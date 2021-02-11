Итоги реализации программы ФКГС в 2020 году и планы на 2021 год обсудили в Минстрое Дагестана

Совещание с представителями администраций городских округов по вопросу реализации муниципальных программ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020-2021 годы прошло в министерстве строительства Дагестана под председательством начальника Управления коммунального хозяйства Мавлуда Мусаева.

Обсуждены итоги реализации программы в 2020 году и задачи на 2021 год, в том числе вопросы своевременного контрактования по объектам комфортной городской среды, размещения информации в ГИС ЖКХ модуль КГС, заключения дополнительных соглашений в ГИИС «Электронный бюджет», представления муниципалитетами данных для расчета и присвоения городам качества городской среды, а также проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий для благоустройства.

Бюджет регионального проекта в 2020 году составлял 934,88 млн рублей. Благоустроено 259 территорий, в том числе 18 территорий за счет средств экономии. Обеспечена синхронизация проекта с региональной программой капремонта общего имущества в многоквартирных домах и нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На всех объектах созданы условия для доступа маломобильных групп населения.

Общая площадь благоустроенных территорий составляет 768,12 тыс. кв. м (76,81 га). Созданы комфортные условия для отдыха свыше 1,4 млн граждан. Установлены 208 детских и 97 спортивных площадок, 115 беседок, 2462 скамейки, 2113 урн, 3097 элементов освещения. Уложена тротуарная плитка на площади 130 тыс. кв. м, асфальтовое покрытие - на 148,6 тыс. кв. м, установлены 90,7 тыс. м бордюров. Реализован проект-победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года «Шелковый путь» в городе Дагестанские Огни с бюджетом 80 млн рублей.

В 2021 году планируется благоустройство 218 территорий в 48 муниципальных образованиях на общую сумму 908,2 млн рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов. По последним данным на 5 февраля, заключено 118 контрактов по благоустройству 183 территорий (74 дворовых и 109 общественных), что составляет 84% от запланированного. Завершены мероприятия по заключению соглашений с муниципальными образованиями - участниками проекта. Планируется досрочное завершение работ (до 1 апреля) по проекту-победителю Всероссийского конкурса создания КГС в малых городах и исторических поселениях 2020 года в городе Дербент с бюджетом 87,7 млн рублей. Мавлуд Мусаев напомнил представителям администраций муниципалитетов о необходимости завершения контрактования по объектам благоустройства в 2021 году до 1 марта.

Начальник отдела формирования комфортной городской среды Шамиль Рашидов призвал начать работу по представлению корректных данных для расчета значения индекса качества городской среды за 2021 год. Отмечено, что это один из показателей, по которому оценивается эффективность деятельности главы Дагестана. Основными показателями государственной программы Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» являются увеличение среднего значения индекса качества городской среды с 2% в 2019 году до 30% в 2024 году; увеличение доли городов с благоприятной средой от общего их количества с 10% в 2019 году до 50% в 2024 году и до 80% - в 2030 году. Достижение показателя зависит от средних значений индекса качества городской среды Республики Дагестан, расчёт которого будет произведен Минстроем России до 1 апреля 2021 года по результатам реализации мероприятий регионального проекта в 2020 году. Все формы статистической отчетности муниципалитетов влияют на расчёт показателя ИКГС.

Уже должна идти подготовительная работа по проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке: создание рабочих групп, формирование перечня территорий, заполнение соответствующих форм. Онлайн-голосование будет проведено до 30 мая органами местного самоуправления городских округов численностью населения свыше 20 тыс. человек. Его цель - создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Рашидов предложил представителям муниципалитетов планировать работу в рамках программы ФКГС на 3 года вперед. «Программу можно расписать на перспективу, сформировав адресный перечень. Общественные территории определяются по рейтинговому онлайн-голосованию, но по дворовым территориям работу можно спланировать», - заявил представитель Минстроя РД.

До 1 июля формируются предложения по объектам благоустройства на 2022 год. Муниципалитеты вносят изменения в свою программу, представляют предложения с приложением дизайн-проектов и определением стоимости проекта в установленном порядке в Минстрой РД.

Консультант отдела формирования комфортной городской среды Светлана Алиева сказала о необходимости актуализации результатов начатой в 2017 году инвентаризации, сколько на территории муниципального образования объектов подлежит благоустройству. При составлении адресного перечня на 2022-2023 годы нужно синхронизировать работу по благоустройству территорий с другими программами и нацпроектами.

Обсуждены также вопросы содержания благоустроенных территорий и обеспечения сохранности установленного оборудования, передачи их на эксплуатацию управляющим компаниям.«Есть города, которыми вообще эта работа не ведется. Построили и оставили. Нет актов передачи ни по дворовым, ни по общественным территориям», – отметила Алиева.

В ходе совещания затронули и другие организационные вопросы.