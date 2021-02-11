Начал его руководитель региона с напоминания коллегам об Указе Президента РФ Владимира Путина, которым в этом году были утверждены 20 показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов страны. На оценку эффективности, напомнил глава республики, будут влиять уровень образования в регионе, условия для воспитания гармонично развитой личности, качество городской среды, объем жилищного строительства, состояние дорог и экологическая составляющая, рост зарплаты и другие факторы. Основным инструментом достижения поставленных целей по удовлетворению потребностей общества, по словам Меликова, является бюджет.

Ситуацию с исполнением республиканского бюджета за 2020 год Сергей Меликов назвал в целом неплохой. Доходы в консолидированный бюджет составили 107,8 %. В сравнении с уровнем 2019 года поступления увеличились на 6,8 % или почти на 3 млрд руб. Благодаря этим результатам, считает руководитель субъекта, республика в непростое время смогла оказать значительную помощь бизнесу при ухудшении экономической ситуации, связанной с пандемией. Поддержка была оказана и муниципальным бюджетам – им выделены средства свыше 830 млн руб. Более того, в достаточно сложной экономической ситуации Дагестану удалось сократить государственный долг более чем на полмиллиарда рублей.

В текущем году, заявил Сергей Меликов, планируется значительно усилить меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – ассигнования на приобретение жилья для них увеличили на 300 млн руб., что позволит обеспечить жильем более 600 детей, а это в два раза больше, чем в прошлом году. Для решения жилищной проблемы ветеранов-«афганцев» в этом году в республиканском бюджете также предусмотрена беспрецедентная сумма – более 220 млн руб. Предполагается улучшить жилищные условия 200 ветеранов.

«Продвигаться в решении наболевших социальных проблем мы можем, только увеличивая доходы бюджета. А в этой работе у нас продолжает сохраняться множество проблем, которые обсуждаются не первый год, – констатировал руководитель субъекта и остановился на частных примерах, – Речь идет об «обелении» экономики. В первую очередь таких отраслей, как торговля и строительство. Доля налогов в обороте оптовой и розничной торговли в 2019 году в Дагестане была почти в два раза меньше, чем в СКФО и почти в три раза меньше, чем по стране в целом. Почти такая же пропорция наблюдается в случае такого показателя, как отношение численности субъектов малого и среднего предпринимательства к общей численности населения, что не может не вызвать удивления, зная предприимчивость дагестанцев». По оценкам Минфина РФ, республика по специальным режимам налогообложения, применяемым субъектами малого и среднего предпринимательства, недобирает крупные объемы налогов.

В качестве примера глава региона привел универсальный рынок Каспийска, с которого не поступают налоги и взносы в общей сумме свыше 21 млн руб. И таких недоработок по муниципалитетам, особенно по городам, немало.

При этом Сергей Меликов сделал акцент на том, что налоговая нагрузка должна быть справедливой и равномерной. Зачастую происходит так, пояснил глава региона, что налоговые органы работают только с теми, кто пытается вести свой бизнес в правовом поле. «Мы должны защищать бизнес от недобросовестной конкуренции, выводить его из «тени», представляя различные преференции», – поставил задачи Меликов.

Остановился Врио Главы Дагестана и на проблеме эффективного управления госимуществом. Согласно январским данным, по неналоговым доходам исполнение составило менее 30% от бюджетных назначений. В основном недопоступление сложилось по доходам от сдачи в аренду газораспределительных сетей. Для повышения слаженности работы по озвученным направлениям в начале года была создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД. Глава региона выразил надежду, что такая форма взаимодействия в решении актуальных вопросов позволит достичь значимых результатов, ощутимо улучшить качество жизни дагестанцев и в конечном счете выполнить те показатели, которые определил перед органами власти Президент России.

Подробно об увеличении доходной части консолидированного бюджета республики рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РД Газинур Апсалямов. По его словам, в прошлом году сохранились положительные темпы роста поступления налогов. Этому способствовала в том числе совместная работа с другими ведомствами по постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица.

Было отмечено, что с начала текущего месяца налоговой службой реализуется отраслевой проект «Общественное питание» с целью побуждения применения контрольно-кассовой техники, сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

Всего совместно с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления в прошлом году проверено свыше 6 тыс. объектов и выявлено порядка 2,4 тыс. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на учет в налоговом органе, часть из них на сегодня поставлена на учет.

По информации главного налоговика региона, одним из проблемных направлений является осуществление торговой деятельности на территории розничных рынков без постановки на налоговый учет и, соответственно, без уплаты налогов и страховых взносов. Было установлено, что на 47 рынках республики предпринимательскую деятельность осуществляют около 7 тыс. человек и почти 2 тыс. из них работают без соответствующей регистрации в налоговом органе.

Отдельно остановился докладчик на ситуации с имущественными налогами. Было озвучено, что часть недвижимого имущества не облагается налогом в связи с отсутствием регистрации права собственности. Кроме того, в результате проведенной УФНС России по РД сверке баз данных налоговых органов республики и Росреестра (по объектам капитального строительства) выявлено свыше 30 тыс. объектов с зарегистрированными правами собственности, сведения о которых отсутствуют в базе данных ФНС.

Положительной практикой Апсалямов назвал проведение Единого дня уплаты налогов, поэтому предложено эту работу продолжить. Также он рекомендовал главам муниципалитетов активно включаться в работу по сплошной и полной инвентаризации, вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов недвижимого имущества, а также проведению мероприятий, направленных на погашение задолженности по налогам.

Проблемы в обсуждаемой сфере, выразил мнение Врио Главы РД, надо решать комплексно. При этом он подчеркнул, что речь идет не о рядовых жителях республики, а о предприятиях. «Дагестанцы дисциплинированные и каждый гражданин будет платить НДФЛ. Получив работу, он все обязательства возьмет на себя, в том числе по уплате налогов. Мы сейчас говорим, что надо «отмывать» бизнес от этого. Для этого должна быть создана общая схема, которая не позволяла бы честному предпринимателю чувствовать себя менее комфортно, чем предприниматель, который работает по «серой» схеме», – обозначил позицию Сергей Меликов.

В продолжение темы выступил заместитель министра – начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря. Он проинформировал, что по итогам 2020 года выявлено 46 преступлений налоговой направленности, связанных с уклонением от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах. Раскрыто 34 из них. Кроме того, возбуждено 64 уголовных дела по фактам незаконного предпринимательства. «Основная часть данных правонарушений выявлена в отраслях строительства, топливно-энергетического комплекса, оптовой торговли, агропромышленного комплекса, общественного питания», – сообщил выступающий. Вместе с тем он добавил, что поступление в бюджет налогов и сборов значительно занижено за счет осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, без заключения с привлеченным персоналом трудовых договоров, а также занижения суммы арендной платы, площадей торговых помещений и других правонарушений.

Что касается высокого показателя в части сбора транспортного налога, как заявил Гутыря, его удалось достичь благодаря налаженному взаимодействию региональных и федеральных структур, а также своевременному принятию нормативного акта. Все это позволило обеспечить уплату транспортного налога, так как в отношении неплательщиков могли быть приняты достаточно жесткие меры, вплоть до ограничения эксплуатации ТС. Такой опыт, по его мнению, можно ретранслировать и на другие сферы.

Комментируя, глава региона предложил подключать профильные министерства и ведомства к совместной работе в зависимости от сферы, в которой совершено налоговое преступление. Особое внимание Сергей Меликов обратил на работу с населением. В этой связи он призвал глав городов и районов объяснять людям правомерность или неправомерность их действий, потому что через СМИ и соцсети не всегда можно доступно до всех довести достоверную информацию.

В рамках заседания свое мнение выразили и представители бизнес-сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов в своем выступлении отметил, что изучал опыт других регионов в части легализации бизнеса. Одним из инструментов, которые этому способствуют, являются меры поддержки, которые могут получить только предприниматели, стоящие на налоговом учете. То есть необходимо создать такую ситуацию, при которой легальный бизнес оказывается в выигрышном положении. На примере производителей обуви омбудсмен пояснил – в прошлом году стала обязательной маркировка всей обуви, которая продается на территории России и полностью запрещен оборот немаркированной. Благодаря этому в республике наблюдается рост производства обуви и заключенных трудовых договоров.

«По оценке самих обувщиков, у нас не менее 10 тысяч человек занято в этой сфере. Только легализация этих отношений позволит даже при минимальной оплате труда получить порядка 200 млн рублей поступлений в бюджет», – заявил Далгатов.

Высказался по теме и первый заместитель прокурора Дагестана Руслан Ляпин. В первую очередь он сообщил, что на начало этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого совокупная задолженность по всем налогам впервые за много лет уменьшилась. Подробно остановился докладчик и на других показателях. Например, в прошедшем году выявлено на 10% больше нарушений закона в налоговой сфере по сравнению с 2019 годом. Все они получили прокурорское реагирование.

Также выступил замглавы Махачкалы Хаким Ашиков. Оценивая ситуацию по сбору налогов, он выделил три блока: легализация деятельности предпринимателей, актуализация объектов капитального строительства и земельных участков и недоимки. Вся работа по увеличению налогооблагаемой базы не дает должного результата, уверен он, по той причине, что эти вопросы не отрегулированы.

Заслушав информацию, Сергей Меликов отметил, что работу по увеличению доходной части консолидированного бюджета необходимо усилить, так как здесь еще остаются нерешенные вопросы.

Для повышения эффективности этой работы глава региона обозначил конкретные задачи. В первую очередь Сергей Меликов считает необходимым пересмотреть состав самой комиссии, включив в нее руководителей именно тех ведомств, которые осуществляют функции в этой части, а остальных – приглашать в зависимости от тематики последующих заседаний. Также работу комиссии, уверен руководитель республики, необходимо оживить, включив в нее представителей разных сфер бизнеса. Войти в состав должны и представители правоохранительного блока, которые будут направлять работу с точки зрения исполнения российского законодательства.

Второй Сергей Меликов озвучил инициативу по формированию на временной основе рабочей группы, которая изучит документы в этой сфере, саккумулирует предложения различных ведомств и в итоге сформирует повестку очередного заседания комиссии, которое запланировано на апрель. Основная цель следующего заседания – доведение изученных и обоснованных предложений в виде плана работы на этот год по реализации задачи по увеличению доходной части консолидированного бюджета. До конца года работа будет вестись уже в соответствии с этим планом.

«Я надеюсь, что реализация этого плана даст нам позитивные результаты, если в его разработке все примут участие. Но принятое нами решение никоим образом не умаляет повседневной деятельности по организации работы в части сбора налогов. Пока разрабатываются документы с учетом прозвучавших сегодня рекомендаций, продолжают работу в этом направлении УФНС, МВД, прокуратура, главы муниципалитетов. Всё это делается для того, чтобы мы могли иметь дополнительные ресурсы для реализации тех задач, которые вы сами подаете как первоочередные для Дагестана. Это формирование нашего бюджета, который в последующем будет предназначен для решения задач по изысканию возможностей для повышения зарплат, особенно в бюджетной сфере, для строительства социальной инфраструктуры, развития таких программ, как «Безопасный город», «Комфортная среда», – заключил Врио Главы РД.