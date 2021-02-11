Вопросы развития железнодорожного транспорта обсудили в Правительстве Дагестана

Премьер-министр республики подчеркнул, что для Дагестана особенно важным является развитие железнодорожного транспорта ввиду его географического расположения и социально-экономической ситуации.

Вместе с этим, как отметил Абдулпатах Амирханов, комплексное развитие самого южного города России - Дербента и расширение махачкалинского международного аэропорта требуют обеспечения качественного железнодорожного сообщения.

Гендиректор ООО «Архитектурное бюро Т.Башкаева» Тимур Башкаев презентовал предпроектный анализ вариантов организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом Махачкалы по принципу аэроэкспресса в Дагестане.

Проектом предлагается включить аэропорт Махачкалы в региональную железнодорожную сеть и соединить с пунктами п.Манас, г.Избербаш, г. Дербент. Уникальность проекта в том, что он позволит интегрировать пути авиационного сообщения с железнодорожными путями. Авторы проекта предлагают обустроить на станциях одну островную платформу, блок лифтовых коммуникаций, а также организовать зону современного общественного пространства. Это будет первое впечатление после приезда в город – по выходу из терминала пассажиры попадут в озелененное комфортное пространство.

Государственный секретарь РД Хизри Абакаров отметил, что презентованный вариант – это только первый этап реализации проекта, вторым этапом планируется доведение ветки железной дороги от столичного аэропорта до г.Махачкалы, чтобы сделать ее кольцевой.

Председатель Правительства РД по итогам совещания дал ряд поручений, первое из них касается земельного вопроса, которое предстоит проработать с главами муниципальных образований. По информации министра по земельным и имущественным отношениям РД Заура Эминова, предварительно ситуация с земельными участками, по которым пройдет предполагаемая новая трасса, была проанализирована. Все они находятся в собственности Республики Дагестан.

Участники встречи также затронули актуальный вопрос о возобновлении движения поездов в ночное время, в частности, следующих по маршруту Махачкала-Москва.

Работа над реализацией проекта будет продолжена, для этого будет создана соответствующая рабочая группа.

В обсуждении приняли участие заместитель начальника Северо-кавказской железной дороги- филиала ОАО «РЖД» Захар Адамов, главы ряда муниципальных образований республики.