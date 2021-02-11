Глава Ногайского района РД прошел первый этап вакцинации

В Ногайском районе продолжается вакцинация населения. На 10 февраля всего привито 46 человек. Об этом сообщила главврач Ногайской ЦРБ Фаризат Янибековна.

Мухтарбий Аджеков отметил, что вакцинация безусловно крайне необходима для населения.

— Наши ученые произвели одну из лучших вакцин против коронавируса. Ее уже закупают партиями за рубежом. Я считаю, что мы обязаны вакцинироваться ради личной безопасности, безопасности здоровья наших близких и общества. Я переболел летом коронавирусом, но все же решил провериться на выявление антител. И если у меня будет отрицательный ответ,что я обязательно буду прививаться, к чему призываю все население района, — сказал корреспонденту «Голос степи» глава района.

Он напомнил, какое тяжелое лето и осень были в Ногайском районе в прошлом году, когда чуть ли не каждый пятый житель района болел.

— К сожалению мы из-за коронавирусной инфекции потеряли своих близких и знакомых. Более 1200-300 больных подтвержденных с коронавирусом и внебольничной пневмонией выявилось в районе, а сколько переболели бессимптомно, амбулаторно. Риски есть, они остались, несмотря на то, что на сегодня ситуация коронавирусом в районе стабилизировалась — 12 больных covid-19 сейчас находятся в больнице. Но это не должно нас успокаивать, ситуация может измениться, ведь население продолжает посещать массовые мероприятия.

Я настоятельно рекомендую жителям района проверяться на наличие антител и если нет их,то обязательно вакцинироваться. Ведь в мировом сообществе появились разные штаммы новой коронавирусной инфекции – «африканская», «британская». Любые виды коронавируса мы должны встретить во всеоружии – вакцинироваться, — отметил Мухтарбий Аджеков.

Напомним, что пункт вакцинации открыт в районной центральной поликлинике Ногайского района. Пока завезена первая партия — 100 доз вакцины.

Сданы анализы на наличие антител более 300 человек, из них у 86 не выявлены антитела к коронавирусной инфекции. На сегодня привиты 46 человек, среди которых сотрудники правоохранительнительных органов, работники администрации Ногайского района, педагоги, медики и гражданское население.