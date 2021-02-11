Родился Марат Анатольевич Молчанов 13 февраля 1981 года в Махачкале. Спустя три года родители мальчика развелись и бремя воспитания легло на плечи матери Натальи Николаевны и бабушки Эйданы Курбановны, которые прививали ему трудолюбие, уважение к старшим, в общем самые лучшие горские традиции.

Учеба и спорт

С самого детства Марат потянулся к спорту, занимаясь сразу в двух спортивных секциях: по вольной борьбе и карате. Причем он всегда стремился к достижению высоких результатов, благодаря упорству и целеустремленности ему это зачастую удавалось.

Добивался успехов юноша и в процессе учебы в средней школе. В первый класс Махачкалинской школы №13 он пошел в 1988 году, а спустя четыре года из-за смены места жительства перешел в другую столичную школу №46. Здесь ему в 1998 году и вручили аттестат об окончании одиннадцати классов средней школы, в котором, заметим, были исключительно хорошие оценки. В стенах школы, помимо знаний, он приобрел и настоящих друзей, которые и сегодня вспоминают Марата как веселого, справедливого, отзывчивого и жизнерадостного человека.

Непростой выбор

После окончания школы перед молодым человеком встал непростой выбор: поступать в вуз или отправиться служить в армию. Недолго думая, он выбрал службу Родине, претворяя в жизнь детскую мечту – стать военным. Немалую роль в этом сыграл и тот факт, что мать воспитала его в духе самоотверженности и патриотизма, а также беззаветного служения Отечеству.

В ряды Вооруженных Сил России 18-летнего дагестанца призвали в июле 1999 года. Спустя месяц он уже принял военную присягу и во время дальнейшего прохождения службы стрелок войсковой части 3703 рядовой Марат Молчанов характеризовался у командования исключительно с положительной стороны.

Марат Молчанов выполнил свой воинский долг до самого конца. Он не только не пощадил своей жизни в схватке с боевиками, но еще сберёг честь российского солдата, проявив при этом высокую нравственность и патриотизм, присущие настоящим сынам своей Родины

Вскоре после наступления 2000 года мама Марата узнала, что ее единственного сына вместе с другими военнослужащими направляют на службу в Чечню. Учитывая неспокойную в ту пору обстановку в соседней республике, вполне естественно выглядело ее желание воспротивиться этому, но перечить воле сына она в итоге не стала. «Когда я пыталась отговорить его от службы в Чечне, сын мне ответил: «Мама, если не я, то кто?» – вспоминает Наталья Николаевна. Единственный сын у матери-одиночки по праву мог не ехать в горячую точку, но посчитал дело служения Родине своим священным долгом.

Отважный рядовой

Буквально на второй день после своей передислокации в Чечню 2 февраля 2000 года Марат в составе своего подразделения уже принимал участие в выполнении специального задания на территории Чеченской Республики. Исполняя обязанности стрелка взводного опорного пункта №26, располагавшегося юго-восточнее населенного пункта Автуры, Марат и его боевые товарищи неоднократно отражали нападения участников незаконных вооруженных формирований, которые пытались прорваться из горных районов республики.

Очередную попытку прорваться на равнинную местность вооруженная группа боевиков предприняла в полдень 11 февраля, после чего и завязался бой. Метким огнем из автомата Марат не давал членам НВФ обойти обороняющихся с фланга, но вскоре ответный огонь противника вынудил его задуматься о смене позиции, чтобы продолжать обеспечивать прикрытие своим братьям по оружию. К сожалению, при смене позиции он подорвался на мине-ловушке и погиб.

Отважный дагестанец не дожил до своего 19-летия всего два дня. Мать получила известие о смерти сына в день его рождения – 13 февраля. «Он погиб, как герой. Я очень им горжусь и тем подвигом, который он совершил. Хочу, чтобы все о нем помнили и подражали его достойному примеру», – сказала она.

До самого конца…

Марат Молчанов выполнил свой воинский долг до самого конца. Он не только не пощадил своей жизни в схватке с боевиками, но еще сберёг честь российского солдата, проявив при этом высокую нравственность и патриотизм, присущие настоящим сынам своей Родины. Его сила воли и мужество были направлены на благородное дело – обеспечение мира и безопасности в своей стране.

24 июня 2000 года Указом Президента России за № 1166 рядовой Марат Анатольевич Молчанов за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, был награжден орденом Мужества (посмертно).

Год назад средней общеобразовательной школе №46 г. Махачкалы, в которой учился кавалер ордена Мужества, было присвоено его имя. После торжественного открытия памятной доски Наталья Молчанова передала этот орден школьному музею, в котором размещены стенды, посвященные судьбе и боевым заслугам Марата Молчанова.

Вместе с наградой в стенах школы будет храниться и память об этом отважном сыне нашей республики, который не только не дрогнул перед смертельной опасностью, но и отдал свою жизнь во имя священной цели – обеспечения мира в родном Отечестве.