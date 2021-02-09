«Единая Россия» подвела итоги недели онлайн-приемов граждан по вопросам здравоохранения

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения, проходивших с 1 по 5 февраля, рассмотрено 165 обращений, - сообщает РИА «Дагестан».

Обращения граждан в течение недели рассматривали депутаты всех уровней, представители регионального Минздрава, ФОМСа, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. 70% обращений удалось решить положительно.

«Учитывая практику проведения тематических приемов, можно сказать, что подобные приемы с участием представителей профильных министерств и ведомств, всегда более продуктивны и зарекомендовали себя как одна из наиболее эффективных форм работы общественных приемных», – отметила руководитель Региональной приемной партии, вице-спикер парламента Елена Мельникова.

Она подчеркнула, что большинство вопросов касались обследования и проведения операции за пределами республики, выделения лекарственных препаратов для льготников. Наряду с этими обращениями поступало немало вопросов о вакцинации от COVID-19. Стоит отметить, что в данном направлении депутаты всех уровней совместно с региональным Минздравом и волонтерами проводят просветительскую работу среди населения о важности и необходимости вакцинирования, а также предоставляют информацию о местах нахождения пунктов вакцинации.

Ряд обращений, по словам Ельниковой, а именно 112, удалось решить в оперативном порядке. По 30 обращениям даны консультации, по 23 проводится дополнительная работа.

К примеру, положительно удалось решить просьбу инвалида 2 группы Багун Гаджирамазановой из Новолакского района. Заявительница – инвалид по зрению – просила о содействии в получении направления на проведение операции на глаза. Вопрос удалось решить при содействии регионального Минздрава. В текущем месяце заявительница будет госпитализирована в Дагестанский центр микрохирургии глаза в городе Каспийске.

Махачкалинца Насира Забитова интересовал вопрос, может ли он отказаться от вакцинации от COVID-19. Представитель Роспотребнадзора разъяснил заявителю, что отказ от профилактических прививок влечет запрет для граждан на выезд в страны, которые требуют конкретных профилактических прививок.

При содействии Фонда обязательного медицинского страхования положительно решили просьбу Наиды Алиевой. Заявительница приехала в Махачкалу из Москвы и почувствовала себя плохо, в Республиканском диагностическом центре отказали в исследовании материала теста на ковид, ссылаясь на то, что она приезжая. После разговора с руководством центра был организован выезд медсестры к заявительнице на дом для взятия материала на исследование.