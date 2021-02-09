В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов

Сегодня на совещании под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Батыра Эмеева обсудили вопросы строительства социально-значимых объектов в республике, в том числе с привлечением ГВСУ №4.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Демография» и госпрограммы РФ «Развитие образования» в РД в 2020-2021 гг. предусмотрено строительство 73 социальных объектов, в том числе 16 школ на 8716 мест, 20 детсадов на 1950 мест, 37 яслей на 7150 мест.

Между тем, по 13 объектам получены Заключения о соответствии, они находятся на стадии завершения. По 6-ти из них получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. По оставшимся 7 объектам заказчиком совместно с ГВСУ №4 в настоящее время ведется работа по получению разрешений на ввод в эксплуатацию. Батыр Эмеев распорядился в 14-дневный срок снять все административные барьеры и подготовить объекты к открытию.

Среди них: школа на 300 мест в с. Эндирей Хасавюртовского района; 10 детсадов на 1010 мест в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Дербент и Хасавюрт, а также в селах Кульзеб Кизилюртовского района, Араблинское Дербентского района, Ленинаул Казбековского района, Учкент Кумторкалинского района и Магарамкент; 2 ясли на 400 мест в г. Махачкала.

Батыр Эмеев также рекомендовал главам муниципалитетов активно включиться в работу в части принятия на баланс движимого и недвижимого имущества и организации эксплуатации объектов, по которым выданы разрешения; запустить процесс заключения договоров ресурсопотребления; определить и утвердить наименования учебных заведений; обеспечить ГВСУ №4 и Дирекции единого госзаказчика застройщика своевременное формирование и представление пакета документов для получения ЗОС.

Во встрече приняли участие врио министра строительства РД Малик Баглиев, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, врио министра финансов РД Юнус Саадуев, руководитель филиала ГВСУ №4 Магомед Чамаев, первый заместитель министра образования и науки РД Ширали Алиев, первый заместитель руководителя ГКУ РД «ДЕГЗЗ» Багавдин Алиев, и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по РД и другие.