисептики - 60 литров, полностью обеспечены рентген аппаратурой, пульсоксиметрами, небулайзерами.

Составлены списки лиц старше 60 лет, а также лиц в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо - лёгочной, сердечно - сосудистой и эндокринной системы. Ведётся дистанционное наблюдение за ними.

За всеми гражданами, прибывшими в район из других стран и регионов России, обеспечивается медицинское наблюдение на срок 14 дней, - подытожил главврач Табасаранской ЦРБ.