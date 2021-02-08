ЗАМАНА - Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

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08 февраля, 2021. Понедельник 19:48
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2-4 февраля 2021 года состоялся визит делегации Президиума Международной Общественной Палаты в Республику Дагестан. Делегация посетила Махачкалу, Каспийск, Дербент, поучаствовала в целой серии рабочих встреч и мероприятий с дагестанскими коллегами.

Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты
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Визит, приуроченный к празднуемому в 2021-м году 100-летию со Дня образования Дагестанской АССР, стал первым рабочим визитом, проведенным новым 3-летним созывом Палаты 2020-2023 гг., приступившим к работе в конце декабря 2020 года. В мероприятиях делегации лично и дистанционно приняли участие Сопредседатель Международной Общественной Палаты — Председатель Экспертного Совета, Председатель Клуба деятелей российско-белорусского сотрудничества, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства Александр Ольшевский, Почетный член Президиума Палаты, 3-кратный Олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля, 7-кратный чемпион Мира, 3-кратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, Почетный гражданин Минска, Махачкалы и Хасавюрта Александр Медведь, Почетный член Президиума Палаты, Народный художник Российской Федерации, Академик Российской Академии художеств, скульптор Салават Щербаков, Председатель Комиссии по сотрудничеству в сфере спорта и здорового образа жизни, заместитель Председателя Белорусской федерации борьбы, мастер спорта международного класса по борьбе, победитель первенства Мира Виктор Крейдич, председатель Председатель Комиссии по сохранению исторической памяти и традиций, председатель Совета ДРОО «Уздени Дагестана», руководитель гуманитарного проекта «Беларусь — Дагестан» Керимхан Умаханов, член Палаты, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы и России по жиму штанги лежа, мастер спорта международного класса Денис Оглоблин, эксперты комитетов и комиссий Палаты.

Визит начался с продуктивной рабочей встречи с духовным лидером мусульман Дагестана — Муфтием шейхом Ахмадом Афанди, в ходе которой стороны наметили совместные проекты и мероприятия, обсудили взаимодействие в сфере защиты традиционных ценностей, духовно-нравственных основ общества, народной дипломатии с общественностью мусульманских стран.

Во встрече с представителям Правительства и депутатского корпуса Республики Дагестан, под председательством Министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова, приняли участие Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанов, статс-секретарь – заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов, статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан Мурад Гаджиев, статс-секретарь – заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан, Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, видный государственный деятель Дагестана, заместитель Председателя Народного Собрания РД 3 созывов Насир Гайдаров.

Участники встречи обсудили ряд конкретных проектов, планируемых уже в самое ближайшее время — участие членов Палаты в мероприятиях к 100-летию со Дня образования ДАССР, творческие подарки Республике от деятелей культуры и искусства, создание памятника трем героям, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом, в числе которых был и герой-дагестанец, а также открытие общественных приемных, организацию работы дагестанского подразделения Экспертного Совета Международной Общественной Палаты.

В ходе встреч, в честь 100-летия образования ДАССР были вручены российско-белорусские общественные награды видным государственным и общественным деятелям Республики Дагестан, а многолетние труды по сохранению исторической памяти и традиций, осуществляемые председателем ДРОО «Уздени Дагестана» Керимханом Умахановым, были отмечены высокой мусульманской наградой — медалью Совета Муфтиев России «За заслуги».  

Также, высоко оценена просветительская и общественная деятельность известных дагестанских спортсменов — золотого призёра Кубка Мира по боевому самбо, победителя Чемпионата Европы, 2-кратного чемпиона Мира, бойца ММА Паши Хархачаева и Заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, бронзового призера Олимпийских игр, член сборной команды Беларуси по вольной борьбе Ибрагима Саидова, руководителя епархиального отдела Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ иеромонаха Иоанна (Анисимова).

Состоялось и совещание с дагестанскими экспертами комиссий и комитетов Международной Общественной Палаты, где были обсуждены перспективные планы работы 3-летнего созыва Палаты 2020-2023 гг. и межрегионального взаимодействия. Активное участие в совещании приняли эксперты Палаты — советник Руководителя Администрации Глава и Правительства Республики Дагестан Шамхалдибир Исаев, председатель Общественного совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион СССР и 2-кратный чемпион Европы Вагаб Казибеков, Председатель Союза независимых журналистов РД, сопредседатель ДРОО «Союз патриотических сил» Гаджи Мирзаев, Почетный строитель России, Заслуженный строитель Республики Дагестан Сурхай Галбацев.

Делегация посетила научно-оздоровительный комплекс «Журавли», в 2020 году прогремевший на всю Россию реализованной акцией «Слава врачам», в рамках которой владелец данного санатория Магомед Магомедов за собственный счет организовал здесь программу реабилитации для 600 врачей из разных регионов России, работавших в красной зоне и непосредственно лечивших пациентов с коронавирусом. Показательно, что оздоровительные мероприятия здесь неразрывно сочетаются и с духовной составляющей: руководство санаторного комплекса недавно построило и открыло здесь собственные православную часовню, мечеть и синагогу. А в рамках сохранения исторической памяти, здесь создан и готовится к открытию грандиозный Парк памяти и славы, где предусмотрен фонтан «Матерям журавлей мира», уникальный свето-динамический (поющий) фонтан, памятник детям, погибшим во Второй мировой войне, а также  мемориал памяти врачей, погибших при спасении людей от коронавируса. 

Гости посетили также знаменитый объект мирового культурного наследия — Дербентскую крепость, всемирно известный Дербентский коньячный завод, Колледж экономики и права.

В ходе посещения Национального музея Дагестана, делегация ознакомилась с открытым там в 2020 году стендом Республики Беларусь, созданным в рамках постоянно действующего гуманитарного проекта «Беларусь — Дагестан». Принято решение об активном участии Палаты в пополнении и поддержании белорусской экспозиции.

По приглашению Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанова, делегация посетила уникальную гуманитарную площадку — Центр этнической культуры, где ознакомилась со знаменитыми национальными изделиями дагестанских мастеров: кубачинским серебром, унцукульскими изделиями из дерева, дагестанскими коврами, национальными костюмами, а также встретилась с дагестанским художниками, с которыми обсудила проведение международных выставок и совместных мероприятий в России и странах СНГ.

Со своей стороны, члены Президиума Международной Общественной Палаты передали Магомедкади Гасанову знаковый подарок от Народного художника РФ, академика Российской Академии Художеств, скульптора Салавата Щербакова — настольную версию его памятника «Вежливым людям» в Крыму.

В ходе визита, гости приняли участие и в церемонии объявления имен обладателей почетных званий кавказских рыцарей («Почетный Уздень Дагестана»), присвоенных в честь 100-летия со Дня образования Дагестанской АССР. В юбилейный год, этого высокого знака признания выдающихся заслуг и личных качеств, с причислением к благородному сословию Дагестана, удостоились 5 человек — легенда мирового спорта, 3-кратный Олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля, 7-кратный чемпион Мира, 3-кратный чемпион Европы, Почетный гражданин многих городов Александр Медведь, Олимпийский чемпион по вольной борьбе, 4-кратный чемпион Мира и Европы, 5-кратный чемпион России Абдулрашид Садулаев («Русский Танк»), Сопредседатель Международной Общественной Палаты, общественный деятель, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства Александр Ольшевский, Народный художник РФ, скульптор, автор памятника Князю Владимиру у Кремля, памятника «Вежливым людям» в Крыму, памятников всем Патриархам Всея Руси у Храма Христа Спасителя, скульптурного оформления Главного Храма Вооруженных Сил РФ Салават Щербаков, врио Главы Республики Дагестан, генерал-полковник Сергей Меликов.

По итогам визита, сформирована программа совместных мероприятий, намечены шаги по сотрудничеству в сфере укрепления сотрудничества общественности Дагестана с общественностью стран — участниц антигитлеровской коалиции, определены перспективные просветительские проекты.

 

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